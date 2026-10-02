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Trump redirige 52 millones de dólares de ayuda militar de Europa hacia América Latina
Trump redirige 52 millones de dólares de ayuda militar de Europa hacia América Latina
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La Administración Trump redirige, pese a la oposición del Congreso, 52 millones de dólares en ayuda militar de Europa y Oriente Medio hacia Gobiernos de... 02.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-02T12:47+0000
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Se trata de fondos que originalmente estaban destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. En el caso de estos países europeos, los recursos fueron asignados en el marco de una ley suplementaria destinada a apoyar a los países afectados por el conflicto en Ucrania. La decisión de reasignarlos se tomó pese a las objeciones de dos influyentes demócratas en el Congreso: la senadora Jeanne Shaheen y el congresista Gregory Meeks.En septiembre, el Departamento de Estado notificó a los legisladores sus planes de modificar el destino de los fondos. Posteriormente, Shaheen y Meeks exigieron suspender el proceso. Sin embargo, la Administración notificó después al Congreso que seguiría adelante con la reasignación pese al bloqueo impuesto por los legisladores. Los demócratas afirmaron que, con esta decisión, la Casa Blanca excede las competencias del Poder Ejecutivo.En la misiva, Shaheen y Meeks destacaron que el Congreso había asignado estos fondos con un objetivo específico: apoyar a Ucrania y a sus aliados europeos tras el inicio del conflicto.Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que el traslado de fondos de Europa y Oriente Medio al hemisferio occidental "es coherente con la política exterior de la Administración Trump, que contempla una reorientación hacia" esta zona.El programa original fue aprobado por el Congreso en 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania. El 30 de septiembre, el primer ministro de Ucrania, Serguéi Koretski, afirmó que el Gobierno había adoptado "un régimen de máxima austeridad". Al mismo tiempo, señaló que estas medidas no son suficientes y que para Kiev es "críticamente importante" recibir financiación de sus socios internacionales. En sus palabras, la ayuda financiera occidental depende directamente de los compromisos asumidos por el país.
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Trump redirige 52 millones de dólares de ayuda militar de Europa hacia América Latina
La Administración Trump redirige, pese a la oposición del Congreso, 52 millones de dólares en ayuda militar de Europa y Oriente Medio hacia Gobiernos de América Latina. Esto sucede mientras algunos de los beneficiarios iniciales tenían previsto destinar esos recursos a apoyar a Ucrania, informan funcionarios a medios estadounidenses.
"La Administración [del presidente de EEUU, Donald Trump,] comunicó discretamente al Congreso que pasaría por alto el bloqueo y continuaría con el desvío de 52 millones de dólares hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia", indica la prensa.
Se trata de fondos que originalmente estaban destinados a Eslovaquia
, Macedonia del Norte
, Túnez
e Irak
. En el caso de estos países europeos, los recursos fueron asignados en el marco de una ley suplementaria destinada a apoyar a los países afectados por el conflicto en Ucrania
. La decisión de reasignarlos se tomó pese a las objeciones de dos influyentes demócratas en el Congreso: la senadora Jeanne Shaheen
y el congresista Gregory Meeks
.
En septiembre, el Departamento de Estado notificó a los legisladores sus planes de modificar el destino de los fondos. Posteriormente, Shaheen y Meeks exigieron suspender el proceso. Sin embargo, la Administración notificó después al Congreso que seguiría adelante con la reasignación pese al bloqueo impuesto por los legisladores. Los demócratas afirmaron que, con esta decisión, la Casa Blanca excede las competencias del Poder Ejecutivo.
"El Poder Ejecutivo no tiene libertad ilimitada para redirigir estos fondos hacia prioridades políticas de la Administración que no estén relacionadas con su propósito original o hacia otros países", señalaron los legisladores en una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, reportan medios.
En la misiva, Shaheen y Meeks destacaron que el Congreso había asignado estos fondos con un objetivo específico: apoyar a Ucrania y a sus aliados europeos
tras el inicio del conflicto
.
Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que el traslado de fondos de Europa y Oriente Medio al hemisferio occidental "es coherente con la política exterior de la Administración Trump, que contempla una reorientación hacia" esta zona.
"Los fondos utilizados en nuestra región se destinarán a combatir el narcoterrorismo en nuestro hemisferio y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá", señaló el Departamento de Estado.
El programa original fue aprobado por el Congreso en 2022, tras el inicio del conflicto en Ucrania.
El 30 de septiembre, el primer ministro de Ucrania, Serguéi Koretski, afirmó que el Gobierno había adoptado "un régimen de máxima austeridad". Al mismo tiempo, señaló que estas medidas no son suficientes y que para Kiev es "críticamente importante" recibir financiación de sus socios internacionales. En sus palabras, la ayuda financiera occidental depende directamente de los compromisos asumidos por el país.
Ucrania lleva varios años elaborando sus presupuestos con un déficit récord, confiando en cubrirlo mediante la ayuda occidental. El presupuesto del país para este año fue aprobado con un déficit de 1,9 billones de grivnas (42.300 millones de dólares).
El proyecto del plan financiero para 2027 prevé un déficit de 37.000 millones de dólares y un aumento de la deuda pública de Ucrania hasta los 276.000 millones de dólares. Kiev planea destinar el próximo año casi el 44% del PIB a las necesidades de las FFAA, lo que equivale a 109.000 millones de dólares.
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