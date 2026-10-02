Un experto revela los tres mensajes clave de Putin a Occidente
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, habla en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái
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Durante su intervención en el Club Internacional de Debates Valdái, el mandatario ruso, Vladímir Putin, envió a Occidente tres señales importantes, afirmó a Sputnik el subdirector de investigación del Consejo Ruso de Política Exterior y de Defensa, Dmitri Súslov.
Según el experto, el principal mensaje estuvo relacionado con el creciente riesgo de un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares, ya que el mundo se encuentra en una etapa "excepcionalmente peligrosa".
El experto vinculó esta advertencia con las palabras de Putin sobre la posibilidad de que "llegue rápidamente" un momento en el que "ya no sea posible cambiar la situación".
En este contexto, Súslov también destacó las declaraciones del presidente ruso sobre la región de Kaliningrado. En caso de un ataque directo contra territorio ruso, Moscú estaría dispuesta a utilizar "todo el arsenal militar disponible".
El segundo mensaje está relacionado con la posición de Rusia ante las propuestas occidentales de treguas parciales.
Moscú no estaría dispuesta a aceptar acuerdos que permitan a Ucrania recuperar capacidades y continuar posteriormente las hostilidades, subraya el experto. En particular, las propuestas relacionadas con una posible tregua energética y con la actividad de los puertos y el transporte de cereales.
El tercer mensaje consiste en que Moscú no renuncia al diálogo político y diplomático.
El experto señaló que Putin expresó su disposición a negociar con Estados Unidos tanto sobre el conflicto ucraniano como sobre cuestiones de estabilidad estratégica. También destacó la disposición rusa a mantener conversaciones con los países europeos, aunque sobre la base de las condiciones rusas y de las realidades que se han establecido.
El experto señaló que Putin expresó su disposición a negociar con Estados Unidos tanto sobre el conflicto ucraniano como sobre cuestiones de estabilidad estratégica. También destacó la disposición rusa a mantener conversaciones con los países europeos, aunque sobre la base de las condiciones rusas y de las realidades que se han establecido.
"Hasta ahora, la política de Occidente consistía en infligir una derrota estratégica a Rusia. Y ahora Putin ha declarado que nuevos intentos en esa dirección podrían conducir ya a una tercera guerra mundial. En lugar de continuar con estos intentos, vivamos en paz, reconozcamos las realidades de un mundo multipolar y construyamos otro tipo de relaciones", concluyó el experto.
El Club Internacional de Debates Valdái es una asociación que reúne a destacados expertos extranjeros y rusos en los ámbitos de la ciencia política, la economía, la historia y las relaciones internacionales. La XXIII sesión del Club se desarrolló del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunió a 120 participantes de 40 países.
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