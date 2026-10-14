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El Pentágono afirma que sus operaciones en la frontera con México "han sido eficaces"

El Pentágono afirma que sus operaciones en la frontera con México "han sido eficaces"

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Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión, el Ejército y la Guardia Costera de EEUU ampliaron sus operaciones para respaldar a la... 14.10.2026, Sputnik Mundo

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El alto mando castrense, que comanda la fuerza de tarea militar de la frontera sur, detalló que este trabajo ha sido vital y eficaz, especialmente en el combate a la trata de personas. Según él, "las operaciones estadounidenses han sido eficaces" para "desmantelar el mercado de trata de personas que está llevando gente a la frontera", delito que es aprovechado para movilizar una "enorme cantidad de drogas".

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