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Europa critica el acuerdo del diésel ruso, pero compra hidrocarburos rusos, indica el enviado especial del Kremlin

Europa critica el acuerdo del diésel ruso, pero compra hidrocarburos rusos, indica el enviado especial del Kremlin

Sputnik Mundo

El pacto energético entre Rusia y EEUU trae beneficios tanto a los dos países como a los mercados mundiales, comentó el enviado especial del Kremlin para la... 14.10.2026, Sputnik Mundo

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Al respecto, volvió a recordar que tales críticas se escuchan mientras los propios europeos han adquirido a Moscú recursos energéticos por un valor superior a los 300.000 millones de dólares a partir de 2022.En palabras del alto funcionario ruso, semejante retórica de los europeos se explica por su deseo de "sabotear cualquier tipo de colaboración entre Rusia y EEUU". "Pero nosotros continuaremos con la cooperación económica, tal como nos lo ha encomendado el presidente [ruso, Vladímir] Putin", expresó.Dmítriev informó que la parte rusa mantiene un diálogo muy intenso con sus homólogos estadounidenses, y la suscripción de los primeros contratos relativos al combustible diésel se producirá "en los próximos días".El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.

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