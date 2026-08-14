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A la OTAN no "le queda más que observar" los drones rusos Geran en Ucrania, opina un experto

A la OTAN no "le queda más que observar" los drones rusos Geran en Ucrania, opina un experto

Sputnik Mundo

Los drones Geran son cada vez más avanzados y pueden alcanzar blancos incluso cerca de las fronteras occidentales de Ucrania, reveló a Sputnik el analista... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T17:48+0000

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Dado que esta arma es muy precisa, subrayó el analista, es poco probable que pueda desviarse y llegar al territorio de terceros países, en este caso, Rumanía. Y a los rumanos "solo les queda observar" sin poder hacer algo, indicó Mijáilov.El experto destacó que la OTAN está construyendo en ese país la base militar más grande de la alianza en Europa, por lo que el éxito de Rusia en la operación especial en Ucrania "muy probablemente disuadirá a la OTAN de cualquier deseo de entrar en guerra con nosotros"."No sirve de nada imaginar que la OTAN y Ucrania defenderán juntas sus fronteras. Cada uno va por su cuenta. Nadie se meterá con los rusos", supuso.Golpe sobre IzmaílLa inhabilitación en la noche del 13 al 14 de agosto de la terminal ferroviaria del puerto de Izmaíl —ubicado cerca de la desembocadura del río Danubio en el mar Negro— puede reducir drásticamente las posibilidades de abastecimiento militar de Ucrania, continuó Mijáilov.De acuerdo con el analista: De este modo, Moscú "está eliminando definitivamente cualquier posibilidad" de que el régimen de Kiev reciba apoyo a través de la frontera rumana, concluyó el experto.

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