Trasladan a exfiscal general de Bolivia a penal en el sur del país

El exfiscal general del país sudamericano se encontraba previamente recluido en un centro penitenciario de la ciudad de El Alto (noroeste). El 30 de septiembre, Mariaca fue arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.
Roger Mariaca, quien fuese director de la Fiscalía General del Estado del país sudamericano, fue enviado a la cárcel de Catamarca, en Potosí (sur), donde permanecerá en aislamiento, de acuerdo con el comandante departamental de la Policía local, Franklin Roger Villazón.
"Los protocolos y procedimientos que realiza el recinto carcelario hacen de que tiene que llegar a un lugar de ambientamiento, para lo cual va a ser recluido en aislamiento el tiempo previsto por norma", expresó, de acuerdo con el diario local El Deber.
El exfiscal general del país sudamericano se encontraba previamente recluido en un centro penitenciario de la ciudad de El Alto (noroeste).