https://noticiaslatam.lat/20261005/esto-fue-lo-mas-relevante-de-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-brasil----1175311990.html

Esto fue lo más relevante de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

Esto fue lo más relevante de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

Sputnik Mundo

Los comicios generales de este 4 de octubre definieron quiénes serán los dos candidatos de la segunda ronda electoral, a disputarse el 25 de octubre: Flávio... 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T04:40+0000

2026-10-05T04:40+0000

2026-10-05T04:40+0000

américa latina

política

brasil

partido de los trabajadores (pt) de brasil

flavio bolsonaro

elecciones

luiz inacio lula da silva

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/05/1175311814_0:44:1024:621_1920x0_80_0_0_cdf9e2147333838b42a839d476451395.jpg

Sputnik te muestra un resumen de la jornada de votaciones en Brasil Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales de la nación sudamericana, Bolsonaro tuvo el 47,09% de los apoyos, mientras que Lula recibió el 45,08% sufragios. Previo al inicio de recuento de las papeletas, la Policía Federal brasileña dio a conocer el inicio de pesquisas preliminares por una presunta intromisión externa en los comicios. Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los datos y señaló que iniciará una nueva campaña rumbo a la segunda vuelta. Asimismo, Bolsonaro declaró que "ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores)", fuerza encabezada por el actual mandatario brasileño.

https://noticiaslatam.lat/20261005/-lula-y-bolsonaro-disputaran-la-segunda-vuelta-electoral-en-brasil-confirman-autoridades-1175309327.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, brasil, partido de los trabajadores (pt) de brasil, flavio bolsonaro, elecciones, luiz inacio lula da silva