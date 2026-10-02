Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261002/un-experto-revela-los-tres-mensajes-clave-de-putin-a-occidente-1175271999.html
Un experto revela los tres mensajes clave de Putin a Occidente
Un experto revela los tres mensajes clave de Putin a Occidente
Sputnik Mundo
Durante su intervención en el Club Internacional de Debates Valdái, el mandatario ruso, Vladímir Putin, envió a Occidente tres señales importantes, afirmó a... 02.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-02T14:01+0000
2026-10-02T14:01+0000
internacional
política
vladímir putin
occidente
moscú
club de debates valdái
rusia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175272123_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_074def9475aab5dc049d7d434b763019.jpg
Según el experto, el principal mensaje estuvo relacionado con el creciente riesgo de un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares, ya que el mundo se encuentra en una etapa "excepcionalmente peligrosa". El experto vinculó esta advertencia con las palabras de Putin sobre la posibilidad de que "llegue rápidamente" un momento en el que "ya no sea posible cambiar la situación".En este contexto, Súslov también destacó las declaraciones del presidente ruso sobre la región de Kaliningrado. En caso de un ataque directo contra territorio ruso, Moscú estaría dispuesta a utilizar "todo el arsenal militar disponible".El segundo mensaje está relacionado con la posición de Rusia ante las propuestas occidentales de treguas parciales.Moscú no estaría dispuesta a aceptar acuerdos que permitan a Ucrania recuperar capacidades y continuar posteriormente las hostilidades, subraya el experto. En particular, las propuestas relacionadas con una posible tregua energética y con la actividad de los puertos y el transporte de cereales.El tercer mensaje consiste en que Moscú no renuncia al diálogo político y diplomático.El experto señaló que Putin expresó su disposición a negociar con Estados Unidos tanto sobre el conflicto ucraniano como sobre cuestiones de estabilidad estratégica. También destacó la disposición rusa a mantener conversaciones con los países europeos, aunque sobre la base de las condiciones rusas y de las realidades que se han establecido.El Club Internacional de Debates Valdái es una asociación que reúne a destacados expertos extranjeros y rusos en los ámbitos de la ciencia política, la economía, la historia y las relaciones internacionales. La XXIII sesión del Club se desarrolló del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunió a 120 participantes de 40 países.
https://noticiaslatam.lat/20261001/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-club-internacional-de-debates-valdai-1175256408.html
occidente
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175272123_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_0e40cf213b7431dc626211a3bc20d520.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, occidente, moscú, club de debates valdái, rusia, 🌍 europa
política, vladímir putin, occidente, moscú, club de debates valdái, rusia, 🌍 europa

Un experto revela los tres mensajes clave de Putin a Occidente

14:01 GMT 02.10.2026
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, habla en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habla en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
© Sputnik / POOL
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Durante su intervención en el Club Internacional de Debates Valdái, el mandatario ruso, Vladímir Putin, envió a Occidente tres señales importantes, afirmó a Sputnik el subdirector de investigación del Consejo Ruso de Política Exterior y de Defensa, Dmitri Súslov.
Según el experto, el principal mensaje estuvo relacionado con el creciente riesgo de un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares, ya que el mundo se encuentra en una etapa "excepcionalmente peligrosa".
El experto vinculó esta advertencia con las palabras de Putin sobre la posibilidad de que "llegue rápidamente" un momento en el que "ya no sea posible cambiar la situación".
En este contexto, Súslov también destacó las declaraciones del presidente ruso sobre la región de Kaliningrado. En caso de un ataque directo contra territorio ruso, Moscú estaría dispuesta a utilizar "todo el arsenal militar disponible".
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
Internacional
"Es inevitable": Putin aborda la multipolaridad, la conducta agresiva de la OTAN y los límites de una respuesta rusa
ayer, 15:13 GMT
El segundo mensaje está relacionado con la posición de Rusia ante las propuestas occidentales de treguas parciales.
Moscú no estaría dispuesta a aceptar acuerdos que permitan a Ucrania recuperar capacidades y continuar posteriormente las hostilidades, subraya el experto. En particular, las propuestas relacionadas con una posible tregua energética y con la actividad de los puertos y el transporte de cereales.
El tercer mensaje consiste en que Moscú no renuncia al diálogo político y diplomático.

El experto señaló que Putin expresó su disposición a negociar con Estados Unidos tanto sobre el conflicto ucraniano como sobre cuestiones de estabilidad estratégica. También destacó la disposición rusa a mantener conversaciones con los países europeos, aunque sobre la base de las condiciones rusas y de las realidades que se han establecido.

"Hasta ahora, la política de Occidente consistía en infligir una derrota estratégica a Rusia. Y ahora Putin ha declarado que nuevos intentos en esa dirección podrían conducir ya a una tercera guerra mundial. En lugar de continuar con estos intentos, vivamos en paz, reconozcamos las realidades de un mundo multipolar y construyamos otro tipo de relaciones", concluyó el experto.

El Club Internacional de Debates Valdái es una asociación que reúne a destacados expertos extranjeros y rusos en los ámbitos de la ciencia política, la economía, la historia y las relaciones internacionales. La XXIII sesión del Club se desarrolló del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunió a 120 participantes de 40 países.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала