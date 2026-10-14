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Europa critica el acuerdo del diésel ruso, pero compra hidrocarburos rusos, indica el enviado especial del Kremlin
Europa critica el acuerdo del diésel ruso, pero compra hidrocarburos rusos, indica el enviado especial del Kremlin
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El pacto energético entre Rusia y EEUU trae beneficios tanto a los dos países como a los mercados mundiales, comentó el enviado especial del Kremlin para la... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, volvió a recordar que tales críticas se escuchan mientras los propios europeos han adquirido a Moscú recursos energéticos por un valor superior a los 300.000 millones de dólares a partir de 2022.En palabras del alto funcionario ruso, semejante retórica de los europeos se explica por su deseo de "sabotear cualquier tipo de colaboración entre Rusia y EEUU". "Pero nosotros continuaremos con la cooperación económica, tal como nos lo ha encomendado el presidente [ruso, Vladímir] Putin", expresó.Dmítriev informó que la parte rusa mantiene un diálogo muy intenso con sus homólogos estadounidenses, y la suscripción de los primeros contratos relativos al combustible diésel se producirá "en los próximos días".El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
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Europa critica el acuerdo del diésel ruso, pero compra hidrocarburos rusos, indica el enviado especial del Kremlin
El pacto energético entre Rusia y EEUU trae beneficios tanto a los dos países como a los mercados mundiales, comentó el enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, destacando que la colaboración entre Moscú y Washington seguirá adelante, a pesar de los intentos de Europa por frustrarla.
"Los europeos intentan criticar el acuerdo sobre el diésel con EEUU, que beneficia tanto a Rusia como a EEUU
. Y lo más importante, supone una gran ayuda para los mercados globales", declaró Dmítriev, en el marco de la Semana Rusa de la Energía celebrada en Moscú.
Al respecto, volvió a recordar que tales críticas se escuchan mientras los propios europeos han adquirido a Moscú recursos energéticos por un valor superior a los 300.000 millones de dólares a partir de 2022.
En palabras del alto funcionario ruso, semejante retórica de los europeos se explica por su deseo de "sabotear cualquier tipo de colaboración entre Rusia y EEUU". "Pero nosotros continuaremos con la cooperación económica, tal como nos lo ha encomendado el presidente [ruso, Vladímir] Putin", expresó.
Dmítriev informó que la parte rusa mantiene un diálogo muy intenso con sus homólogos estadounidenses, y la suscripción de los primeros contratos relativos al combustible diésel se producirá "en los próximos días".
El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
.
Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia
y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
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