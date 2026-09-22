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La oposición en Argentina "necesita ampliar las bases de la coalición electoral", dice experto

La oposición en Argentina "necesita ampliar las bases de la coalición electoral", dice experto

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Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, dio un paso clave en el armado de su candidatura presidencial para 2027, mientras las encuestas lo ubican como el... 22.09.2026, Sputnik Mundo

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Javier Milei ya tiene a su potencial principal rival en su carrera por la reelección en 2027. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (centro), lanzó su candidatura presidencial tras un multitudinario acto en el que dio muestra de su armado político de alcance nacional.El mandatario a cargo del distrito más importante de Argentina —que concentra a más del 30% de la población nacional— afirmó estar "trabajando para ganarle a Milei". Si bien dijo que todavía "falta para anunciar, formalizar candidaturas", ratificó que su espacio está movilizado para construir una alternativa política con todo el abanico peronista (oposición) detrás.Los gestos hacia el lanzamiento de su candidatura son elocuentes. Más allá de estar imposibilitado para un tercer mandato en Buenos Aires, Kicillof ha tejido un amplio esquema de alianzas con figuras del peronismo. De la mano de su flamante espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, comenzó un recorrido como principal aspirante a la Casa Rosada desde el espectro opositor.El mandatario, que llegó a la plana mayor de la política de la mano de Cristina Fernández en su último par de años de Gobierno (2007-2015) como ministro de Economía, y que luego fue ungido como candidato a gobernador del principal distrito por la propia expresidenta, terminó de distanciarse de su exjefa política en medio de una fuerte interna opositora.En ese marco, el gobernador planteó que su propuesta debe ser "mucho más amplia" que el peronismo, al que definió como la columna vertebral del armado. Así, convocó a organizaciones sociales, sindicatos y empresarios vinculados al mercado interno. También advirtió que el descontento con el Gobierno no alcanza por sí solo para ganar una elección.Durante su acto de virtual lanzamiento, Kicillof también habló de Cristina Kirchner: ratificó su repudio a la condena que la tiene recluida en prisión domiciliaria al afirmar que "está injustamente presa", aunque rechazó una construcción política "a control remoto". Los abogados de Kirchner presentaron el 15 de septiembre nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra su condena.El choque entre ambos liderazgos enfrenta una dificultad: el intento del Gobierno nacional de sancionar una reforma electoral que elimine o suspenda las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), herramienta históricamente fundamental para dirimir internas en la oposición. No obstante, Kicillof y Máximo Kirchner —hijo de la expresidenta y una de las principales figuras de su armado— acordaron en una reunión de agosto defenderlas como método para definir las candidaturas en 2027.Un mensaje "hacia adentro""Kicillof está lanzándose sin esperar la bendición de Cristina Kirchner, y eso es todo un mensaje al peronismo", dijo a Sputnik el politólogo Diego Reynoso. El experto explicó que la jugada del gobernador "está destinada a todos los sectores de la oposición: con el peronismo solo no alcanza, se necesita ampliar las bases de la coalición electoral, integrando otros sectores".En diálogo con Sputnik, Pablo Cano, analista político y director de la consultora Analogías, coincidió en que "es un movimiento importante para la oposición, pero no hacía falta que Kicillof dijera nada para dar por sentado que va a ser candidato, porque era una figura natural para la presidencia". En ese marco, advirtió que "el acto estuvo pensado más en el camino interno que le queda por recorrer que en la confrontación con Milei".El investigador agregó que "Milei ya lo viene utilizando a Kicillof como némesis en lo discursivo" y que "hay una línea histórica de la polarización del kirchnerismo-antikirchnerismo que continúa hoy". Sin embargo, dijo que el gobernador "es un kirchnerista que necesita distanciarse de Cristina Fernández para erigir su liderazgo".Cano remarcó que "Kicillof es el principal candidato de la oposición" y que no presentarse sería "casi como renunciar, ya que se quedaría sin la capacidad de poner a su sucesor e incluso de gestionar de la misma forma la provincia de Buenos Aires: por eso está obligado a ser candidato", aseveró.El dilema de fondoReynoso apuntó que "Kicillof enfrenta un problema central: para los que no son kirchneristas, lo ven como kirchnerista, y para los kirchneristas, es un traidor a Cristina, lo cual es un problema enorme". El politólogo advirtió que esa percepción cruzada le complica al gobernador "ampliar las bases de apoyo electoral de un frente opositor bien amplio", sin perder su núcleo más fuerte.El especialista indicó que la imagen de Kicillof "está bien, muy parejo, con los márgenes de error" frente a Cristina Kirchner: "Comparten un núcleo de opinión, aunque tienen algunos segmentos que se diferencian". Explicó que "el presidente tiene un tercio de opinión positiva, como Kicillof y Cristina Kirchner: ninguno es un candidato de mayorías".A su turno, Cano remarcó que el escenario sigue ordenado en dos polos: "Lo que estás viendo es que está ordenado el panorama en esa agenda", algo que consideró "propio de un país presidencialista". Agregó que "Milei sigue siendo la figura más potente de la política" y que, de haber una tercera vía, "por lo menos hasta ahora no aparece".

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