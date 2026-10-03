https://noticiaslatam.lat/20261003/los-drones-rusos-geran-cambian-por-completo-el-curso-de-la-operacion-militar-especial-indica-1175272357.html

Los drones rusos Geran "cambian por completo" el curso de la operación militar especial, indica experto

Los drones rusos Geran "cambian por completo" el curso de la operación militar especial, indica experto

Sputnik Mundo

Los drones rusos Geran son de excelente calidad, llamativos y el enemigo no tiene respuesta, destacó a Sputnik el experto militar ruso, Alexéi Leónkov. Sin... 03.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-03T10:01+0000

2026-10-03T10:01+0000

2026-10-03T10:01+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

🛡️ industria militar

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/0f/1164472677_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_b13d96cd654c06ded6d0452aa24950f3.jpg

"Al principio de la operación militar especial, ellos [Occidente] tenían muchos drones y se enorgullecían de ello. Ahora que nosotros también contamos con unidades de drones, que la industria se puso al día y (...) les superamos", se pronunció al respecto.Así, en términos de eficacia, producción masiva y bajo coste, el analista comparó los Geran con el tanque T-34 cuando este se estrenó durante la Segunda Guerra Mundial.El experto indicó que los drones propulsados por motores a reacción marcarán el futuro de la guerra aérea.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no disponen de medios para contrarrestar los drones rusos Geran, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano. Asimismo, señaló que la respuesta de las FFAA rusas a los ataques ucranianos fue tan contundente que las autoridades de Kiev llegaron a solicitar un alto el fuego.

https://noticiaslatam.lat/20260814/a-la-otan-no-le-queda-mas-que-observar-los-drones-rusos-geran-en-ucrania-opina-un-experto-1174671059.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, 🛡️ industria militar, 💬 opinión y análisis