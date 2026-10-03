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Los drones rusos Geran "cambian por completo" el curso de la operación militar especial, indica experto
Los drones rusos Geran "cambian por completo" el curso de la operación militar especial, indica experto
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Los drones rusos Geran son de excelente calidad, llamativos y el enemigo no tiene respuesta, destacó a Sputnik el experto militar ruso, Alexéi Leónkov. Sin... 03.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-03T10:01+0000
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"Al principio de la operación militar especial, ellos [Occidente] tenían muchos drones y se enorgullecían de ello. Ahora que nosotros también contamos con unidades de drones, que la industria se puso al día y (...) les superamos", se pronunció al respecto.Así, en términos de eficacia, producción masiva y bajo coste, el analista comparó los Geran con el tanque T-34 cuando este se estrenó durante la Segunda Guerra Mundial.El experto indicó que los drones propulsados por motores a reacción marcarán el futuro de la guerra aérea.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no disponen de medios para contrarrestar los drones rusos Geran, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano. Asimismo, señaló que la respuesta de las FFAA rusas a los ataques ucranianos fue tan contundente que las autoridades de Kiev llegaron a solicitar un alto el fuego.
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Los drones rusos Geran "cambian por completo" el curso de la operación militar especial, indica experto
Los drones rusos Geran son de excelente calidad, llamativos y el enemigo no tiene respuesta, destacó a Sputnik el experto militar ruso, Alexéi Leónkov. Sin embargo, en sus palabras, ni en Ucrania ni en Occidente lo admiten: los vehículos aéreos no tripulados les tomaron completamente por sorpresa.
"Al principio de la operación militar especial
, ellos [Occidente] tenían muchos drones y se enorgullecían de ello. Ahora que nosotros también contamos con unidades de drones, que la industria se puso al día y (...) les superamos", se pronunció al respecto.
Así, en términos de eficacia, producción masiva y bajo coste
, el analista comparó los Geran con el tanque T-34
cuando este se estrenó durante la Segunda Guerra Mundial.
"Occidente no vio venir los Geran-4 y Geran-5. El efecto de los Geran puede compararse con el del T-34, el tanque producido en mayor cantidad. Occidente tenía superioridad en vehículos blindados, pero este tanque cambió por completo la dinámica de los combates", subrayó el analista.
El experto indicó que los drones propulsados por motores a reacción marcarán el futuro de la guerra aérea.
"El tiempo de reacción ante un objetivo que vuela a baja altura y maniobra mientras se dirige hacia su blanco obliga a revisar todos los sistemas de defensa antiaérea existentes en Occidente", explicó.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no disponen de medios para contrarrestar los drones rusos Geran
, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano
. Asimismo, señaló que la respuesta de las FFAA rusas a los ataques ucranianos fue tan contundente que las autoridades de Kiev llegaron a solicitar un alto el fuego
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