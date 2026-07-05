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Acusaciones de sobrecapacidad reflejan el enojo de Occidente ante el ascenso industrial de China, según medio
Acusaciones de sobrecapacidad reflejan el enojo de Occidente ante el ascenso industrial de China, según medio
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Mientras los líderes europeos insisten en la urgencia de acelerar la transición hacia energías limpias y asequibles, simultáneamente expresan su rechazo ante... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Un análisis reciente del laboratorio de ideas económico Bruegel, con sede en Bruselas, señala que las políticas industriales de China la han consolidado como el líder indiscutible en tecnologías renovables. La magnitud de la producción china es percibida de formas opuestas según la región: mientras algunas economías desarrolladas la califican como una amenaza directa a sus mercados, numerosos países en desarrollo la consideran una oportunidad histórica para la mitigación del cambio climático. Para estas últimas naciones, los costos de producción occidentales harían que la descarbonización fuera financieramente inviable, convirtiendo a las exportaciones baratas de Pekín en una pieza fundamental de la solución ecológica global.Expertos del sector sugieren que la presión manufacturera de China oculta los problemas estructurales de competitividad en Europa, caracterizados por altos costos energéticos, brechas tecnológicas y una falta de inversión privada. La incapacidad de las potencias occidentales para transformar las medidas proteccionistas y defensivas en una verdadera renovación industrial propia agrava el rezago frente al gigante asiático, afirma el medio.En ese sentido, el SCMP apunta que los analistas coinciden en que el éxito comercial de China no constituye una violación de los principios comerciales internacionales establecidos. Por el contrario, añaden, el desafío inmediato para la economía global radica en decidir si esta tensión se gestionará mediante la cooperación y reglas mutuas, o si conducirá a una mayor fragmentación de los mercados globales.
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Acusaciones de sobrecapacidad reflejan el enojo de Occidente ante el ascenso industrial de China, según medio

06:22 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Ng Han GuanTurbinas eólicas en China
Turbinas eólicas en China - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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Mientras los líderes europeos insisten en la urgencia de acelerar la transición hacia energías limpias y asequibles, simultáneamente expresan su rechazo ante la avalancha de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos de bajo costo fabricados por Pekín, los cuales hacen viable dicha transición, advierte el South China Morning Post.
Un análisis reciente del laboratorio de ideas económico Bruegel, con sede en Bruselas, señala que las políticas industriales de China la han consolidado como el líder indiscutible en tecnologías renovables.
La magnitud de la producción china es percibida de formas opuestas según la región: mientras algunas economías desarrolladas la califican como una amenaza directa a sus mercados, numerosos países en desarrollo la consideran una oportunidad histórica para la mitigación del cambio climático.

Para estas últimas naciones, los costos de producción occidentales harían que la descarbonización fuera financieramente inviable, convirtiendo a las exportaciones baratas de Pekín en una pieza fundamental de la solución ecológica global.
Big Ben en Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
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"Atrapados en contradicción": ¿por qué las élites británicas adoptan una postura hostil hacia Rusia y China?
1 de julio, 11:11 GMT
Expertos del sector sugieren que la presión manufacturera de China oculta los problemas estructurales de competitividad en Europa, caracterizados por altos costos energéticos, brechas tecnológicas y una falta de inversión privada. La incapacidad de las potencias occidentales para transformar las medidas proteccionistas y defensivas en una verdadera renovación industrial propia agrava el rezago frente al gigante asiático, afirma el medio.
En ese sentido, el SCMP apunta que los analistas coinciden en que el éxito comercial de China no constituye una violación de los principios comerciales internacionales establecidos. Por el contrario, añaden, el desafío inmediato para la economía global radica en decidir si esta tensión se gestionará mediante la cooperación y reglas mutuas, o si conducirá a una mayor fragmentación de los mercados globales.
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