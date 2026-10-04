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"Su 'extremismo' es una actitud leal hacia Rusia": germanista califica el discurso de Steinmeier de "campaña sucia" contra rivales
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El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, advirtió del riesgo de una fractura política y de que el país repita el destino de la República de Weimar... 04.10.2026, Sputnik Mundo
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El fantasma del NSDAPAl comentar el discurso, Kamkin, profesor de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia, sostuvo a Sputnik que la comparación "en cuanto a la debilidad del poder y a la baja popularidad y confianza en las autoridades" es correcta.En sus palabras, entonces no solo era popular "el partido de Hitler", sino también otras fuerzas conservadoras: el Partido Nacional Popular Alemán, el Stahlhelm y la Unión de Veteranos de la Primera Guerra Mundial.A juicio de Kamkin, la lectura entre líneas de que el auge de AfD y su posible llegada al poder significarían "de hecho un segundo NSDAP" es "absolutamente incorrecta".Entonces, explicó, los agravios se buscaban en enemigos externos, y la propaganda culpaba a "socialistas, judíos y demás enemigos de Alemania, que clavaron un puñal por la espalda al Ejército alemán". Ahora, sostiene, "el principal descontento de la población se concentra justamente en el Gobierno".Otra diferencia con Weimar, según el experto, son los índices de Friedrich Merz: "muestran un grado extremo de desconfianza de la población hacia el rumbo del Gobierno".También afirmó que "en Alemania hoy prácticamente no hay antisemitismo" y que "el nuevo antisemitismo alemán es un fenómeno exclusivamente migrante, de migrantes de Oriente Medio".¿A quién culpa Steinmeier? A su juicio, el presidente "volvió a calumniar a la AfD" e "insinuó que es un partido de extrema derecha, aunque actúa en plena conformidad con la legislación alemana". El estatus de formación observada y llamada extremista en algunos estados "no es el extremismo del partido de Hitler".Preguntado si Steinmeier explica el auge de la AfD por el "extremismo" en lugar de hablar de los errores del poder en economía, migración y energía, Kamkin respondió: "Tesis absolutamente correcta". Recordó que la AfD también ganó votos en el este, "donde la migración no es tan aguda" y donde Mecklemburgo-Pomerania Occidental tiene "la cantidad mínima de migrantes de toda Alemania".El experto citó un estudio demográfico propio de 2010: en el este los nacionaldemócratas obtenían "a veces hasta el 10%", con una agenda "más radical que la de la AfD". Con cerca de un 2% de residentes de origen migrante, lograban el 10–12%; en grandes ciudades con un 30–35% de migrantes, el 0,3–0,4%.La brecha "no ha desaparecido; al contrario, se ha agudizado". El discurso presidencial, según él, es un intento de "enredar el problema y desviar el debate".Recientemente, Merz reconoció que su partido ya "no puede llegar a la mayor parte de los ciudadanos del país". El canciller alemán, partidario de continuar suministrando armas a Ucrania y de la militarización de Alemania, está perdiendo popularidad rápidamente en medio de la política económica que impulsa su Gobierno: su Ejecutivo coloca el gasto militar en el centro de sus prioridades y planea crear "el Ejército más fuerte de Europa".Como se informó anteriormente, según una encuesta del instituto INSA, la popularidad del bloque CDU/CSU, liderado por el canciller alemán, cayó hasta un mínimo histórico del 18%.El estudio también mostró un nivel récord de descontento de los alemanes con la gestión de Merz: el 79% de los encuestados se declaró insatisfecho con su labor, mientras que solo el 15% la valoró de forma positiva.
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"Su 'extremismo' es una actitud leal hacia Rusia": germanista califica el discurso de Steinmeier de "campaña sucia" contra rivales

17:03 GMT 04.10.2026 (actualizado: 17:58 GMT 04.10.2026)
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El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, advirtió del riesgo de una fractura política y de que el país repita el destino de la República de Weimar. El germanista Alexandr Kamkin considera válida la comparación solo en lo que toca a la debilidad del poder, e incorrecta si de ella se lee una alusión a un segundo NSDAP.

El fantasma del NSDAP

Al comentar el discurso, Kamkin, profesor de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia, sostuvo a Sputnik que la comparación "en cuanto a la debilidad del poder y a la baja popularidad y confianza en las autoridades" es correcta.
"En los años de la República de Weimar los Gobiernos cambiaban a menudo, las coaliciones eran una pesadilla y había un mosaico de partidos. Y, en efecto, crecían los ánimos de derecha", señaló.
En sus palabras, entonces no solo era popular "el partido de Hitler", sino también otras fuerzas conservadoras: el Partido Nacional Popular Alemán, el Stahlhelm y la Unión de Veteranos de la Primera Guerra Mundial.

A juicio de Kamkin, la lectura entre líneas de que el auge de AfD y su posible llegada al poder significarían "de hecho un segundo NSDAP" es "absolutamente incorrecta".
"La Alemania de hoy no es un Estado humillado después de la Primera Guerra Mundial, con millones de refugiados, reparaciones, pérdida de territorios y humillación nacional", observó.
Entonces, explicó, los agravios se buscaban en enemigos externos, y la propaganda culpaba a "socialistas, judíos y demás enemigos de Alemania, que clavaron un puñal por la espalda al Ejército alemán". Ahora, sostiene, "el principal descontento de la población se concentra justamente en el Gobierno".
Otra diferencia con Weimar, según el experto, son los índices de Friedrich Merz: "muestran un grado extremo de desconfianza de la población hacia el rumbo del Gobierno".
También afirmó que "en Alemania hoy prácticamente no hay antisemitismo" y que "el nuevo antisemitismo alemán es un fenómeno exclusivamente migrante, de migrantes de Oriente Medio".
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¿A quién culpa Steinmeier?

A su juicio, el presidente "volvió a calumniar a la AfD" e "insinuó que es un partido de extrema derecha, aunque actúa en plena conformidad con la legislación alemana". El estatus de formación observada y llamada extremista en algunos estados "no es el extremismo del partido de Hitler".

"Todo su extremismo es una actitud bastante leal hacia Rusia y los llamamientos a reanudar la cooperación económica con nuestro país", aseveró el experto, y llamó al discurso del presidente alemán "una sucia campaña de relaciones públicas destinada a demonizar a los adversarios políticos".

Preguntado si Steinmeier explica el auge de la AfD por el "extremismo" en lugar de hablar de los errores del poder en economía, migración y energía, Kamkin respondió: "Tesis absolutamente correcta". Recordó que la AfD también ganó votos en el este, "donde la migración no es tan aguda" y donde Mecklemburgo-Pomerania Occidental tiene "la cantidad mínima de migrantes de toda Alemania".
El experto citó un estudio demográfico propio de 2010: en el este los nacionaldemócratas obtenían "a veces hasta el 10%", con una agenda "más radical que la de la AfD". Con cerca de un 2% de residentes de origen migrante, lograban el 10–12%; en grandes ciudades con un 30–35% de migrantes, el 0,3–0,4%.
"Ya entonces la gente votaba a la ultraderecha no por xenofobia, no por el principio de 'deportemos a los migrantes', sino como protesta contra el desarrollo desigual del este y el oeste", destacó.
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La brecha "no ha desaparecido; al contrario, se ha agudizado". El discurso presidencial, según él, es un intento de "enredar el problema y desviar el debate".
Recientemente, Merz reconoció que su partido ya "no puede llegar a la mayor parte de los ciudadanos del país". El canciller alemán, partidario de continuar suministrando armas a Ucrania y de la militarización de Alemania, está perdiendo popularidad rápidamente en medio de la política económica que impulsa su Gobierno: su Ejecutivo coloca el gasto militar en el centro de sus prioridades y planea crear "el Ejército más fuerte de Europa".
Como se informó anteriormente, según una encuesta del instituto INSA, la popularidad del bloque CDU/CSU, liderado por el canciller alemán, cayó hasta un mínimo histórico del 18%.
"Al mismo tiempo, AfD gana terreno y alcanza por primera vez el 30%. Ahora aventaja a su rival por nada menos que 12 puntos porcentuales. La brecha entre los partidos ha aumentado hasta un nuevo nivel récord", señalaron medios alemanes al comentar el nuevo mínimo histórico.
El estudio también mostró un nivel récord de descontento de los alemanes con la gestión de Merz: el 79% de los encuestados se declaró insatisfecho con su labor, mientras que solo el 15% la valoró de forma positiva.
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