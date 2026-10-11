"Ucrania está en una posición delicada y EEUU ya no puede brindarle apoyo", señala una experta

La experta María Cristina Rosas comenta que Washington enfrenta un severo problema de falta de municiones, esto debido a los enfrentamientos que mantiene, siendo el de Ucrania el que más se ha prolongado. En este contexto, la experta considera que las declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, en contra de Volodímir Zelenski, podrían evidenciar que la Casa Blanca ha optado por solo seguir con la ofensiva contra el país persa y, de paso, tratar de estabilizar el mercado energético con la compra de petróleo ruso. "Ucrania está en una posición delicada porque, aunque Estados Unidos quisiera brindarle apoyo, la realidad es que, en términos de municiones, no se puede, no hay. En el caso de Europa, tampoco, por más que ha querido darle respaldo", declara Rosas.
La enorme cantidad de municiones y la crisis en el mercado energético han orillado a Estados Unidos a centrarse en el conflicto de Irán por sobre el de Ucrania, opina una internacionalista mexicana para Sputnik.
La experta María Cristina Rosas comenta que Washington enfrenta un severo problema de falta de municiones, esto debido a los enfrentamientos que mantiene, siendo el de Ucrania el que más se ha prolongado.
En este contexto, la experta considera que las declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, en contra de Volodímir Zelenski, podrían evidenciar que la Casa Blanca ha optado por solo seguir con la ofensiva contra el país persa y, de paso, tratar de estabilizar el mercado energético con la compra de petróleo ruso.
"Ucrania está en una posición delicada porque, aunque Estados Unidos quisiera brindarle apoyo, la realidad es que, en términos de municiones, no se puede, no hay. En el caso de Europa, tampoco, por más que ha querido darle respaldo", declara Rosas.
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