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EEUU "incrementa su presión" hacia México a medida que se acercan sus elecciones, señalan analistas

EEUU "incrementa su presión" hacia México a medida que se acercan sus elecciones, señalan analistas

Sputnik Mundo

A menos de un mes de los comicios intermedios en EEUU —en los que el Partido Republicano de Trump se juega su mayoría en el Congreso—, el nombre de México... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado pruebas a Washington de esta presunta agresión, desde la nación latinoamericana no dudaron en lanzar un despliegue de 500 soldados en Tamaulipas, justo en la línea fronteriza con EEUU. Allá fueron enviados helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos "con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas", en una estrategia que México denominó como Operación Concurrente. Y es que en ninguno de los dos países hay certeza sobre el rumbo que tomará la relación bilateral, que desde siempre ha sido compleja. La Administración Trump —que en buena medida llegó hasta donde se encuentra ahora gracias a la instrumentalización de México como 'enmigo' de la sociedad estadounidense— depende ahora de la decisión que tomen millones de ciudadanos en las urnas el próximo 3 de noviembre, cuando se definirá cómo quedarán la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU. Si los republicanos pierden ante los demócratas, la Casa Blanca perderá margen de maniobra para sus políticas, en las que México juega un papel crucial, desde los cuestionados operativos del ICE, las deportaciones masivas y la renegociación del T-MEC, hasta el lanzamiento de un posible ataque de las fuerzas estadounidenses contra los cárteles criminales en territorio mexicano, algo que violaría la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía mexicana, como tantas veces ha señalado Sheinbaum. En la práctica, la Administración de Sheinbaum ha tratado de ser lo más pragmática en sus vínculos con EEUU. No siempre se ven movilizaciones del Ejército mexicano a menos de 24 horas de que el Pentágono denunciara el ataque contra la Guardia Costera, que supuestamente provino del lado mexicano. Por ello, expertos consultados por Sputnik aseguran que Washington seguirá empujando con fuerza para que el Gobierno mexicano haga lo que mejor convenga a los intereses estadounidenses, más ahora en tiempos electorales. En específico, el incidente con la Guardia Costera de EEUU podría tener que ver con la actividad de grupos criminales que se han visto muy mermados por las acciones del Gobierno mexicano —que a su vez se vale de la información sensible que le proporcionan agencias estadounidenses—, como el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Los Metros y Los Escorpiones, apunta el analista. Y es que desde que Trump llegó por segunda vez al Despacho Oval, dejó claro que México sería una de sus banderas políticas frente a sus simpatizantes, que son cada vez menos según las diferentes encuestas. De algún modo, dice Saucedo, el republicano "está urgido de presentarle trofeos a su electorado", con motivo de las elecciones próximas. El presidente Trump ha advertido en innumerables ocasiones que ordenaría un ataque de las fuerzas estadounidenses en México contra los cárteles de la droga. Todo ello, dice, bajo el supuesto argumento de la lucha regional contra el narcotráfico. Y es por ello que cualquier episodio como el ocurrido con la Guardia Costera podría dar motivos a la Casa Blanca para actuar, añade. Para él, hechos como el ocurrido en Tamaulipas con la Guardia Costera de EEUU "no contribuyen en nada" a la relación entre ambos países, que de por sí entró en un enfriamiento desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador marcara una distancia con agencias norteamericanas como la DEA y la CIA, algo que "nunca antes se había visto y ahora el gobierno de EEUU está cobrando esa factura".

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