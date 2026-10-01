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"El impacto será enorme": Sudáfrica diversifica sus exportaciones y apuesta por los mercados del BRICS
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Los exportadores sudafricanos refuerzan su presencia en China y los BRICS para diversificar su comercio ante los cambios globales, según Xinhua. Las empresas... 01.10.2026, Sputnik Mundo
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Las empresas instaladas en la Zona Económica Especial de Coega ven en los mercados asiáticos una vía estratégica para ampliar sus operaciones y absorber el crecimiento de la producción agrícola. Particularmente, la compañía DC Foods, especializada en la producción de frutas congeladas y sorbetes, ultima actualmente los procedimientos regulatorios para acceder al mercado chino.El ejecutivo explicó que la compañía trabaja junto con los organismos comerciales del Gobierno de Sudáfrica para completar el proceso de autorización. La exportación de determinados productos, incluidos los sorbetes elaborados con diferentes componentes de fruta, exige cumplir con una serie de protocolos de seguridad y requisitos regulatorios.La estrategia de DC Foods contempla asimismo una mayor presencia en otros mercados asiáticos.Russell Stead, gerente general de la empresa exportadora de frutas Coegapack, destacó por su parte el papel de China, la India y Rusia en la expansión de las exportaciones agrícolas de Sudáfrica. A su juicio, la creciente demanda en estos mercados permitirá a los productores sudafricanos ampliar sus envíos a medida que aumente la producción.Las empresas sudafricanas buscan aprovechar asimismo el régimen de aranceles cero establecido por China para determinados productos procedentes de países africanos. Stead señaló que aún no es posible determinar el efecto inmediato de esta medida sobre las exportaciones de Coegapack, aunque destacó sus perspectivas a largo plazo.La reorientación hacia China y otros países de los BRICS se produce mientras los exportadores enfrentan mayores dificultades en algunos mercados tradicionales. Price indicó que los cambios en las políticas comerciales y el aumento de los aranceles han afectado a los márgenes de DC Foods, cuyo crecimiento inicial estuvo vinculado a las exportaciones a Norteamérica bajo AGOA.La expansión de la compañía ya ha generado alrededor de 1.500 puestos de trabajo en Cabo Oriental durante los últimos dos años.El régimen chino de aranceles cero para determinados productos procedentes de Sudáfrica está vigente desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2028, bajo determinadas condiciones, incluidos los requisitos de origen. La medida se aplica a Sudáfrica y otros 19 países africanos como mecanismo transitorio antes de la conclusión de un acuerdo integral y permanente de asociación económica con la Unión Aduanera del África Meridional (SACU).La Zona Económica Especial de Coega, con 9.003 hectáreas, es la mayor de Sudáfrica y del hemisferio sur. En el complejo se desarrollan actividades automotrices, metalúrgicas, logísticas, agroindustriales y energéticas, y operan empresas como DC Foods y Coegapack. Su ubicación y sus incentivos fiscales y aduaneros también han convertido a la zona en un punto de atracción para inversiones procedentes de los países de los BRICS.
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"El impacto será enorme": Sudáfrica diversifica sus exportaciones y apuesta por los mercados del BRICS

16:02 GMT 01.10.2026
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Comercio con China - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
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Los exportadores sudafricanos refuerzan su presencia en China y los BRICS para diversificar su comercio ante los cambios globales, según Xinhua. Las empresas instaladas en la Zona Económica Especial de Coega ven en los mercados asiáticos una vía estratégica para ampliar sus operaciones y absorber el crecimiento de la producción agrícola.
Las empresas instaladas en la Zona Económica Especial de Coega ven en los mercados asiáticos una vía estratégica para ampliar sus operaciones y absorber el crecimiento de la producción agrícola. Particularmente, la compañía DC Foods, especializada en la producción de frutas congeladas y sorbetes, ultima actualmente los procedimientos regulatorios para acceder al mercado chino.
"Llevamos aproximadamente un año trabajando para cumplir con todos los requisitos regulatorios. Estamos casi allí y esperamos entrar pronto en el mercado chino", explicó el director de Operaciones de la compañía, Murray Price.
El ejecutivo explicó que la compañía trabaja junto con los organismos comerciales del Gobierno de Sudáfrica para completar el proceso de autorización. La exportación de determinados productos, incluidos los sorbetes elaborados con diferentes componentes de fruta, exige cumplir con una serie de protocolos de seguridad y requisitos regulatorios.
La estrategia de DC Foods contempla asimismo una mayor presencia en otros mercados asiáticos.

"Parte de nuestro plan de negocios es suministrar productos a todo el mundo", señaló Price, quien indicó que la empresa busca oportunidades en mercados emergentes de Oriente y que ya mantiene vínculos comerciales con la India, país del que obtiene materias primas.

Russell Stead, gerente general de la empresa exportadora de frutas Coegapack, destacó por su parte el papel de China, la India y Rusia en la expansión de las exportaciones agrícolas de Sudáfrica. A su juicio, la creciente demanda en estos mercados permitirá a los productores sudafricanos ampliar sus envíos a medida que aumente la producción.
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Las empresas sudafricanas buscan aprovechar asimismo el régimen de aranceles cero establecido por China para determinados productos procedentes de países africanos. Stead señaló que aún no es posible determinar el efecto inmediato de esta medida sobre las exportaciones de Coegapack, aunque destacó sus perspectivas a largo plazo.
"Estoy seguro de que, a medida que aumenten nuestros envíos a esas regiones, el impacto será enorme y positivo", destacó.
La reorientación hacia China y otros países de los BRICS se produce mientras los exportadores enfrentan mayores dificultades en algunos mercados tradicionales. Price indicó que los cambios en las políticas comerciales y el aumento de los aranceles han afectado a los márgenes de DC Foods, cuyo crecimiento inicial estuvo vinculado a las exportaciones a Norteamérica bajo AGOA.
"Mantener una presencia en los mercados tradicionales sigue siendo importante, pero expandirnos hacia China y la red más amplia del BRICS nos proporciona la estabilidad y el crecimiento a largo plazo que necesitamos", afirmó el ejecutivo.
La expansión de la compañía ya ha generado alrededor de 1.500 puestos de trabajo en Cabo Oriental durante los últimos dos años.
El régimen chino de aranceles cero para determinados productos procedentes de Sudáfrica está vigente desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2028, bajo determinadas condiciones, incluidos los requisitos de origen. La medida se aplica a Sudáfrica y otros 19 países africanos como mecanismo transitorio antes de la conclusión de un acuerdo integral y permanente de asociación económica con la Unión Aduanera del África Meridional (SACU).
La Zona Económica Especial de Coega, con 9.003 hectáreas, es la mayor de Sudáfrica y del hemisferio sur. En el complejo se desarrollan actividades automotrices, metalúrgicas, logísticas, agroindustriales y energéticas, y operan empresas como DC Foods y Coegapack. Su ubicación y sus incentivos fiscales y aduaneros también han convertido a la zona en un punto de atracción para inversiones procedentes de los países de los BRICS.
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