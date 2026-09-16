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India mira hacia el Mercosur ante un contexto global que incentiva a "buscar nuevos aliados", dice un analista

India mira hacia el Mercosur ante un contexto global que incentiva a "buscar nuevos aliados", dice un analista

Sputnik Mundo

El Mercosur inició gestiones para ampliar su acuerdo comercial con India y llevarlo a un escenario cercano a la "zona de libre comercio". Expertos consultados... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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El último encuentro de los BRICS en la ciudad de Nueva Deli incluyó la participación del canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, que, además de representar a su país, aprovechó la presidencia pro tempore del Mercosur para concretar, con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, un acuerdo para llevar a un nuevo nivel las relaciones entre el gigante asiático y el bloque que integran Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.Según informó el canciller uruguayo, la intención es que ambos mercados lleguen a "una zona de libre comercio" o, en su defecto, a "un escenario muy cercano en muchos aspectos". En ese marco, el compromiso es negociar para ampliar el acuerdo comercial vigente desde 2009 entre India y Mercosur, llevando las exoneraciones arancelarias de 450 a 3.000 productos.Lubetkin recordó que el acuerdo otorga al Mercosur preferencias arancelarias a la hora de exportar a India productos agroindustriales, petroquímicos y minerales, entre otros; además, facilita la llegada al mercado regional de productos farmacéuticos, textiles y electrodomésticos.El pacto podría ampliar un vínculo que ha crecido en las últimas décadas y que ya coloca a India como el quinto socio comercial tanto de Brasil como de Argentina. Mientras el primero exportó un total de 6.900 millones de dólares en mercancías en 2025 a la nación asiática, Argentina envió productos por 5.472 millones durante el mismo período.Así, la India parece no conformarse y recientemente ha apuntalado ese flujo comercial con esfuerzos diplomáticos: a la visita que el primer ministro indio, Narendra Modi, hizo a Buenos Aires en 2025 se le sumó, en agosto de 2026, la llegada del secretario de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India, Rajesh Agrawal, a la capital argentina para profundizar los diálogos comerciales.Asimismo, dicha nación decidió instalar por primera vez una embajada en Uruguay, complementando así la apertura de otra sede diplomática en Paraguay en 2022 y completando su presencia en todos los países del bloque. Uruguay, además, había sido invitado a la cumbre de los BRICS en Nueva Deli.Una potencia global consolidadaTambién en diálogo con este medio, el analista internacional argentino Gonzalo Fiore enfatizó que India "ya es una potencia global" y que ha logrado consolidarse como "uno de los nuevos centros gravitacionales del poder en el contexto de este mundo multipolar".En ese sentido, destacó su relevancia económica y política al ser "el país más poblado del mundo" y su capacidad de ser también una potencia militar con creciente importancia en el sur global.Para Fiore, la visita que Modi hizo a Argentina en 2025, y que fue el primer viaje de un líder indio al país sudamericano en 50 años, dejó en evidencia que el cono sur ha adquirido una importancia nueva en los planes de desarrollo de India.El potencial de la relación Mercosur-IndiaPose remarcó que para el Mercosur, la apuesta por la India también entra dentro de "la lógica de diversificar mercados y diversificar riesgos", cada vez más necesaria en un escenario internacional en el que "se ve una tendencia al incremento de las distintas barreras al comercio internacional", como las que el bloque sudamericano ha encontrado en la Unión Europea.Para el experto, India está en condiciones de convertirse en uno de los socios más importantes del Mercosur, "tanto por el tamaño de su mercado como por el ritmo de crecimiento de su economía".De todas maneras, aclaró, el potencial de la relación dependerá del curso que tengan las nuevas negociaciones y la cobertura efectiva que tenga el nuevo acuerdo. En ese sentido, subrayó que el acuerdo actual entre Mercosur e India, que contempla exoneraciones arancelarias para unos 500 artículos de ambos lados, todavía aparece como "bastante limitado en términos de cobertura y accesos preferenciales que otorga".En ese sentido, Pose recordó que India "históricamente ha sido un país bastante reticente a la apertura de su mercado a las importaciones agrícolas", al tratarse de un sector "de alta sensibilidad" para la economía del país asiático. Eso, señaló, ha limitado por el momento la llegada de más productos de este tipo desde el Mercosur.Fiore, en tanto, opinó que, aunque India todavía no represente lo que China fue para América Latina a comienzos del siglo XXI, sí tiene todas las condiciones para convertirse en "un destino importante de las exportaciones" del Mercosur como consecuencia de su importancia demográfica y las propias necesidades de su crecimiento económico y sus "grandes desafíos internos" como la baja de la pobreza y la inequidad económica.

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