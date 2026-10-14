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Rusia derriba 91 drones ucranianos dirigidos contra refinerías pese a la tregua energética

Rusia derriba 91 drones ucranianos dirigidos contra refinerías pese a la tregua energética

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia derribaron 91 drones dirigidos contra las refinerías en las ciudades rusas de Sarátov y Riazán, a pesar de la tregua energética entre Rusia y... 14.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-14T16:10+0000

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Anteriormente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, denunció que Kiev había violado la tregua energética al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética.El 11 de octubre, Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo".

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