https://noticiaslatam.lat/20261002/trump-redirige-52-millones-de-dolares-de-ayuda-militar-de-europa-hacia-america-latina-1175270599.html

Trump redirige 52 millones de dólares de ayuda militar de Europa hacia América Latina

Trump redirige 52 millones de dólares de ayuda militar de Europa hacia América Latina

Sputnik Mundo

La Administración Trump redirige, pese a la oposición del Congreso, 52 millones de dólares en ayuda militar de Europa y Oriente Medio hacia Gobiernos de... 02.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-02T12:47+0000

2026-10-02T12:47+0000

2026-10-02T12:47+0000

américa latina

política

jeanne shaheen

donald trump

jeremy meeks

ucrania

departamento de estado (eeuu)

eeuu

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175270425_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_4f4d14130a11292caecb2b3af7c67b80.jpg

Se trata de fondos que originalmente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. En el caso de estos países europeos, los recursos fueron asignados en el marco de una ley suplementaria destinada a apoyar a los países afectados por el conflicto en Ucrania. La decisión de reasignarlos se tomó pese a las objeciones de dos influyentes demócratas en el Congreso: la senadora Jeanne Shaheen y el congresista Gregory Meeks.En septiembre, el Departamento de Estado notificó a los legisladores sus planes de modificar el destino de los fondos. Posteriormente, Shaheen y Meeks exigieron suspender el proceso. Sin embargo, la Administración notificó después al Congreso que seguiría adelante con la reasignación pese al bloqueo impuesto por los legisladores. Los demócratas afirmaron que, con esta decisión, la Casa Blanca excede las competencias del Poder Ejecutivo.En la misiva, Shaheen y Meeks destacaron que el Congreso había asignado estos fondos con un objetivo específico: apoyar a Ucrania y a sus aliados europeos tras el inicio del conflicto.Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que el traslado de fondos de Europa y Oriente Medio al hemisferio occidental "es coherente con la política exterior de la Administración Trump, que contempla una reorientación hacia" esta zona.El programa original fue aprobado por el Congreso en 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania. El 30 de septiembre, el primer ministro de Ucrania, Serguéi Koretski, afirmó que el Gobierno había adoptado "un régimen de máxima austeridad". Al mismo tiempo, señaló que estas medidas no son suficientes y que para Kiev es "críticamente importante" recibir financiación de sus socios internacionales. En sus palabras, la ayuda financiera occidental depende directamente de los compromisos asumidos por el país.

https://noticiaslatam.lat/20260813/colombia-solicito-ayuda-a-eeuu-para-combatir-al-narcoterrorismo-informa-hegseth-1174653101.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, jeanne shaheen, donald trump, jeremy meeks, ucrania, departamento de estado (eeuu), eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania