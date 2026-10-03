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Marina de México aclara despliegue de tropas de EEUU en zona fronteriza
Marina de México aclara despliegue de tropas de EEUU en zona fronteriza
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La dependencia mexicana señaló que esta medida, que fue reportada por medios locales, forma parte de una operación espejo en la frontera del Valle del Río... 03.10.2026, Sputnik Mundo
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En el documento, también se puntualizó que, del lado mexicano, "a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas (noreste) en el marco de la Operación Sable, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones". Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles, cuestión que ha causado tensión en la agenda bilateral. Asimismo, la mandataria Claudia Sheinbaum ha rechazado esa intención y se pronunció a favor de la defensa de la soberanía nacional.
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Marina de México aclara despliegue de tropas de EEUU en zona fronteriza

20:25 GMT 03.10.2026
© AP Photo / Ross D. FranklinFrontera entre México y EEUU.
Frontera entre México y EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 03.10.2026
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La dependencia mexicana señaló que esta medida, que fue reportada por medios locales, forma parte de una operación espejo en la frontera del Valle del Río Grande, donde participan 500 elementos de las fuerzas armadas estadounidenses.
Los ejercicios "son testigo de su compromiso por reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía correspondiente", destacó la Marina, en un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano.
En el documento, también se puntualizó que, del lado mexicano, "a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas (noreste) en el marco de la Operación Sable, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones".
El presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidente de México, Claudia Sheinbaum - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2026
América Latina
Del narcotráfico a la defensa de la soberanía: así es como EEUU y México se usan como anzuelo
24 de septiembre, 20:30 GMT
Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump en EEUU, Washington ha amenazado a México con desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles, cuestión que ha causado tensión en la agenda bilateral.
Asimismo, la mandataria Claudia Sheinbaum ha rechazado esa intención y se pronunció a favor de la defensa de la soberanía nacional.
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