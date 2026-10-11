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Trump recurre a Putin en busca de diésel, mientras Zelenski apela al "chantaje cinético": exanalista del Pentágono
Trump recurre a Putin en busca de diésel, mientras Zelenski apela al "chantaje cinético": exanalista del Pentágono
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La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de flexibilizar las sanciones al combustible ruso revela la gravedad de la escasez de diésel en la... 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T04:30+0000
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Washington intentó mantener elevados los precios de la energía para aumentar las reservas del hemisferio occidental y "sostener el dólar estadounidense", pero hizo un cálculo equivocado, de acuerdo con la exanalista del Pentágono. Además, Kwiatkowski refiere que la medida de Trump reconoce la capacidad y la disposición de Rusia para suministrar el producto, así como su propio reconocimiento de esta realidad. Sin embargo, los volúmenes acordados podrían representar apenas "una gota en el océano frente a lo que EEUU necesita", beneficiando probablemente a los comerciantes. Estas son otras declaraciones relevantes de la especialista: Zelenski y sus partidarios de la OTAN continúan atacando refinerías rusas incluso después del acuerdo. Trump puede condenar los ataques y seguir adelante, dado que "Zelenski sigue siendo útil para Occidente y para su misión fundamental de transformar toda Europa en un Estado vasallo empobrecido de EEUU". Ucrania se encamina a convertirse en un "pequeño Estado residual sin salida al mar, bajo el control y los subsidios de Polonia, Lituania y la UE en su conjunto". Consciente de ello, Zelenski apuesta por el "chantaje cinético de último recurso" para "sacar ventaja durante algún tiempo más".
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Trump recurre a Putin en busca de diésel, mientras Zelenski apela al "chantaje cinético": exanalista del Pentágono

04:30 GMT 11.10.2026
© Sputnik / Serguéi BobilevEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), durante su reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), durante su reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska. - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
© Sputnik / Serguéi Bobilev
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La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de flexibilizar las sanciones al combustible ruso revela la gravedad de la escasez de diésel en la nación norteamericana, afirma a Sputnik la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea estadounidense, Karen Kwiatkowski.
Washington intentó mantener elevados los precios de la energía para aumentar las reservas del hemisferio occidental y "sostener el dólar estadounidense", pero hizo un cálculo equivocado, de acuerdo con la exanalista del Pentágono.
Además, Kwiatkowski refiere que la medida de Trump reconoce la capacidad y la disposición de Rusia para suministrar el producto, así como su propio reconocimiento de esta realidad. Sin embargo, los volúmenes acordados podrían representar apenas "una gota en el océano frente a lo que EEUU necesita", beneficiando probablemente a los comerciantes.
Depósitos de diésel ruso - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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Plan de suministro de diésel entre Rusia y EEUU devela cómo se entrelazan la política y la economía, según un analista
01:01 GMT

Estas son otras declaraciones relevantes de la especialista:

Zelenski y sus partidarios de la OTAN continúan atacando refinerías rusas incluso después del acuerdo.
Trump puede condenar los ataques y seguir adelante, dado que "Zelenski sigue siendo útil para Occidente y para su misión fundamental de transformar toda Europa en un Estado vasallo empobrecido de EEUU".
Ucrania se encamina a convertirse en un "pequeño Estado residual sin salida al mar, bajo el control y los subsidios de Polonia, Lituania y la UE en su conjunto". Consciente de ello, Zelenski apuesta por el "chantaje cinético de último recurso" para "sacar ventaja durante algún tiempo más".
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