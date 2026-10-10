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El Gobierno de Paz abre frente contra el Legislativo boliviano por el caso del exfiscal Mariaca

El Gobierno de Paz abre frente contra el Legislativo boliviano por el caso del exfiscal Mariaca

Sputnik Mundo

El exfiscal general del Estado Roger Mariaca tenía nexos con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según el Gobierno boliviano. Analistas consultados... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T04:21+0000

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Mientras avanza la investigación contra el exfiscal, el Gobierno de Rodrigo Paz da cuenta de la extensión de la red delictiva que —según las investigaciones— dirigía y tenía ramificaciones en los órganos Ejecutivo, Judicial y también Legislativo. Desde la Administración nacional se acusó que Mariaca abonaba un "sueldo mensual" a diputados y senadores, por lo que se adelantó que imputarán a los asambleístas que presuntamente hayan aceptado dádivas de organizaciones criminales.El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, sostuvo que "muchas instituciones del Estado y de la sociedad civil han sido cooptadas por el narco. Este narcofiscal (Mariaca) tiene bancada en diputados como en senadores, quienes le responden".El funcionario señaló que todavía no dará nombres de legisladores involucrados, porque es parte de la investigación: "No sería oportuno y, además, no sería prudente adelantar los nombres de las personas que estamos investigando porque, si la investigación avanza, muchos de ellos van a ser aprehendidos".El presidente Paz, por su parte, dijo en un acto en el departamento de Beni que tanto él como varios ministros y legisladores "recibieron amenazas de muerte para con sus familias" a través de una aplicación de mensajería. "Lo mío es cotidiano. Yo ya le dije a mi mujer y a mis hijos que no le temo a la muerte por la patria, porque la muerte no puede ser más grande que la vida que podamos dar a la construcción de una mejor Bolivia. Y habrá mucho sacrificio y habrá mucho esfuerzo", añadió el mandatario.Autoridades amenazadasEn diálogo con Sputnik, la analista Susana Bejarano recordó que en estos días se pronunció en un sentido similar el vicepresidente Edmand Lara, también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y enemistado con Paz desde que ambos asumieron, en noviembre de 2025.En este sentido, la analista evaluó que "la gente está mirando mucha espectacularización de la política", por lo cual "estas denuncias, que venidas del presidente son gravísimas, pierden fuerza en ese escenario donde la política se ha vuelto casi una novela turca".En la misma intervención en Beni, Paz ponderó la presencia del Escudo de las Américas, el bloque de naciones creado y liderado por el presidente estadounidense Donald Trump con el supuesto fin de combatir el "narcoterrorismo" en el continente.Según el jefe de Estado, la captura de Mariaca y 15 de sus presuntos cómplices representa "una lucha contra el crimen nacional e internacional, por eso el Escudo de las Américas, por eso generar alianzas".En opinión de Bejarano "el Escudo de las Américas es una instancia inexistente, solamente de corte ideológico y político, porque no es una instancia constituida ni alojada en ninguna institucionalidad".Olor a naftalinaPara la analista, la captura de Mariaca "pintó un retrato de cómo EEUU está en todo. Se mete en política interna, presiona a través de la embajada a un periodista [Raúl Peñaranda], envía emisarios a la Asamblea a observar una elección supertrucha de un fiscal en la cual se han pasado de largo un montón de normas. Felicita a Paz por la detención de Mariaca, habla de narcoterrorismo, quita las visas, usa ese instrumento administrativo para disciplinar a ciertas personas, además para asustar".Según la analista, estos factores "tienen olor a naftalina. Se parece mucho a lo que sucedía en los [19]90, cuando se tenía una élite política y social que esperaba el 4 de julio más que la Navidad".Santos Mamani integró la Cámara de Diputados entre 2020 y 2025, el periodo en que fue elegido Mariaca, cuya votación tuvo lugar en 2024. Según el Gobierno nacional, ya en la elección del exfiscal corrieron sobornos entre los curules a cambio de votos.Indirectamente aludido, Mamani dijo a este medio que los encargados del caso "deben hacer todos los procesos correspondientes en el marco del Estado y la ley. No vamos a incumplir dentro del marco jurídico. Personalmente, ni lo conozco al señor Mariaca. No se pueden utilizar estas acusaciones para politizar la justicia y para judicializar la política".Recomendación presidencialEl actual presidente del Senado, Diego Ávila, informó que el nombre del nuevo fiscal, José Urioste, fue propuesto por Paz y aceptado por la mayoría de las bancadas.No obstante, Mamani coincidió con una corriente de analistas para los cuales "no se respetó el procedimiento legislativo en la elección", ya que la ley con la que fue destituido Mariaca "vulnera el debido proceso, la presunción de inocencia y otros artículos que, sin duda, la norma establece que deben cumplirse".Mamani advirtió: "No estoy defendiendo absolutamente a nadie. No me interesa, tampoco voy a defender a ninguna persona que haya cometido algún acto irregular en el ejercicio de sus funciones".Sin embargo, en el caso del exfiscal "no hay esta lógica de la presunción de inocencia. Aquí lo que existe es la presunción de culpabilidad. Si se revisa el manto jurídico, no se va a encontrar la presunción de culpabilidad como un principio".Además, consideró que "cuando ya no se respetan las reglas, las leyes y la Constitución, se pierde la esencia del Estado de derecho. Cuando no se constituyen las instituciones del Estado como el Órgano Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ya no cumplen su rol fundamental en esta lógica de la independencia de los órganos, sino que son subsumidos, son controlados por una instancia, en este caso el Ejecutivo".

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