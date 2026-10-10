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"Reacción histérica": experto revela posibles acciones de Kiev tras acuerdo de diésel entre Moscú y Washington

"Reacción histérica": experto revela posibles acciones de Kiev tras acuerdo de diésel entre Moscú y Washington

Sputnik Mundo

No sería sorprendente que el "régimen neonazi de Zelenski" intentara "incrementar los ataques contra la infraestructura energética rusa", destacó a Sputnik el... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T16:11+0000

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Según el analista, el presidente de EEUU, Donald Trump, podría intentar impedir una escalada "mediante amenazas u otras medidas", ya que, a su juicio, los ataques contra la infraestructura energética rusa van "abiertamente contra los intereses de EEUU". Lamesa sostuvo que este asunto podría haber formado parte de las conversaciones entre ambos mandatarios.El experto consideró que el diálogo entre Washington y Moscú responde a intereses económicos concretos. En particular, destacó la necesidad estadounidense de cooperación energética con Rusia y afirmó que ambos países pueden ser "supercomplementarios".A su juicio, Trump comprende esa realidad, aunque todavía no ha logrado imponer plenamente su agenda frente a los países europeos que respaldan a Kiev.Asimismo, el experto expresó su confianza en que el acuerdo resulte económicamente ventajoso para Rusia y permita proteger los intereses nacionales rusos.Lamesa también señaló que el entendimiento entre Putin y Trump podría contribuir a resolver la crisis en Oriente Medio y facilitar el fin de la agresión contra Irán. Sostuvo que el mandatario ruso podría ayudar a encontrar "una salida elegante para ambas partes", como una especie de primus inter pares (primero entre iguales), que permita superar la crisis y detener los ataques contra Teherán.El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense. Asimismo, los presidentes acordaron mantener el contacto directo y continuar la cooperación a través de las Administraciones presidenciales, los servicios de inteligencia y otros organismos.

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