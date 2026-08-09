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De la Espriella ordena traslado de más de 100 reos a cárceles de máxima seguridad en Colombia

De la Espriella ordena traslado de más de 100 reos a cárceles de máxima seguridad en Colombia

Sputnik Mundo

El nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que 117 reclusos, considerados de alto perfil, serían enviados a otros penales, con el fin de... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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Según un video publicado por el mandatario sudamericano en sus redes sociales, los detenidos, quienes se hallaban en la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia (noroeste), perderían los privilegios "y no podrán continuar dirigiendo actividades criminales".De acuerdo con un comunicado del Gobierno colombiano, los referidos fueron reubicados en cárceles de máxima seguridad en los siguientes puntos del territorio: "La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios", se lee en el texto.

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