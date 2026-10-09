https://noticiaslatam.lat/20261009/senalamientos-de-sobrecapacidad-socavan-los-cimientos-del-crecimiento-economico-advierte-medio-1175363883.html

Señalamientos de "sobrecapacidad" socavan "los cimientos del crecimiento económico", advierte medio

Señalamientos de "sobrecapacidad" socavan "los cimientos del crecimiento económico", advierte medio

Sputnik Mundo

Según el diario 'Global Times', la reciente declaración suscrita por varios países bajo el liderazgo de EEUU —en el marco de la reunión del Comité de Comercio... 09.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-09T07:18+0000

2026-10-09T07:18+0000

2026-10-09T10:32+0000

internacional

china

global times

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/02/1155865535_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_288d9d62c8fc17485643c40d726a6c20.jpg

De acuerdo con el periódico, el señalamiento deliberado sobre industrias estratégicas como vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y semiconductores básicos no responde a una saturación real de la oferta, sino al interés de frenar el avance de competidores externos. La publicación subraya que la demanda global en el sector de las energías limpias está lejos de alcanzar su techo, citando proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía que estiman que la capacidad instalada renovable más que se duplicará para finales de la década. El análisis difundido por el medio enfatiza que la concentración productiva en ciertas regiones es el resultado natural de la división internacional del trabajo y de ventajas comparativas desarrolladas mediante innovación y economías de escala. Asimismo, el Global Times argumenta que calificar de "sobrecapacidad" los rendimientos derivados de la competencia leal ignora la dinámica del libre comercio y priva a los consumidores globales de acceder a productos más eficientes y de menor costo.El diario atribuye esta postura a un intento por parte de algunas economías desarrolladas de externalizar sus dificultades estructurales internas y la pérdida de competitividad de sus industrias nacionales. En lugar de encarar reformas estructurales e inversión en innovación, se apela a la intervención estatal y al etiquetado arbitrario de industrias altamente competitivas, sentando un precedente riesgoso para la certidumbre de las reglas del comercio multilateral.El GT advierte sobre las severas repercusiones económicas que esta tendencia proteccionista implica para la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales. Citando estimaciones del Foro Económico Mundial, el artículo recuerda que la fragmentación del comercio ya genera pérdidas anuales de hasta 307.000 millones de dólares e incrementa la inflación global, debilitando los incentivos para la inversión continua en investigación y desarrollo a escala global. "Calificar a las industrias competitivas como ejemplos de sobrecapacidad puede sonar sofisticado, pero en el fondo socava los cimientos del crecimiento económico mundial a largo plazo. Ese camino no conduce a ninguna parte y jamás debería emprenderse", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260915/por-que-la-posicion-de-china-sobre-la-ia-esta-ganando-adeptos-a-nivel-mundial-1175061781.html

https://noticiaslatam.lat/20261001/el-impacto-sera-enorme-sudafrica-diversifica-sus-exportaciones-y-apuesta-por-los-mercados-del-brics-1175257368.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, global times