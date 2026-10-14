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El Pentágono afirma que sus operaciones en la frontera con México "han sido eficaces"
El Pentágono afirma que sus operaciones en la frontera con México "han sido eficaces"
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Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión, el Ejército y la Guardia Costera de EEUU ampliaron sus operaciones para respaldar a la... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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El alto mando castrense, que comanda la fuerza de tarea militar de la frontera sur, detalló que este trabajo ha sido vital y eficaz, especialmente en el combate a la trata de personas. Según él, "las operaciones estadounidenses han sido eficaces" para "desmantelar el mercado de trata de personas que está llevando gente a la frontera", delito que es aprovechado para movilizar una "enorme cantidad de drogas".
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El Pentágono afirma que sus operaciones en la frontera con México "han sido eficaces"

22:38 GMT 14.10.2026
© Sputnik / Ilona OvakimiánMuro fronterizo entre Tijuana y EEUU
Muro fronterizo entre Tijuana y EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
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Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión, el Ejército y la Guardia Costera de EEUU ampliaron sus operaciones para respaldar a la Patrulla Fronteriza a lo largo de los más de 3.200 kilómetros de frontera compartida con el país México, según declaraciones del mayor general Curtis Taylor divulgadas por varios medios. 
El alto mando castrense, que comanda la fuerza de tarea militar de la frontera sur, detalló que este trabajo ha sido vital y eficaz, especialmente en el combate a la trata de personas.
Fuerzas de EEUU desplegadas en la frontera con México - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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EEUU "incrementa su presión" hacia México a medida que se acercan sus elecciones, señalan analistas
6 de octubre, 01:45 GMT
Según él, "las operaciones estadounidenses han sido eficaces" para "desmantelar el mercado de trata de personas que está llevando gente a la frontera", delito que es aprovechado para movilizar una "enorme cantidad de drogas".
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