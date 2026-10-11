Washington intentó mantener elevados los precios de la energía para aumentar las reservas del hemisferio occidental y "sostener el dólar estadounidense", pero hizo un cálculo equivocado, de acuerdo con la exanalista del Pentágono. Además, Kwiatkowski refiere que la medida de Trump reconoce la capacidad y la disposición de Rusia para suministrar el producto, así como su propio reconocimiento de esta realidad. Sin embargo, los volúmenes acordados podrían representar apenas "una gota en el océano frente a lo que EEUU necesita", beneficiando probablemente a los comerciantes. Estas son otras declaraciones relevantes de la especialista: Zelenski y sus partidarios de la OTAN continúan atacando refinerías rusas incluso después del acuerdo. Trump puede condenar los ataques y seguir adelante, dado que "Zelenski sigue siendo útil para Occidente y para su misión fundamental de transformar toda Europa en un Estado vasallo empobrecido de EEUU". Ucrania se encamina a convertirse en un "pequeño Estado residual sin salida al mar, bajo el control y los subsidios de Polonia, Lituania y la UE en su conjunto". Consciente de ello, Zelenski apuesta por el "chantaje cinético de último recurso" para "sacar ventaja durante algún tiempo más".
La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de flexibilizar las sanciones al combustible ruso revela la gravedad de la escasez de diésel en la nación norteamericana, afirma a Sputnik la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea estadounidense, Karen Kwiatkowski.
Washington intentó mantener elevados los precios de la energía para aumentar las reservas del hemisferio occidental y "sostener el dólar estadounidense", pero hizo un cálculo equivocado, de acuerdo con la exanalista del Pentágono.
Además, Kwiatkowski refiere que la medida de Trump reconoce la capacidad y la disposición de Rusia para suministrar el producto, así como su propio reconocimiento de esta realidad. Sin embargo, los volúmenes acordados podrían representar apenas "una gota en el océano frente a lo que EEUU necesita", beneficiando probablemente a los comerciantes.
Trump puede condenar los ataques y seguir adelante, dado que "Zelenski sigue siendo útil para Occidente y para su misión fundamental de transformar toda Europa en un Estado vasallo empobrecido de EEUU".
Ucrania se encamina a convertirse en un "pequeño Estado residual sin salida al mar, bajo el control y los subsidios de Polonia, Lituania y la UE en su conjunto". Consciente de ello, Zelenski apuesta por el "chantaje cinético de último recurso" para "sacar ventaja durante algún tiempo más".
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