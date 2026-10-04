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Se incrementan los ataques contra transportistas a horas de las elecciones regionales en Perú

Se incrementan los ataques contra transportistas a horas de las elecciones regionales en Perú

Sputnik Mundo

Poco antes de que inicien las votaciones regionales y municipales de Perú, tres agresiones contra transportistas en distintos puntos del país reviven las... 04.10.2026, Sputnik Mundo

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Los tres ataques ocurrieron en menos de 24 horas en diferentes puntos de Lima y Callao, ambas en el oeste de la nación sudamericana. El saldo final fue de dos conductores muertos, un tercero herido y un menor de edad también con lesiones.El primero ocurrió en la intersección de la avenida Dos de Mayo y Miroquesada, en Callao, cuando un sicario disparó contra un vehículo de la ruta CR40 y asesinó al chofer identificado como Juan Daniel Velásquez, de 60 años.El segundo hecho se registró en la cuadra 13 de la avenida San Juan, en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando dos sujetos armados arriba de una moto dispararon contra un vehículo de la empresa San Pedro Pamplona.A consecuencia del ataque, el conductor y su hijo de cuatro años resultaron con heridas de bala, por lo que fueron trasladados a un hospital.De acuerdo con el reporte de El Comercio, un tercer atentado se perpetró en la antigua Panamericana Sur, en Villa El Salvador, cuando un hombre armado disparó contra un vehículo estacionado de la empresa Lipetsa.Los tres crímenes ocurrieron horas antes de que se realicen elecciones locales en el país para renovar 25 gobernaciones regionales, 25 consejos regionales, 196 alcaldías provinciales y 1696 distritales.Prometen atender crisisEl mismo día que se reportaron estos hechos, el Ministerio del Interior peruano se reunió con representantes gremiales para comprometerse a reducir la crisis de extorsión y asesinato a conductores, los cuales suman más de 70 en lo que va del 2026.El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que la Policía Nacional buscará colaborar directamente con los transportistas para que, con la información que les brinden, puedan hacer trabajo de inteligencia y generar mejores herramientas de prevención.

https://noticiaslatam.lat/20260917/hay-una-crisis-de-cultura-civica-asi-llega-peru-a-las-elecciones-regionales-y-municipales-de-este-1175084969.html

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