Esto fue lo más relevante de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

Sputnik te muestra un resumen de la jornada de votaciones en Brasil Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales de la nación sudamericana, Bolsonaro tuvo el 47,09% de los apoyos, mientras que Lula recibió el 45,08% sufragios. Previo al inicio de recuento de las papeletas, la Policía Federal brasileña dio a conocer el inicio de pesquisas preliminares por una presunta intromisión externa en los comicios. Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los datos y señaló que iniciará una nueva campaña rumbo a la segunda vuelta. Asimismo, Bolsonaro declaró que "ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores)", fuerza encabezada por el actual mandatario brasileño.
Los comicios generales de este 4 de octubre definieron quiénes serán los dos candidatos de la segunda ronda electoral, a disputarse el 25 de octubre: Flávio Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sputnik te muestra un resumen de la jornada de votaciones en Brasil
Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales de la nación sudamericana, Bolsonaro tuvo el 47,09% de los apoyos, mientras que Lula recibió el 45,08% sufragios.
Previo al inicio de recuento de las papeletas, la Policía Federal brasileña dio a conocer el inicio de pesquisas preliminares por una presunta intromisión externa en los comicios.