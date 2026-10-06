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Trasladan a exfiscal general de Bolivia a penal en el sur del país

Trasladan a exfiscal general de Bolivia a penal en el sur del país

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Roger Mariaca, quien fuese director de la Fiscalía General del Estado del país sudamericano, fue enviado a la cárcel de Catamarca, en Potosí (sur), donde... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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El exfiscal general del país sudamericano se encontraba previamente recluido en un centro penitenciario de la ciudad de El Alto (noroeste). El 30 de septiembre, Mariaca fue arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.

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