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"Metas sobreestimadas": ¿Milei podrá alcanzar los objetivos fijados en el Presupuesto 2026?

"Metas sobreestimadas": ¿Milei podrá alcanzar los objetivos fijados en el Presupuesto 2026?

Sputnik Mundo

El Ejecutivo argentino envió al Congreso su proyecto de Presupuesto 2027, con una inflación proyectada de 18%, un crecimiento del 4% y la meta de un superávit... 17.09.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei envió el documento al Poder Legislativo, signado por la ambiciosa meta de cerrar sus últimos 12 meses de mandato con una economía en expansión y sin sobresaltos, a pesar del ruido financiero propio de los años electorales. El texto proyecta un crecimiento de 4%, una inflación anual de 18% y la vigencia del "déficit cero" como principal bandera.El eje central del proyecto es el equilibrio fiscal. El Ejecutivo prevé un superávit primario de 1,5% del PBI y uno financiero de 0,2%, lo que implicaría el cuarto año consecutivo de superávit financiero sin que el país sudamericano se encuentre en situación de default, un hito que no se había registrado antes en la historia económica del país, según remarca el propio Ministerio de Economía.El Presupuesto contempla, además, una recuperación del poder adquisitivo de la población, visiblemente a la baja desde la asunción del Gobierno, lo cual se refleja en la caída del consumo y la industria. Según las estimaciones oficiales, el salario crecería 25,4% durante 2027, siete puntos por encima de la inflación proyectada.No obstante, el escenario oficial contrasta con el desempeño reciente de la economía argentina. El Presupuesto 2026 había proyectado una inflación anual de 10,1%, pero, en apenas ocho meses, ese cálculo ya fue superado con creces: el índice de precios acumula 21,3% entre enero y agosto de este año, más del doble de lo previsto originalmente por el equipo económico.Algo similar ocurrió con las proyecciones de crecimiento. La expansión del PBI para 2026 se había estimado en 5%, aunque el propio equipo económico revisó esa cifra a 3% en las planillas del nuevo proyecto, mientras consultoras privadas anticipan que el año terminará con un avance cercano al 2%, la mitad de lo proyectado doce meses atrás por el Ministerio de Economía.Las estimaciones privadas también se distancian de las oficiales para 2027. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estimó una inflación de 20,5% para diciembre del próximo año, por encima del 18% que calcula el Gobierno.El proyecto llega al Congreso en el inicio de un año electoral en el que Milei buscará la reelección, con estas metas económicas como uno de sus principales argumentos de campaña. De los tres presupuestos que su Gobierno presentó desde que asumió, solo uno, el vigente, logró la aprobación parlamentaria, tras dos años consecutivos de prórroga automática del presupuesto anterior por la falta de consenso legislativo.¿Un optimismo exagerado?El experto sostuvo que "la expansión propuesta no la estamos viendo la mayoría de los analistas, ni siquiera los citados por el propio Banco Central: cuesta pensar cuáles serían los motores de crecimiento el año que viene para que crezcamos al 4%, que sería un número muy importante".Sobre la meta de inflación del 18%, el especialista consideró que "es también difícil de cumplir, dado que sería una baja de más de 10 o 15 puntos respecto a la que tendremos a fines de este año, que ya es un dato bastante mejor del previsto hace un tiempo". De acuerdo con el consultor, "esto supondría que la inflación mensual sería menor al 1,5%, algo que no vimos en ningún momento en lo que va del Gobierno de Milei".Tosi explicó que el superávit fiscal primario proyectado, de 1,3% del PIB, es una cifra en la que "están reconociendo que va a ser difícil llegar, incluso bajo las premisas del acuerdo con el FMI, que es quizás el más interesado en el cumplimiento de estas metas".Consultado por Sputnik, Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, coincidió. "Estamos viendo una marcada sobreestimación del crecimiento que convive con una subestimación de la inflación", subrayó. Según sus proyecciones, "esperamos entre 2 y 2,5 de crecimiento" del PIB e "inflación levemente superior, en torno al 22% anual".Carrera describió la lógica de la Administración actual: "La apuesta del Gobierno es que la inflación vaya bajando, eso genere una recuperación del salario real y, con eso, mejore la actividad económica, para que puedan cumplirse los supuestos macros de gasto y de ingresos". Un modelo que no despegaCarrera explicó por qué no ve motores sólidos para la recomposición en territorio argentino. "Los sectores primarios que venían compensando la caída de la industria ya están creciendo a un ritmo menor", remarcó. A eso sumó que "hubo un freno al crédito muy fuerte desde el año pasado y los salarios reales se contrajeron, por el shock de precios internacionales que contrajo el salario real".Tosi, por su parte, planteó que el Presupuesto funciona como "una herramienta para fijar expectativas, no solamente de cara al sector privado, sino también puertas adentro del propio Estado". Para el economista, es "una hoja de ruta que marca hacia dónde [la Administración] pretende ir y una forma de disciplinar puertas adentro del Estado".El exfuncionario remarcó que todo el esquema supone "que hay consenso político y que el Gobierno puede llevar adelante este presupuesto, sin chocar con dificultades propias de cualquier gestión, que debe lidiar con dificultades internas y factores externos difícilmente previsibles".

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