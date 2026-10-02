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Argentina lanza programa que ofrece ciudadanía a cambio de inversiones
Argentina lanza programa que ofrece ciudadanía a cambio de inversiones
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El Gobierno de Argentina presentó un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía a cambio de una inversión o un aporte no reembolsable de... 02.10.2026, Sputnik Mundo
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El Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la visita oficial del presidente Javier Milei a París. La iniciativa estará operativa a partir del cuarto trimestre de este año y también contempla la incorporación de familiares del solicitante principal.El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía a partir de un aporte de 100.000 dólares al Tesoro, bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que por los menores de edad se deberán abonar 25.000 dólares.De este modo, una familia integrada por una pareja y dos hijos menores podría acceder a la ciudadanía por un aporte total de 500.000 dólares.Según el Gobierno, para esta iniciativa se tendrán en cuenta los estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos. Las inversiones deberán canalizarse mediante el sistema financiero formal y cumplir con la normativa vigente en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.El Gobierno argentino sostiene que los recursos que se obtengan se utilizarán para fortalecer la posición fiscal y financiera del país sudamericano y presenta el programa como parte de su estrategia para atraer inversiones y fortalecer los vínculos del país con el exterior.
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Argentina lanza programa que ofrece ciudadanía a cambio de inversiones

18:31 GMT 02.10.2026
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Argentina lanza programa que ofrece ciudadanía a cambio de inversiones (imagen generada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
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El Gobierno de Argentina presentó un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía a cambio de una inversión o un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro, o de la adquisición de un título público por 800.000 dólares.
El Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la visita oficial del presidente Javier Milei a París. La iniciativa estará operativa a partir del cuarto trimestre de este año y también contempla la incorporación de familiares del solicitante principal.
El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía a partir de un aporte de 100.000 dólares al Tesoro, bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que por los menores de edad se deberán abonar 25.000 dólares.
De este modo, una familia integrada por una pareja y dos hijos menores podría acceder a la ciudadanía por un aporte total de 500.000 dólares.
Según el Gobierno, para esta iniciativa se tendrán en cuenta los estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos. Las inversiones deberán canalizarse mediante el sistema financiero formal y cumplir con la normativa vigente en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.
El Gobierno argentino sostiene que los recursos que se obtengan se utilizarán para fortalecer la posición fiscal y financiera del país sudamericano y presenta el programa como parte de su estrategia para atraer inversiones y fortalecer los vínculos del país con el exterior.
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