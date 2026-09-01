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Milei aumentó sus bienes en 2025, mientras Argentina atraviesa problemas económicos

Milei aumentó sus bienes en 2025, mientras Argentina atraviesa problemas económicos

Sputnik Mundo

El mandatario argentino reportó un patrimonio de 295,1 millones pesos argentinos (192.875 dólares), mientras que su hermana Karina Milei también registró un... 01.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-01T08:22+0000

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Los datos están en el documento presentado ante la Oficina Anticorrupción (OA). El monto referido por el presidente Javier Milei representa un aumento patrimonial de 89.136.277 pesos argentinos (58.069 dólares) frente a lo declarado en 2024. La variación se explica principalmente por un incremento de 18.575.323 pesos argentinos (12.101 dólares) en depósitos y efectivo, además de la revaluación fiscal de un inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.La propiedad, una casa de 100 metros cuadrados, fue incorporada al patrimonio de Milei en 2000 y actualmente tiene una valuación fiscal de 38.419.071 pesos argentinos (25.028 dólares). El jefe de Estado también declaró una camioneta Mercedes Benz Sprinter, valuada en 20.173.600 pesos argentinos (13.371 dólares), y un Peugeot RCZ Coupé, con un valor declarado de 16.254.200 pesos argentinos (10.589 dólares).En efectivo, Milei informó que mantiene 20.000 dólares y que incorporó 680.000 pesos argentinos (450,7 dólares). Asimismo, declaró deudas por 586.357 pesos argentinos (388,64 dólares) con el banco Supervielle. Mientras tanto, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, también reportó un incremento en sus activos, que pasaron de 11.401.021 pesos argentinos (7.427 dólares) en 2024 a 35.312.784 pesos argentinos en 2025 (23.005 dólares). Su principal bien es un departamento con cochera de 150 metros cuadrados en Vicente López, en Buenos Aires, cuya valuación aumentó hasta 28.162.492 pesos argentinos (18.346 dólares).En cuanto al ministro de Economía, Luis Caputo, inicialmente declaró ahorros por 13.030 millones de dólares, de los cuales unos 12.422 millones de dólares estaban depositados en el extranjero. Horas después, presentó una rectificación y elevó el monto total de sus ahorros a 19.509.370.287 pesos argentinos (12.710.338 dólares).En Argentina, Caputo declaró poco más de 600 millones de dólares distribuidos entre cuentas bancarias, una cuenta en dólares, plazos fijos y efectivo. La mayor parte de sus ahorros corresponde a depósitos en el extranjero, equivalentes a 2.422.144.637 pesos argentinos (1.577.944 dólares), aunque la declaración no especifica el país donde se encuentran.Con esto, Caputo se convirtió en el funcionario con mayor cantidad de bienes y dinero declarado entre los integrantes del gabinete mencionados. Las declaraciones patrimoniales corresponden al ejercicio 2025, cuya presentación ante la OA tuvo como fecha límite el 31 de julio de este año, después de una prórroga respecto al plazo original.

https://noticiaslatam.lat/20260829/que-implica-la-designacion-record-de-jueces-en-argentina-lograda-por-el-gobierno-de-milei-1174851048.html

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