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Europa corre el riesgo de sufrir una crisis por los precios del gas, advierte la prensa británica
Europa corre el riesgo de sufrir una crisis por los precios del gas, advierte la prensa británica
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De acuerdo a un diario británico, citando a expertos en el sector, el continente enfrenta la amenaza de un drástico encarecimiento en las facturas de energía... 08.09.2026, Sputnik Mundo
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La combinación de interrupciones en el suministro global y un almacenamiento insuficiente ha reducido enormemente la capacidad del mercado europeo para absorber nuevos impactos económicos, afirma la publicación.La principal causa de esta vulnerabilidad, explican, se atribuye a la guerra lanzada por EEUU a Israel contra Irán a comienzos de año, la cual ha paralizado el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. Esta situación ha dejado fuera del mercado global aproximadamente a una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado (GNL), desencadenando una intensa competencia entre los mercados europeo y asiático por el volumen restante.Como consecuencia directa, el precio del gas de referencia en Europa roza máximos no vistos en cuatro años, situándose en torno a los 73 euros (casi 79 dólares) por megavatio hora. En paralelo, los depósitos europeos se sitúan en un 66,6% de su capacidad, una cifra considerablemente inferior al promedio histórico del 80% habitual para esta época del año, marcando el nivel de almacenamiento más bajo registrado antes del invierno desde 2009.Expertos de la consultora Wood Mackenzie señalaron al diario que el almacenamiento suele operar como el principal amortiguador del mercado frente a crisis imprevistas, pero anticipan que el equilibrio no se normalizará antes de 2028, en el mejor de los casos. En este escenario, cualquier evento extremo como olas de frío invernal, fallas en la infraestructura o nuevos recortes de oferta impactará de forma inmediata en las tarifas residenciales e industriales.El panorama energético global se tensiona aún más con el repunte en los precios del petróleo, añade el medio, donde el barril de crudo Brent escaló casi un 2% para posicionarse cerca de los 100 dólares. El Reino Unido registra un déficit de reservas aún más pronunciado que el resto del continente, lo que ha encendido las alarmas sobre los elevados costos que deberá asumir la nación para garantizar el suministro invernal.
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Europa corre el riesgo de sufrir una crisis por los precios del gas, advierte la prensa británica

08:35 GMT 08.09.2026 (actualizado: 09:43 GMT 08.09.2026)
© AP Photo / Emilio MorenattiOperarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España.
Operarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España. - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
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De acuerdo a un diario británico, citando a expertos en el sector, el continente enfrenta la amenaza de un drástico encarecimiento en las facturas de energía este invierno debido a que sus reservas de gas natural se encuentran en uno de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas.
La combinación de interrupciones en el suministro global y un almacenamiento insuficiente ha reducido enormemente la capacidad del mercado europeo para absorber nuevos impactos económicos, afirma la publicación.
La principal causa de esta vulnerabilidad, explican, se atribuye a la guerra lanzada por EEUU a Israel contra Irán a comienzos de año, la cual ha paralizado el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. Esta situación ha dejado fuera del mercado global aproximadamente a una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado (GNL), desencadenando una intensa competencia entre los mercados europeo y asiático por el volumen restante.
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5 de septiembre, 18:42 GMT
Como consecuencia directa, el precio del gas de referencia en Europa roza máximos no vistos en cuatro años, situándose en torno a los 73 euros (casi 79 dólares) por megavatio hora. En paralelo, los depósitos europeos se sitúan en un 66,6% de su capacidad, una cifra considerablemente inferior al promedio histórico del 80% habitual para esta época del año, marcando el nivel de almacenamiento más bajo registrado antes del invierno desde 2009.
Expertos de la consultora Wood Mackenzie señalaron al diario que el almacenamiento suele operar como el principal amortiguador del mercado frente a crisis imprevistas, pero anticipan que el equilibrio no se normalizará antes de 2028, en el mejor de los casos. En este escenario, cualquier evento extremo como olas de frío invernal, fallas en la infraestructura o nuevos recortes de oferta impactará de forma inmediata en las tarifas residenciales e industriales.
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Internacional
La lenta electrificación de Europa ha sido un "grave error", dice la Agencia Internacional de la Energía
11 de julio, 21:49 GMT
El panorama energético global se tensiona aún más con el repunte en los precios del petróleo, añade el medio, donde el barril de crudo Brent escaló casi un 2% para posicionarse cerca de los 100 dólares. El Reino Unido registra un déficit de reservas aún más pronunciado que el resto del continente, lo que ha encendido las alarmas sobre los elevados costos que deberá asumir la nación para garantizar el suministro invernal.
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