Perú avanza en la adquisición de 24 aviones caza

25.01.2026

Según precisaron las autoridades peruanas, la inversión total estimada para este proyecto asciende a 3.500 millones de dólares, que se ejecutarán en dos fases financieras diferenciadas. La primera etapa contempló una asignación de 2.000 millones de dólares para el año 2025, mientras que los 1.500 millones restantes están programados para el ejercicio fiscal de 2026.El proceso de selección técnica ha evaluado tres modelos principales de aeronaves: el Lockheed Martin F-16 Block 70/72 de Estados Unidos, el Dassault Rafale de Francia y el Saab Gripen E de Suecia. Según los informes técnicos, la elección busca un sistema de armas que garantice "interoperabilidad, sostenibilidad logística y capacidades de defensa aérea modernas".El proceso administrativo ahora pasa a manos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), organismo encargado de finalizar los procedimientos contractuales.La Administración peruana justifica este gasto mediante la necesidad de recuperar la capacidad disuasiva del país, señalando que la flota actual ha superado su vida útil operativa. El Ministerio de Defensa indicó que esta es la adquisición de equipamiento militar más importante realizada por el Estado en las últimas cinco décadas.El financiamiento se ha estructurado legalmente a través de un decreto que permite al Ministerio de Economía y Finanzas gestionar los recursos necesarios sin exceder los techos de deuda pública. Esta normativa habilita al sector defensa para proceder con las firmas de contratos una vez que se determine el postor ganador del proceso de licitación.Complementariamente a los 24 cazas multirrol, el Ministerio de Defensa ha anunciado planes para adquirir 12 aviones subsónicos adicionales y una flota de helicópteros de búsqueda y rescate. Estos activos están destinados a labores de patrullaje fronterizo, apoyo civil y respuesta ante desastres naturales en el territorio nacional.

