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Rusia derriba 91 drones ucranianos dirigidos contra refinerías pese a la tregua energética
Rusia derriba 91 drones ucranianos dirigidos contra refinerías pese a la tregua energética
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Las FFAA de Rusia derribaron 91 drones dirigidos contra las refinerías en las ciudades rusas de Sarátov y Riazán, a pesar de la tregua energética entre Rusia y... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T16:10+0000
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Anteriormente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, denunció que Kiev había violado la tregua energética al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética.El 11 de octubre, Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo".
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Rusia derriba 91 drones ucranianos dirigidos contra refinerías pese a la tregua energética
Las FFAA de Rusia derribaron 91 drones dirigidos contra las refinerías en las ciudades rusas de Sarátov y Riazán, a pesar de la tregua energética entre Rusia y Ucrania anunciada el 11 de octubre por el presidente Donald Trump, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"En las últimas 24 horas, hasta las 18:00 del 14 de octubre, las fuerzas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 23 drones sobre la región de Riazán y otros 68 sobre la región de Sarátov", precisan desde la entidad castrense.
Anteriormente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, denunció que Kiev había violado la tregua energética
al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética.
El 11 de octubre, Donald Trump anunció que, "a partir de este momento", entra en vigor una tregua energética
entre Rusia y Ucrania. En sus palabras, ambas partes llegaron a un acuerdo para suspender los ataques contra la infraestructura energética.
En septiembre, Trump ya había exigido a Ucrania que dejara de atacar las instalaciones rusas relacionadas con el diésel, alegando que estas acciones "perjudican a todo el mundo".