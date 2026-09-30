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¿Qué perspectivas tiene Colombia ante un posible acuerdo nuevo con el FMI?

¿Qué perspectivas tiene Colombia ante un posible acuerdo nuevo con el FMI?

Sputnik Mundo

Obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) podría permitirle a Colombia refinanciar su deuda a tasas sensiblemente más bajas que las actuales... 30.09.2026, Sputnik Mundo

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Acuciado por un déficit fiscal estimado en 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), el Gobierno de Colombia anunció su intención de recurrir a un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la intención de refinanciar su deuda actual y obtener fondos para sustentar parte de su presupuesto.El Gobierno de Abelardo de la Espriella aprovechó la visita que el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, realizó a Colombia en días recientes para solicitar oficialmente que un equipo técnico del organismo analice el caso colombiano y evalúe el plan fiscal de la actual Administración.Aunque no se mencionó explícitamente la posibilidad de solicitar un nuevo préstamo a la institución, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que se busca el apoyo del organismo para adoptar "las mejores alternativas para enfrentar la grave crisis fiscal que dejó el Gobierno anterior". Además, adelantó que habrá un encuentro entre técnicos del FMI y de la cartera a su cargo en Washington en los primeros días de octubre.En diálogo con Sputnik, el economista colombiano Christian Méndez remarcó que efectivamente Colombia necesita "fuentes de ingreso que permitan sostener tanto el pago de la deuda, así como la inversión en los diferentes sectores del presupuesto general de la nación", en un contexto en el que el crecimiento económico se ha ralentizado y la deuda representa cerca del 60% del producto interno bruto.Para el experto, una de las ventajas de recurrir al FMI podría estar en conseguir un refinanciamiento con bancos internacionales y con tenedores de títulos de deuda pública, logrando la obtención de recursos por parte del organismo internacional a tasas más bajas que las actuales.El economista consideró que la institución podría inyectar unos 30 o 40 billones de pesos colombianos (entre 9.000 y 11.000 millones de dólares) a las arcas públicas, un dinero que podría utilizarse además para cubrir gastos urgentes en materia de seguridad, salud y energía, sectores estratégicos que han quedado desfinanciados. De todas maneras, otras previsiones aseguran que el monto requerido podría ascender hasta los 20.000 millones de dólares.También consultado por este medio, el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Oscar Nupia, aseguró que Colombia necesita urgentemente "buscarle salida al problema fiscal" porque, de lo contrario, "las cosas van a ser peores en el futuro". En ese contexto, coincidió en que utilizar fondos del organismo para refinanciar la deuda podría ser un buen punto de partida.Por su parte, el contador y académico de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Jairo Villabona, dijo a este medio que el FMI podría ofrecer dos caminos al Gobierno de De la Espriella: Una línea de crédito flexible como la que Colombia ya utilizó durante el mandato de Iván Duque (2018-2022) o un préstamo más tradicional, que implicaría mayores exigencias por parte del organismo multilateral.Las exigencias del FMI a ColombiaMéndez remarcó que el apoyo que los países pueden recibir por parte del FMI siempre lleva consigo la particularidad de implicar para el país beneficiado "una serie de requisitos o reglas de juego" para obtener los desembolsos.Para Villabona, extitular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante la Administración de Gustavo Petro, la institución podría condicionar el proyecto económico del Gobierno, exigiendo "una inflación determinada y un crecimiento económico determinado". Eso, afirmó, podría derivar en la eliminación de subsidios y otras medidas que "afecten a las personas de menores ingresos".Nupia, en tanto, apuntó que, aunque los efectos negativos de las exigencias sobre las economías han sido parte de "una narrativa histórica de las izquierdas en América Latina", la realidad puede ser diferente en la actualidad. Por ello, consideró que los pedidos que el organismo multilateral puede hacer a Colombia están "dentro de lo razonable".En ese sentido, señaló que, así como un banco exige determinadas condiciones a una persona para otorgarle un préstamo, "lo mismo le sucede a un país" cuando pretende recibir fondos por parte del organismo.Para Nupia, la urgencia fiscal que atraviesa Colombia ya le exige adoptar medidas como un recorte de gasto y una reforma fiscal, por lo que las eventuales exigencias que pudieran imponerse "no irían en una dirección incorrecta de lo que Colombia debería hacer". Además, desestimó que un acuerdo pudiera llevar a un escenario de protesta social.Las alternativas de ColombiaVillabona, por el contrario, aseguró que la nación sudamericana cuenta con otras alternativas para hacer frente a su crisis fiscal sin aumentar el endeudamiento. Al respecto, propuso atacar la evasión, un problema que llega a costar 100 billones de pesos (unos 29.000 millones de dólares) por año a las arcas nacionales.Asimismo, Villabona propuso revisar las exoneraciones tributarias que se aplican actualmente en Colombia y que colocan al país entre los que más beneficios ofrecen dentro de América Latina.

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