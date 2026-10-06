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Trasladan a exfiscal general de Bolivia a penal en el sur del país
Trasladan a exfiscal general de Bolivia a penal en el sur del país
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Roger Mariaca, quien fuese director de la Fiscalía General del Estado del país sudamericano, fue enviado a la cárcel de Catamarca, en Potosí (sur), donde... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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El exfiscal general del país sudamericano se encontraba previamente recluido en un centro penitenciario de la ciudad de El Alto (noroeste). El 30 de septiembre, Mariaca fue arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.
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Trasladan a exfiscal general de Bolivia a penal en el sur del país

03:59 GMT 06.10.2026
© Foto : X - @FGE_BoliviaRoger Mariaca, fiscal general de Bolivia
Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
© Foto : X - @FGE_Bolivia
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Roger Mariaca, quien fuese director de la Fiscalía General del Estado del país sudamericano, fue enviado a la cárcel de Catamarca, en Potosí (sur), donde permanecerá en aislamiento, de acuerdo con el comandante departamental de la Policía local, Franklin Roger Villazón.
"Los protocolos y procedimientos que realiza el recinto carcelario hacen de que tiene que llegar a un lugar de ambientamiento, para lo cual va a ser recluido en aislamiento el tiempo previsto por norma", expresó, de acuerdo con el diario local El Deber.
El exfiscal general del país sudamericano se encontraba previamente recluido en un centro penitenciario de la ciudad de El Alto (noroeste).
El 30 de septiembre, Mariaca fue arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.
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