"Reacción histérica": experto revela posibles acciones de Kiev tras acuerdo de diésel entre Moscú y Washington
© Foto : X - @ZelenskyyUaVolodímir Zelenski
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No sería sorprendente que el "régimen neonazi de Zelenski" intentara "incrementar los ataques contra la infraestructura energética rusa", destacó a Sputnik el analista internacional argentino Christian Lamesa. Consideró que esta cuestión podría haber sido abordada durante los contactos entre Moscú y Washington.
"Obviamente, la reacción histérica de Kiev muestra impotencia", indicó Lamesa.
Según el analista, el presidente de EEUU, Donald Trump, podría intentar impedir una escalada "mediante amenazas u otras medidas", ya que, a su juicio, los ataques contra la infraestructura energética rusa van "abiertamente contra los intereses de EEUU". Lamesa sostuvo que este asunto podría haber formado parte de las conversaciones entre ambos mandatarios.
El experto consideró que el diálogo entre Washington y Moscú responde a intereses económicos concretos. En particular, destacó la necesidad estadounidense de cooperación energética con Rusia y afirmó que ambos países pueden ser "supercomplementarios".
A su juicio, Trump comprende esa realidad, aunque todavía no ha logrado imponer plenamente su agenda frente a los países europeos que respaldan a Kiev.
Asimismo, el experto expresó su confianza en que el acuerdo resulte económicamente ventajoso para Rusia y permita proteger los intereses nacionales rusos.
"Sin duda el presidente [ruso, Vladímir] Putin, como siempre, resguardando los intereses del pueblo ruso y de su patria, va a conseguir que este acuerdo aparte sea sumamente ventajoso en lo económico para Rusia", finalizó.
Lamesa también señaló que el entendimiento entre Putin y Trump podría contribuir a resolver la crisis en Oriente Medio y facilitar el fin de la agresión contra Irán.
Sostuvo que el mandatario ruso podría ayudar a encontrar "una salida elegante para ambas partes", como una especie de primus inter pares (primero entre iguales), que permita superar la crisis y detener los ataques contra Teherán.
Sostuvo que el mandatario ruso podría ayudar a encontrar "una salida elegante para ambas partes", como una especie de primus inter pares (primero entre iguales), que permita superar la crisis y detener los ataques contra Teherán.
El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense. Asimismo, los presidentes acordaron mantener el contacto directo y continuar la cooperación a través de las Administraciones presidenciales, los servicios de inteligencia y otros organismos.
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