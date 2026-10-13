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"Muy beneficioso para ambas partes": El Kremlin se pronuncia sobre el acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU
"Muy beneficioso para ambas partes": El Kremlin se pronuncia sobre el acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU
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El acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre el combustible diésel satisface los intereses de ambos países, así como los de los mercados energéticos... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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"De hecho, este es un aspecto muy beneficioso para ambas partes de la cooperación ruso-estadounidense. Redunda en beneficio de Estados Unidos, de los mercados energéticos mundiales y de la Federación de Rusia, razón por la cual se está llevando a cabo", señaló Dmitri Peskov a la prensa.Sin embargo, en sus palabras, a pesar de que los países europeos son compradores activos de petróleo ruso, podrían intentar frustrar el acuerdo.Además, el vocero aseguró que el país euroasiático seguirá suministrando su combustible al mercado mundial.Anteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificó de hipocresía las críticas europeas al acuerdo entre Moscú y Washington sobre el suministro de gasóleo ruso.El 9 de octubre, los presidente de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense. Asimismo, los mandatarios acordaron mantener el contacto directo y continuar la cooperación a través de las Administraciones presidenciales, los servicios de inteligencia y otros organismos.
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"Muy beneficioso para ambas partes": El Kremlin se pronuncia sobre el acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU

09:58 GMT 13.10.2026 (actualizado: 10:06 GMT 13.10.2026)
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El acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre el combustible diésel satisface los intereses de ambos países, así como los de los mercados energéticos mundiales, razón por la cual se está realizando, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"De hecho, este es un aspecto muy beneficioso para ambas partes de la cooperación ruso-estadounidense. Redunda en beneficio de Estados Unidos, de los mercados energéticos mundiales y de la Federación de Rusia, razón por la cual se está llevando a cabo", señaló Dmitri Peskov a la prensa.
Sin embargo, en sus palabras, a pesar de que los países europeos son compradores activos de petróleo ruso, podrían intentar frustrar el acuerdo.
Además, el vocero aseguró que el país euroasiático seguirá suministrando su combustible al mercado mundial.
"En este sentido, Rusia es un país que provee bienes competitivos a los mercados mundiales. Continuaremos haciéndolo", subrayó.
Anteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificó de hipocresía las críticas europeas al acuerdo entre Moscú y Washington sobre el suministro de gasóleo ruso.
El 9 de octubre, los presidente de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense. Asimismo, los mandatarios acordaron mantener el contacto directo y continuar la cooperación a través de las Administraciones presidenciales, los servicios de inteligencia y otros organismos.
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