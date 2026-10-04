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"Imposible siquiera imaginárselo": la jefa de AfD arremete contra Merz por celebrar la unidad alemana en Kiev
"Imposible siquiera imaginárselo": la jefa de AfD arremete contra Merz por celebrar la unidad alemana en Kiev
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La copresidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, arremetió con dureza contra la visita del canciller federal, Friedrich Merz, a Kiev, en el marco de... 04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T14:01+0000
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Además, recordó que el dinero para financiar a Ucrania sale de los impuestos alemanes, "que no alcanzan para los fondos de pensiones ni para las cajas del seguro médico". Todo esto, señaló Weidel, ocurre cuando el país "atraviesa la crisis energética más grave".Con anterioridad, la portavoz oficial de la Cancillería rusa, María Zajárova, había relacionado el viaje sorpresa de Friedrich Merz con el desplome de sus índices de aprobación. Asimismo, la diplomática rusa comparó al canciller alemán con un asesino que retorna a la escena del crimen.Merz está perdiendo popularidad rápidamente en medio de la política económica que impulsa su Gobierno: su Ejecutivo coloca el gasto militar en el centro de sus prioridades y planea crear "el Ejército más fuerte de Europa". Como se informó anteriormente, según una encuesta del instituto INSA, la popularidad del bloque CDU/CSU, liderado por el canciller alemán, cayó hasta un mínimo histórico del 18%."Al mismo tiempo, AfD gana terreno y alcanza por primera vez el 30%. Ahora aventaja a su rival por nada menos que 12 puntos porcentuales. La brecha entre los partidos aumentó hasta un nuevo nivel récord", señalaron medios alemanes al comentar el nuevo mínimo histórico.El estudio también mostró un nivel récord de descontento de los alemanes con la gestión de Merz: el 79% de los encuestados se declaró insatisfecho con su labor, mientras que solo el 15% la valoró de forma positiva.
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"Imposible siquiera imaginárselo": la jefa de AfD arremete contra Merz por celebrar la unidad alemana en Kiev
La copresidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, arremetió con dureza contra la visita del canciller federal, Friedrich Merz, a Kiev, en el marco de la cual este prometió brindarle respaldo financiero a Ucrania. En palabras de la política, esto tiene lugar mientras su país enfrenta "la peor crisis energética".
"Merz, en la fiesta nacional de Alemania [el Día de la Unidad Alemana], se va a Ucrania y promete miles de millones adicionales [a Kiev]", criticó en X Weidel.
Además, recordó que el dinero para financiar a Ucrania sale de los impuestos alemanes, "que no alcanzan para los fondos de pensiones ni para las cajas del seguro médico". Todo esto, señaló Weidel, ocurre cuando el país "atraviesa la crisis energética más grave".
"Todo esto ya es imposible siquiera de imaginar", concluyó.
Con anterioridad, la portavoz oficial de la Cancillería rusa, María Zajárova, había relacionado el viaje sorpresa de Friedrich Merz con el desplome de sus índices de aprobación. Asimismo, la diplomática rusa comparó al canciller alemán con un asesino que retorna a la escena del crimen.
"Sin lugar a dudas. Relaciones públicas sobre la sangre".
María Zajárova
Portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia
Merz está perdiendo popularidad rápidamente en medio de la política económica que impulsa su Gobierno: su Ejecutivo coloca el gasto militar en el centro de sus prioridades y planea crear "el Ejército más fuerte de Europa". Como se informó anteriormente, según una encuesta del instituto INSA, la popularidad del bloque CDU/CSU, liderado por el canciller alemán, cayó hasta un mínimo histórico del 18%
.
"Al mismo tiempo, AfD gana terreno y alcanza por primera vez el 30%. Ahora aventaja a su rival por nada menos que 12 puntos porcentuales. La brecha entre los partidos aumentó hasta un nuevo nivel récord", señalaron medios alemanes al comentar el nuevo mínimo histórico.
El estudio también mostró un nivel récord de descontento de los alemanes con la gestión de Merz: el 79% de los encuestados
se declaró insatisfecho con su labor
, mientras que solo el 15% la valoró de forma positiva
.
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