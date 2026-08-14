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A la OTAN no "le queda más que observar" los drones rusos Geran en Ucrania, opina un experto
A la OTAN no "le queda más que observar" los drones rusos Geran en Ucrania, opina un experto
Sputnik Mundo
Los drones Geran son cada vez más avanzados y pueden alcanzar blancos incluso cerca de las fronteras occidentales de Ucrania, reveló a Sputnik el analista... 14.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-14T17:48+0000
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Dado que esta arma es muy precisa, subrayó el analista, es poco probable que pueda desviarse y llegar al territorio de terceros países, en este caso, Rumanía. Y a los rumanos "solo les queda observar" sin poder hacer algo, indicó Mijáilov.El experto destacó que la OTAN está construyendo en ese país la base militar más grande de la alianza en Europa, por lo que el éxito de Rusia en la operación especial en Ucrania "muy probablemente disuadirá a la OTAN de cualquier deseo de entrar en guerra con nosotros"."No sirve de nada imaginar que la OTAN y Ucrania defenderán juntas sus fronteras. Cada uno va por su cuenta. Nadie se meterá con los rusos", supuso.Golpe sobre IzmaílLa inhabilitación en la noche del 13 al 14 de agosto de la terminal ferroviaria del puerto de Izmaíl —ubicado cerca de la desembocadura del río Danubio en el mar Negro— puede reducir drásticamente las posibilidades de abastecimiento militar de Ucrania, continuó Mijáilov.De acuerdo con el analista: De este modo, Moscú "está eliminando definitivamente cualquier posibilidad" de que el régimen de Kiev reciba apoyo a través de la frontera rumana, concluyó el experto.
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A la OTAN no "le queda más que observar" los drones rusos Geran en Ucrania, opina un experto
Los drones Geran son cada vez más avanzados y pueden alcanzar blancos incluso cerca de las fronteras occidentales de Ucrania, reveló a Sputnik el analista militar, Evgueni Mijáilov. Así evaluó el impacto del golpe ruso contra la infraestructura del puerto de Izmaíl, usado por Kiev con fines militares y fronterizo con Rumanía, miembro de la OTAN.
"Las nuevas versiones del Geran-3 tienen un alcance de hasta 2.500 km, lo que permite impactar blancos en la retaguardia del enemigo (...) Con una precisión de cientos de metros, podemos fácilmente golpear la infraestructura enemiga", detalló.
Dado que esta arma es muy precisa
, subrayó el analista, es poco probable que pueda desviarse y llegar al territorio de terceros países, en este caso, Rumanía. Y a los rumanos "solo les queda observar" sin poder hacer algo, indicó Mijáilov.
El experto destacó que la OTAN está construyendo en ese país la base militar más grande de la alianza en Europa, por lo que el éxito de Rusia en la operación especial en Ucrania
"muy probablemente disuadirá a la OTAN de cualquier deseo de entrar en guerra con nosotros".
"No sirve de nada imaginar que la OTAN y Ucrania defenderán juntas sus fronteras. Cada uno va por su cuenta. Nadie se meterá con los rusos", supuso.
La inhabilitación en la noche del 13 al 14 de agosto de la terminal ferroviaria del puerto de Izmaíl
—ubicado cerca de la desembocadura del río Danubio en el mar Negro— puede reducir drásticamente las posibilidades de abastecimiento militar de Ucrania
, continuó Mijáilov.
De acuerdo con el analista:
Tras los daños sufridos por la logística portuaria de Odesa
, los suministros se desviaron hacia Izmaíl y Reni (hasta un 30% de los cargamentos militares llegados por mar).
El transporte ferroviario "es lo único que le queda intacto a Kiev en este momento".
La mercancía que llega al puerto suele tener un carácter militar o de doble uso y se envía directamente al frente.
"Por eso atacamos la terminal ferroviaria, para romper la cadena puerto — vagón — frente", aclaró Mijáilov.
De este modo, Moscú "está eliminando definitivamente cualquier posibilidad" de que el régimen de Kiev reciba apoyo a través de la frontera rumana, concluyó el experto.
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