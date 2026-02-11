https://noticiaslatam.lat/20260211/el-mayor-acuerdo-comercial-del-mundo--uruguay-busca-ganarse-el-mercado-asiatico-de-la-mano-de-china-1171256888.html

"La región más dinámica del mundo": Uruguay busca ganarse al mercado asiático de la mano de China

"La región más dinámica del mundo": Uruguay busca ganarse al mercado asiático de la mano de China

Tras una gira oficial a China, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, reveló la intención de su país de incorporarse al RCEP, un acuerdo comercial que incluye a...

La gira que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, cumplió en el gigante asiático durante los primeros días de febrero tuvo como eje central un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, y la firma de una treintena de acuerdos de cooperación en materia comercial, académica y hasta cultural.Sin embargo, un detalle que no fue incluido en la declaración final de ambos gobiernos no pasó inadvertido: Uruguay buscará incorporarse al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), un bloque comercial conformado por China y otros 14 países de la región Asia-Pacífico.El tratado propone una zona de libre comercio que comprende a China, Japón, Corea del Sur, los 10 países de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) —entre ellos Indonesia, Vietnam o Tailandia— y Australia y Nueva Zelanda desde Oceanía. El acuerdo se firmó en 2020 y entró en vigencia en 2022, por lo que si bien es presentado como "el mayor acuerdo comercial del mundo" por la cantidad de población de sus miembros, su funcionamiento todavía es reciente.El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, explicó, en declaraciones a Canal 4 de Uruguay, que la intención de incorporarse al RCEP surge a propósito de la buena relación que el país sudamericano ha consolidado con China pero también con Japón —que recientemente invitó al presidente uruguayo a hacer una visita oficial a Tokio este año— y los países de la ASEAN, bloque que en 2025 firmó con Uruguay un Tratado de Amistad y Cooperación.Para la experta, la importancia creciente de este acuerdo es una demostración del "desplazamiento del eje del comercio global hacia Asia" y de la relevancia que estos mercados adquieren para los países latinoamericanos.De todas maneras, Rubiolo precisó que, incluso con el respaldo de China, incorporarse al bloque podría ser un proceso largo, especialmente si se tiene en cuenta que la asociación todavía no ha recibido ninguna adhesión extra regional. Hasta ahora, el único país que ha cursado una solicitud formal de incorporación ha sido Chile, cuyo Gobierno pidió formar parte de la RCEP en junio de 2024, durante una visita de una delegación oficial chilena a Indonesia.Por su parte, el analista internacional uruguayo Ignacio Bartesaghi comentó a Sputnik que, más allá de lo formal, el interés del Gobierno de Uruguay por la RCEP es algo que "hay que aplaudir", en virtud de que China es desde hace años el principal socio comercial de Uruguay y que la relación con los demás países de Asia Pacífico tiene "un potencial que todavía no se está aprovechando".Aunque extrañado porque el interés uruguayo por la RCEP no fue plasmado en ninguna de las declaraciones oficiales que surgieron de la visita de Orsi a China, Bartesaghi recordó que el interés de Montevideo condice con esfuerzos realizados por administraciones uruguayas anteriores, tanto con un Tratado de Libre Comercio bilateral con China que no prosperó como con el ingreso formal al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que en 2025 ya aprobó el inicio del trámite para la incorporación uruguaya.¿Una ventaja frente al Mercosur?La propia RCEP destaca que el acuerdo, tal cual como está establecido en la actualidad, comprende a más de 2.200 millones de personas, cerca de un 29% de la población mundial. Un mercado de esas características explica el entusiasmo del Gobierno y los exportadores uruguayos, ávidos de extender a otros países de Asia Pacífico los envíos de carne y otros productos agroindustriales que en las últimas décadas consolidaron a China como el principal comprador de Uruguay.Para el experto, con el mismo paso Uruguay lograría equiparar las condiciones de acceso al mercado asiático de sus productos con los de otros mercados como los de Australia o Nueva Zelanda, competidores de Uruguay y el Mercosur que históricamente habían logrado "preferencias arancelarias" con Asia.Rubiolo ratificó que, de ingresar al acuerdo, Uruguay podría conseguir "una ventaja relativa" en el comercio con la región asiática, "principalmente en aquellos productos en los que compite directamente con sus socios del Mercosur como la carne, los lácteos y otros productos agroindustriales".Al mismo tiempo, la experta remarcó que podría darle a Uruguay una posibilidad de "insertarse en cadenas de valor asiáticas", algo que por el momento ha sido difícil para los países latinoamericanos.Las necesidad de "ventajas" inmediatasSin embargo, puede que el anhelo uruguayo de incorporarse al RCEP deba ser considerado como un plan a largo plazo. Rubiolo recordó que el acuerdo no tiene antecedentes de países incorporados hasta el momento, lo que podría retrasar el proceso mientras la solicitud uruguaya reúne el consenso de todos sus miembros.Incluso si la entrada de Uruguay se concreta, Rubiolo enfatizó que el paso "no implica una liberalización inmediata del comercio" con todos los integrantes del RCEP, ya que las reglas del bloque incluyen cronogramas de hasta 15 años para la quita de aranceles en ítems específicos.En la misma línea, Bartesaghi sostuvo que "pensar que esto es inmediato o a corto plazo es un error" y abogó porque la búsqueda uruguaya sea parte de una "estrategia" de inserción internacional más amplia que conjugue el RCEP con los pasos ya dados por Uruguay para entrar en el CPTPP.Para el analista, Uruguay debería centrarse en primer lugar en "cerrar" su ingreso al CPTPP lo más rápido posible para asegurarse los beneficios de este bloque, teniendo en cuenta que un posible competidor como Argentina ya obtuvo "ventaja" con su reciente acuerdo comercial con EEUU que le permitirá mejorar sus cuotas de carne vacuna.Según Bartesaghi, el reciente acuerdo entre Buenos Aires y Washington empuja a Uruguay a buscar ventajas arancelarias "rápidas", maximizando los beneficios y reduciendo el riesgo de que las negociaciones bilaterales generen distorsiones al seno del Mercosur. Con el Transpacífico adelantado, Montevideo sí podría dar prioridad en el RCEP sabiendo que será un proceso "largo y complejo".Rubiolo coincidió, en ese sentido, que los movimientos de Uruguay en busca de acuerdos bilaterales "exponen la debilidad del Mercosur" y, junto con el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina, empujan al bloque comercial sudamericano hacia "una flexibilización no negociada".

