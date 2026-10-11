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"Seguirá golpeando": experto explica el llamado de Trump a un cambio de poder en Ucrania
"Seguirá golpeando": experto explica el llamado de Trump a un cambio de poder en Ucrania
Sputnik Mundo
Los llamamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, a celebrar elecciones y cambiar el liderazgo en Ucrania reflejan una creciente fractura entre... 11.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-11T18:25+0000
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El experto recordó que, para EEUU, el problema del diésel tiene un carácter político, ya que el país no sufre una escasez del combustible en sí. Estados Unidos continúa siendo uno de los principales exportadores mundiales de este combustible. Allí, el problema es principalmente el elevado coste interno, debido a que las empresas pueden vender su producción en el mercado internacional si obtienen mejores condiciones.Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, continuó, podrían interrumpir la producción y obligar a Moscú a priorizar el suministro interno frente a las exportaciones. Como consecuencia, EEUU podría enfrentarse a una mayor escasez de combustible y a un aumento de los precios, explicó Yushkov la lógica del mandatario estadounidense.En esta situación, Trump lanza una advertencia a Zelenski: si Ucrania continúa atacando las refinerías rusas y poniendo en peligro el acuerdo de suministro de diésel ruso al mercado estadounidense, Washington podría insistir en un cambio de liderazgo en Kiev.El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense. Un día después, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto. Trump exigió a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, al vincularlos con el aumento de los precios del diésel en EEUU.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
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"Seguirá golpeando": experto explica el llamado de Trump a un cambio de poder en Ucrania
Los llamamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, a celebrar elecciones y cambiar el liderazgo en Ucrania reflejan una creciente fractura entre Kiev y Washington, así como la orientación de EEUU hacia sus propios intereses nacionales, destacó a Sputnik Ígor Yushkov, experto del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia.
"Trump percibe a Zelenski precisamente como un obstáculo, como una persona con la que es imposible llegar a un acuerdo, que carece de cualquier tipo de lógica empresarial", subrayó.
El experto recordó que, para EEUU, el problema del diésel tiene un carácter político, ya que el país no sufre una escasez del combustible en sí. Estados Unidos continúa siendo uno de los principales exportadores mundiales de este combustible. Allí, el problema es principalmente el elevado coste interno, debido a que las empresas pueden vender su producción en el mercado internacional si obtienen mejores condiciones.
Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, continuó, podrían interrumpir la producción y obligar a Moscú a priorizar el suministro interno frente a las exportaciones. Como consecuencia, EEUU podría enfrentarse a una mayor escasez de combustible y a un aumento de los precios, explicó Yushkov la lógica del mandatario estadounidense.
En esta situación, Trump lanza una advertencia a Zelenski: si Ucrania continúa atacando las refinerías rusas y poniendo en peligro el acuerdo de suministro de diésel ruso al mercado estadounidense, Washington podría insistir en un cambio de liderazgo en Kiev.
"Creo que en un futuro próximo aparecerán nuevos casos de corrupción, porque los organismos anticorrupción creados en Ucrania son estructuras que rinden cuentas exclusivamente a los estadounidenses y que seguirán golpeando al entorno de Zelenski por orden de Washington", concluyó el experto.
El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
.
Un día después, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder
y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones
oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto. Trump exigió a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías de petróleo rusas
, al vincularlos con el aumento de los precios del diésel en EEUU.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo
. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada
. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
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