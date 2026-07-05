https://noticiaslatam.lat/20260705/acusaciones-de-sobrecapacidad-reflejan-el-enojo-de-occidente-ante-el-ascenso-industrial-de-china-1174177984.html

Acusaciones de sobrecapacidad reflejan el enojo de Occidente ante el ascenso industrial de China, según medio

Acusaciones de sobrecapacidad reflejan el enojo de Occidente ante el ascenso industrial de China, según medio

Sputnik Mundo

Mientras los líderes europeos insisten en la urgencia de acelerar la transición hacia energías limpias y asequibles, simultáneamente expresan su rechazo ante... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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Un análisis reciente del laboratorio de ideas económico Bruegel, con sede en Bruselas, señala que las políticas industriales de China la han consolidado como el líder indiscutible en tecnologías renovables. La magnitud de la producción china es percibida de formas opuestas según la región: mientras algunas economías desarrolladas la califican como una amenaza directa a sus mercados, numerosos países en desarrollo la consideran una oportunidad histórica para la mitigación del cambio climático. Para estas últimas naciones, los costos de producción occidentales harían que la descarbonización fuera financieramente inviable, convirtiendo a las exportaciones baratas de Pekín en una pieza fundamental de la solución ecológica global.Expertos del sector sugieren que la presión manufacturera de China oculta los problemas estructurales de competitividad en Europa, caracterizados por altos costos energéticos, brechas tecnológicas y una falta de inversión privada. La incapacidad de las potencias occidentales para transformar las medidas proteccionistas y defensivas en una verdadera renovación industrial propia agrava el rezago frente al gigante asiático, afirma el medio.En ese sentido, el SCMP apunta que los analistas coinciden en que el éxito comercial de China no constituye una violación de los principios comerciales internacionales establecidos. Por el contrario, añaden, el desafío inmediato para la economía global radica en decidir si esta tensión se gestionará mediante la cooperación y reglas mutuas, o si conducirá a una mayor fragmentación de los mercados globales.

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