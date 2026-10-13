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"Falta de voluntad política": exministro de Defensa cuestiona retraso en la modernización militar de Perú

"Falta de voluntad política": exministro de Defensa cuestiona retraso en la modernización militar de Perú

Sputnik Mundo

La compra de cazas F-16 y la construcción de nuevos buques buscan cerrar las brechas acumuladas en las Fuerzas Armadas peruanas. Expertos consultados por... 13.10.2026, Sputnik Mundo

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Perú inició una renovación de sus capacidades militares con la compra de cazas estadounidenses F-16 y la producción de embarcaciones con apoyo surcoreano. Sin embargo, el Ejército todavía utiliza tanques con más de 50 años de antigüedad, la Fuerza Aérea enfrenta dificultades para mantener aeronaves antiguas adquiridas en la década de 1980 y la Marina debe sustituir parte de su flota.José Luis Gavidia, exministro de Defensa local y contralmirante en retiro, sostiene a Sputnik que el problema no es la ausencia de planes, sino la "falta de voluntad política" para ejecutar la renovación de su equipamiento militar.El exfuncionario recuerda que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aprobó en julio de 2022 un plan de fortalecimiento en esta área, que incluía la incorporación de 24 aviones de combate nuevos. El documento fue formalizado en octubre de ese año con miras a 2034, según la resolución oficial. Gavidia defiende, además, una planificación financiera de más largo plazo, hasta 2050, que permita renovar progresivamente las instituciones armadas."La idea era llevar el plan en la modernización de las Fuerzas Armadas, hasta con un horizonte de, más o menos, 30 años", explica.Olvido prolongadoLos especialistas consultados por este medio coinciden en que sucesivos gobiernos de la nación sudamericana postergaron inversiones necesarias para mantener las capacidades de defensa nacional, pese a contar con planes de modernización.Eduardo Pérez Rocha, general en retiro y exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), asegura que, durante más de 20 años, las administraciones anteriores no priorizaron la reposición de armamento y equipos."Los diversos gobiernos no se han preocupado por reponer vehículos, y hablamos de vehículos como tanques, blindados, aviones, fragatas, etcétera, sino que están dilatando y, por eso, la necesidad es urgente", señala.Para Gavidia, el riesgo de postergar la modernización reduce la autonomía de Lima para proteger sus recursos e intereses estratégicos. Por eso, insiste en recuperar la planificación de largo plazo y priorizar equipamiento nuevo, cuyo mantenimiento pueda sostenerse durante las próximas décadas.Planes de modernizaciónEl sector de defensa en Perú recibió una asignación inicial de 10.143 millones de soles (unos 2,957 millones de dólares) para este año, 8,5% más que en 2025. El Gobierno del país sudamericano busca sumar otros 12 cazas F-16 Block 70 a los 12 contratados en abril. Para la primera fase, se consideran 7.580 millones de soles (aproximadamente 2.210 millones de dólares), incluidos armamento, simulador, infraestructura y entrenamiento. El MEF confirmó un primer desembolso de 462 millones de dólares.La segunda fase está valorada en 5.700 millones de soles (cerca de 2.186 millones de dólares estadounidenses) y el Ejecutivo ha solicitado al Congreso 1.197 millones (348.93 millones de dólares) para su cuota inicial. Esa ampliación todavía no equivale a una compra formalizada.Nuevos vehículos... que llegarán en próximos añosLos primeros F-16 llegarían entre 2029 y 2030. Hasta entonces, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) debe sostener sus aviones actuales, adquiridos hace décadas. La antigüedad de estos aparatos, la necesidad de modernizar sensores y armamento, y el acceso a repuestos complican esta tarea.Los F-16 Block 70 tienen radares AESA y aviónica moderna, pero su incorporación exige formar pilotos y técnicos, disponer de munición y asegurar mantenimiento durante décadas.Pérez Rocha y Saavedra coinciden en que el empleo de drones y armamento de precisión en los conflictos contemporáneos obliga a actualizar las capacidades de defensa y los sistemas de vigilancia.En el caso de la Marina de Guerra, mantiene fragatas de la clase Lupo, cuya vida útil ha requerido sucesivas intervenciones. Sus necesidades incluyen reemplazar progresivamente plataformas antiguas, actualizar sensores y sistemas de combate y garantizar la disponibilidad de repuestos.Los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) construyen con Hyundai Heavy Industries una fragata multipropósito, una patrullera oceánica y dos buques auxiliares logísticos. La patrullera está prevista para 2028 y la fragata para 2030.Gavidia advierte que elaborar una fragata o un submarino puede requerir varios años, lo que obliga a comenzar el reemplazo antes de que las embarcaciones existentes pierdan utilidad.Déficit logísticoEl Ejército peruano conserva carros de combate, cuyo diseño pertenece a otra generación tecnológica. Aunque hubo contactos con Hyundai Rotem por los tanques K2 Black Panther, Belaúnde aclaró el 7 de octubre que todavía no existe un proyecto de inversión presentado ni presupuesto previsto para adquirirlos en 2027.Pérez Rocha cuestiona la falta de reposición de vehículos durante más de 20 años y advierte sobre dificultades para cubrir las plazas del servicio militar voluntario. La modernización debe contemplar adiestramiento y sostenimiento, asegura."Hoy, la capacidad militar de un país no se mide solamente por la cantidad de aviones, de tanques o buques que posea, sino por su disponibilidad operativa, su tecnología, sus sistemas de inteligencia, vigilancia, comunicaciones, defensa electrónica y capacidad de respuesta conjunta", concluye Saavedra.

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