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Esto fue lo más relevante de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil
Esto fue lo más relevante de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil
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Los comicios generales de este 4 de octubre definieron quiénes serán los dos candidatos de la segunda ronda electoral, a disputarse el 25 de octubre: Flávio... 05.10.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te muestra un resumen de la jornada de votaciones en Brasil Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales de la nación sudamericana, Bolsonaro tuvo el 47,09% de los apoyos, mientras que Lula recibió el 45,08% sufragios. Previo al inicio de recuento de las papeletas, la Policía Federal brasileña dio a conocer el inicio de pesquisas preliminares por una presunta intromisión externa en los comicios. Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los datos y señaló que iniciará una nueva campaña rumbo a la segunda vuelta. Asimismo, Bolsonaro declaró que "ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores)", fuerza encabezada por el actual mandatario brasileño.
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Esto fue lo más relevante de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

04:40 GMT 05.10.2026
© AP Photo / Eraldo PeresElecciones presidenciales en Brasil (2026).
Elecciones presidenciales en Brasil (2026). - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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Los comicios generales de este 4 de octubre definieron quiénes serán los dos candidatos de la segunda ronda electoral, a disputarse el 25 de octubre: Flávio Bolsonaro y el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sputnik te muestra un resumen de la jornada de votaciones en Brasil

Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales de la nación sudamericana, Bolsonaro tuvo el 47,09% de los apoyos, mientras que Lula recibió el 45,08% sufragios.
Previo al inicio de recuento de las papeletas, la Policía Federal brasileña dio a conocer el inicio de pesquisas preliminares por una presunta intromisión externa en los comicios.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
América Latina
Lula y Bolsonaro disputarán la segunda vuelta electoral en Brasil, confirman autoridades
00:03 GMT
Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los datos y señaló que iniciará una nueva campaña rumbo a la segunda vuelta.
Asimismo, Bolsonaro declaró que "ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores)", fuerza encabezada por el actual mandatario brasileño.
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