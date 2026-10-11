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"Ha llegado el momento": Musk se suma al llamado para que Ucrania cambie de liderazgo

"Ha llegado el momento": Musk se suma al llamado para que Ucrania cambie de liderazgo

Sputnik Mundo

El multimillonario estadounidense Elon Musk coincidió con el presidente de EEUU, Donald Trump, en su valoración sobre Volodímir Zelenski. El magnate también... 11.10.2026, Sputnik Mundo

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Anteriormente, el empresario comentó un video publicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca y afirmó que Zelenski "ha ido demasiado lejos".El 10 de octubre, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto. Trump exigió a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, al vincularlos con el aumento de los precios del diésel en EEUU.Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró anteriormente que las FFAA de Ucrania habían comenzado a atacar las refinerías rusas con el objetivo de perjudicar la economía del país. Añadió que Moscú respondió atacando instalaciones relevantes para la economía del "régimen de Kiev".El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

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