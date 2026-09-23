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Argentina se enfrenta a "una revisión clave" del acuerdo alcanzado con el FMI, dice analista

Argentina se enfrenta a "una revisión clave" del acuerdo alcanzado con el FMI, dice analista

Sputnik Mundo

Una misión del FMI llegó a Buenos Aires para la tercera revisión del programa vigente con Argentina, de la que depende un desembolso de 900 millones de dólares... 23.09.2026, Sputnik Mundo

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El Fondo Monetario Internacional ya está en Argentina para auditar la economía del Gobierno de Javier Milei. Una misión técnica del organismo llegó a Buenos Aires para dar inicio a la tercera revisión del programa vigente. La delegación no contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que viajó a Nueva York junto al presidente para la Asamblea General de la ONU.El préstamo en revisión es un Acuerdo de Facilidades Extendidas por 20.000 millones de dólares, aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI en abril de 2025. Desde entonces, dos revisiones sucesivas, en julio de 2025 y abril de 2026, habilitaron desembolsos adicionales que elevaron a unos 15.000 millones de dólares el monto ya girado sobre el total pactado.La misión evalúa el cumplimiento de las metas del programa con datos consolidados al cierre del segundo trimestre del año, con especial atención en dos frentes: el resultado fiscal y el nivel de reservas internacionales del Banco Central. Concluida la etapa técnica, la revisión deberá ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo en Washington para que se concrete un nuevo desembolso por 900 millones de dólares, cifra clave para afrontar vencimientos de deuda con el propio organismo.La situación invierte el patrón de las dos revisiones anteriores, en las que Argentina cumplió la meta fiscal, pero no la de acumulación de reservas. El Gobierno confía en que el desvío fiscal sea aceptado mediante una dispensa, dado que lo considera acotado frente al objetivo original.La relevancia del desembolso se mide también en el calendario de pagos. A fines de septiembre, Argentina enfrenta un vencimiento con el FMI por 803 millones de dólares. Restan además 840 millones a comienzos de noviembre y 344 millones en diciembre, compromisos que el Tesoro asegura poder cubrir mientras el frente externo sigue siendo la variable más sensible de cara a 2027.La revisión llega en paralelo al debate en el Congreso por el Presupuesto 2027, que mantiene como eje central el mismo ancla fiscal que audita Washington. El proyecto prevé un ajuste del gasto público del 26,7% frente a lo devengado en 2023, cuando asumió el Gobierno.Mientras el FMI define si otorga la dispensa fiscal, el Presupuesto 2027 fija el techo de gasto que deberá administrar el próximo Gobierno surgido de las elecciones presidenciales de ese año, con una inflación oficial proyectada en 18% anual, un crecimiento del PBI del 4% y un dólar sin sobresaltos a pesar de la incertidumbre propia de los años electorales en Argentina.El visto bueno de Washington"Por supuesto que es importante lograr la aprobación del FMI: yo creo que es una revisión clave", dijo a Sputnik el economista Miguel Ponce. El experto fue categórico al descartar cualquier obstáculo para el desembolso que negocia el Gobierno: "En ninguna de las revisiones anteriores se cumplían todas las metas, y ni siquiera mencionaron el tema de un 'perdón': no veo que haya peligro de trabas o de crisis en el vínculo".Sobre la relevancia del cumplimiento de las metas fiscales y de reservas, el investigador apuntó que "el Gobierno no debería tener problema, dándose los precios internacionales que favorecen a países como el nuestro, y que alimentan expectativas favorables: estamos teniendo récord de precio de soja y récord de precio de maíz", explicó, sobre un escenario que, a su juicio, garantiza el cumplimiento de la meta sin sobresaltos de acá a fin de año.Consultado por Sputnik, el economista Martín Pollera relativizó el peso político del desembolso: "Me parece más un paso administrativo que una relevancia mayor. El Fondo Monetario está jugado con este Gobierno: ha habido señales fuertes de Washington de acompañar a Javier Milei, y creo que esto va a seguir estando".Los condicionamientos de Fondo"Milei quiere hablar con el dueño del circo, en lugar de escuchar a los entretenedores", resumió Ponce al advertir que tanto el presidente como su ministro de Economía no participarán de las reuniones, al estar presentes en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. De acuerdo al experto, "el Gobierno quiere adelantarse y hablar sobre la posible necesidad de dólares para llevar calma, y por eso busca una nueva cumbre con Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent".Pollera, por su parte, recordó el origen del programa: "Es un acuerdo escrito por el propio FMI, que sabe de la necesidad del Gobierno. El organismo siempre va a premiar el equilibrio fiscal a cualquier costo, y ahora lo que está pidiendo es reactivar el crédito para licitaciones de rutas y trenes".El economista sumó otro condicionamiento hacia adelante, ligado al cronograma de deuda: "Hay un cronograma de vencimiento donde el año que viene, entre acreedores privados y el Fondo Monetario, va a haber que desembolsar unos 25.000 millones de dólares, y al año siguiente, en el 2028, otros 25.000 millones; por eso el rol del FMI como respaldo de última instancia es clave".

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