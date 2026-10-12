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Con las importaciones de diésel ruso, Trump abre la puerta a normalizar las relaciones con Moscú, opina un experto

Con las importaciones de diésel ruso, Trump abre la puerta a normalizar las relaciones con Moscú, opina un experto

Sputnik Mundo

China valorará positivamente la reanudación del comercio energético entre Rusia y EEUU, ya que podría marcar el inicio de un nuevo reajuste de las relaciones... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T08:35+0000

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El experto señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría buscando normalizar las relaciones internacionales, ya que reanudar las importaciones de diésel ruso apenas influiría en los precios en EEUU y difícilmente ayudaría a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.Al mismo tiempo, enfatizó que si Trump quiere aliviar de forma duradera la crisis petrolera en el país norteamericano, debe impulsar la recuperación de las refinerías mundiales, garantizar el funcionamiento de rutas clave como el estrecho de Ormuz y ampliar la capacidad de refinación estadounidense."Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha demostrado cómo piensa salir de la guerra en el estrecho de Ormuz de forma digna y con un coste reducido. De hecho, es precisamente esta cuestión la que más preocupa a la Administración Trump", subrayó el analista.El experto apuntó que la próxima oportunidad para avanzar hacia un nuevo equilibrio entre las grandes potencias será la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, dentro de 40 días. Según estimó, Putin y Trump podrían asistir a la cumbre e incluso reunirse con el líder chino, Xi Jinping. Así, 2026 podría "abrir la puerta a un nuevo equilibrio" entre las grandes potencias, estimó.En este contexto, añadió que estos procesos podrían suponer un duro golpe para Zelenski y los líderes europeos, ya que Trump ya no considera prioritarios los intereses de Europa y Ucrania y parece más dispuesto a utilizarlos como bazas en el "gran reequilibrio" mundial.

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