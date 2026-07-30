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¿Qué implica para América Latina el conflicto entre Argentina y Brasil?

¿Qué implica para América Latina el conflicto entre Argentina y Brasil?

Sputnik Mundo

El conflicto desatado por los insultos lanzados por el presidente argentino Javier Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva "abre la puerta a la fractura... 30.07.2026, Sputnik Mundo

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La escalada de tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia ha prendido las alarmas en toda América Latina. Además de la interrogante sobre cuál será la reacción formal de Itamaray —que ha llamado a consultas a su embajador Julio Bitelli y se espera un anuncio en las próximas horas—, expertos dijeron a Sputnik que este incidente no perjudica solamente la relación bilateral entre dos países vecinos y socios comerciales, sino que también debilita de manera categórica la soberanía estratégica del continente en beneficio directo de EEUU.La crisis se desató durante el lanzamiento de la campaña presidencial del senador Flávio Bolsonaro en la ciudad de San Pablo, cuando Milei, invitado estrella del acto y quien ya había cuestionado en otras ocasiones al actual Gobierno brasileño, se refirió —sin mencionarlo por nombre— al presidente Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "presidiario", además de criticar en duros términos a las administraciones de izquierda en la región, incluyendo la del propio PT, llamando a "parar a la basura socialista" en las próximas elecciones generales.La reacción brasileña no se hizo esperar. Además de convocar a su máximo representante diplomático en Argentina (el paso previo a retirar al embajador), distintos miembros del Gobierno respondieron de forma tajante a las palabras de Milei, incluyendo el propio vicepresidente Geraldo Alckmin, quien dijo que las declaraciones perjudicaban a Argentina, algo que tildó de "lamentable", ya que ambos países forman parte del Mercosur.En riesgo, andamiaje multilateralPara José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (Udelar), la referencia de Alckmin a la dimensión intergubernamental del episodio expone que el principal damnificado de esta rencilla no es la Casa Rosada ni el Gobierno de Lula, sino el andamiaje multilateral que por décadas ha protegido y fortalecido a la región, según le dijo el experto a Sputnik.El especialista afirmó que, si bien la poca afinidad entre Milei y Lula es conocida (el brasileño nunca ha ocultado su simpatía por el kirchnerismo, actualmente en la oposición, mientras que el argentino es un admirador confeso del expresidente Jair Bolsonaro, a quien intentó visitar —sin éxito— en su último viaje a Brasil), la relación institucional debe estar por encima de las diferencias ideológicas."La alineación estratégica entre Argentina y Brasil, las dos principales economías del cono sur, siempre ha funcionado como un muro de contención ante los intentos hegemónicos de Washington, y el enfriamiento de esta relación implicaría mucho más que titulares o peleas mediáticas: es la ruptura del diálogo al más alto nivel, la eliminación de posturas en común y canales técnicos de integración. A la larga, esto hace mucho más vulnerable a la región y solo beneficia a EEUU, en un momento en que la defensa de la soberanía es más necesaria que nunca", dice Romano.¿Ataque para agradar a Washington?Para el doctor Oliver Santin Peña, profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM, este enfrentamiento no es simplemente un duelo entre dos personalidades antagónicas, sino que responde a necesidades políticas internas de ambos mandatarios, incluso cuando el instigador fue el jefe de Estado argentino."Milei utiliza la figura de Lula como el emblema estatista para justificar el costo social de sus políticas de ajuste, mientras que Lula aprovecha este ataque de este referente de la derecha para cohesionar al progresismo brasileño de cara a las elecciones de octubre", le dijo el experto a Sputnik.Sin embargo, Santin Peña cree que los dichos del presidente argentino responden a su necesidad de agradar constantemente a su homólogo estadounidense, así como su círculo más cercano, y están lejos de ser un simple exabrupto. "Milei sabe muy bien que entrar en conflicto con Brasil, buscar debilitar a Lula y permitir la llegada del hijo de alguien a quien Trump ha calificado de gran amigo, es algo que le gustará a la Casa Blanca", afirmó.En ese sentido, el analista advierte que vaciar la cooperación bilateral entre Brasil y Argentina despeja el camino para que países como Estados Unidos —pero también otros, como Israel— adopten un rol central en la región, alejándose de la estrategia de integración multilateral incentivada en foros como BRICS, que buscan empoderar al sur global. "Es preocupante", sentencia.

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