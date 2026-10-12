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La IA se cierne sobre los empleos como "un tsunami lento", alerta la directora del FMI
La IA se cierne sobre los empleos como "un tsunami lento", alerta la directora del FMI
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comparó la expansión de la inteligencia artificial a "un tsunami lento" que... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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La expansión de la IA "afectará a largo plazo alrededor del 40% de los empleos a escala global", mejorando unas funciones, degradando otras y eliminando por completo unas terceras, subrayó la funcionaria durante una primera comparecencia en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) en la capital tailandesa.En las economías avanzadas, según Georgieva, el impacto de la IA alcanza ya el 60% del mercado laboral, frente al 23% en los países de ingresos bajos.Al menos, uno de cada diez empleos en EEUU, sostuvo la directora del FMI, ya requiere competencias en IA. Son empleos mejor pagados, mientras que otros, más rutinarios, de funciones repetitivas, se contraen.En sus palabras, particularmente preocupante es el impacto de la IA en el empleo juvenil. A medida que disminuye el trabajo rutinario, explicó Georgieva, los trabajadores más jóvenes podrían tener dificultades para adquirir la experiencia necesaria para progresar en sus carreras."Hoy no podemos imaginar exactamente cómo será el mundo laboral dentro de cinco años. Pero podemos actuar con disciplina, evaluar detenidamente lo que está sucediendo y sacar lecciones para, lo que es más importante, pasar a la acción de inmediato", enfatizó Georgieva.
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La IA se cierne sobre los empleos como "un tsunami lento", alerta la directora del FMI

12:38 GMT 12.10.2026
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comparó la expansión de la inteligencia artificial a "un tsunami lento" que amenaza al mercado del empleo. Precisó que el impacto de la IA en el empleo juvenil es especialmente preocupante.
La expansión de la IA "afectará a largo plazo alrededor del 40% de los empleos a escala global", mejorando unas funciones, degradando otras y eliminando por completo unas terceras, subrayó la funcionaria durante una primera comparecencia en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) en la capital tailandesa.
En las economías avanzadas, según Georgieva, el impacto de la IA alcanza ya el 60% del mercado laboral, frente al 23% en los países de ingresos bajos.
Al menos, uno de cada diez empleos en EEUU, sostuvo la directora del FMI, ya requiere competencias en IA. Son empleos mejor pagados, mientras que otros, más rutinarios, de funciones repetitivas, se contraen.
"Y, lo que es bastante curioso, se multiplican los empleos mal remunerados", añadió Georgieva.
En sus palabras, particularmente preocupante es el impacto de la IA en el empleo juvenil. A medida que disminuye el trabajo rutinario, explicó Georgieva, los trabajadores más jóvenes podrían tener dificultades para adquirir la experiencia necesaria para progresar en sus carreras.
"Hoy no podemos imaginar exactamente cómo será el mundo laboral dentro de cinco años. Pero podemos actuar con disciplina, evaluar detenidamente lo que está sucediendo y sacar lecciones para, lo que es más importante, pasar a la acción de inmediato", enfatizó Georgieva.
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