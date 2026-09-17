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EEUU no devuelve certificación antidrogas a Colombia para presionar a De la Espriella, dice experto

EEUU no devuelve certificación antidrogas a Colombia para presionar a De la Espriella, dice experto

Sputnik Mundo

La decisión de EEUU de no restituir a Colombia la certificación de lucha contra las drogas demuestra que Washington exigirá resultados concretos a Abelardo de... 17.09.2026, Sputnik Mundo

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Tan solo algunos días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estuviera en la nación sudamericana y reafirmara la amplia voluntad de cooperación entre Washington y Bogotá, el Gobierno norteamericano decidió mantener a Colombia dentro de la lista de países de "gran tránsito o producción de drogas ilícitas", advirtiendo que deberá conseguir resultados concretos para poder salir de la lista.En un mensaje al Congreso de su país, el presidente estadounidense, Donald Trump, explica que —al igual que en los casos de Bolivia, Birmania y Afganistán— el Estado sudamericano "ha fallado en demostrar que hizo esfuerzos sustanciales durante los 12 meses previos". El período incluye el final de la gestión de Gustavo Petro (2022-2026), al que el propio mandatario norteamericano ya había "descertificado" en su lucha contra las drogas en 2025.En un párrafo dedicado específicamente a Colombia, Trump elogia que "el pueblo de Colombia ha tomado la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente", respaldando sus promesas de "liderar una agresiva campaña contra los cultivos de coca y la producción de cocaína".Así las cosas, el propio republicano consigna su disposición a "considerar" volver a certificar a Colombia como país que lucha contra las drogas, esto si "consigue hacer progresos en una erradicación agresiva de la coca y un desmantelamiento de las redes narcoterroristas durante el próximo año".La decisión motivó una respuesta de la embajadora colombiana en EEUU, María Consuelo Araújo, quien a través de un video institucional remarcó que los malos resultados por los que Washington evalúa a Bogotá corresponden al último año y por tanto son "un claro reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años", en referencia a Petro.Además, aseguró que, en el poco tiempo que lleva en el cargo, De la Espriella ha logrado avances en el combate a las organizaciones narcotraficantes, con más de 17.000 capturas, más de 75.000 kilos de drogas incautadas y más de 400 sometimientos ante la justicia. A su vez, reivindicó la disposición del Gobierno de De la Espriella a retomar la erradicación de cultivos, una estrategia que se había detenido durante la administración de Petro.Para EEUU, Colombia "es solo narcotráfico"El experto recordó que la Casa Blanca ya había quitado la certificación a Bogotá en 2025 en el momento de mayor tensión con la administración de Petro, y a pesar de que el país aplicaba desde hacía años "una lucha frontal y directa" contra la producción de drogas."Si alguien puede enseñarle al mundo de lucha contra el narcotráfico es Colombia, que ha tenido grandes capos narcotraficantes y, aun así, el Estado ha sido consistente en esa lucha", complementó.Para Guzmán, hay un elemento sorpresivo en la decisión de Trump de mantener la descertificación a Colombia a pesar del cambio de Gobierno, algo que no hizo, por ejemplo, con Venezuela, al que quitó de la lista negra tras elogiar la cooperación que su Gobierno logró con Caracas en el último tiempo.El experto sostuvo que, dada la sintonía ideológica y el apoyo explícito que Trump había dado a De la Espriella, "se esperaba que Washington comenzara a mirar a Colombia de una manera distinta". Sin embargo, mantener al país dentro de la lista de naciones que fallan en el combate a las drogas "solo quiere decir que, para EEUU, Colombia no significa otra cosa que narcotráfico".En este contexto, la postura estadounidense puede ser interpretada, según Guzmán, como "una forma de presionar al Gobierno para que avance en los objetivos y los intereses" de la nación norteamericana.Las trabas a la fumigación de cultivos ilícitosEntre los requerimientos más mencionados por EEUU para restituir la certificación, aparece con énfasis la erradicación de los cultivos ilícitos en suelo colombiano, fundamentalmente la coca, un problema que abarca aproximadamente a 260.000 hectáreas.En su defensa, Pel, entonces jefe de Estado, destacó que ese incremento fue menor al registrado durante la gestión de Iván Duque (2018-2022), cuando los cultivos ilícitos crecieron un 69%.Aunque De la Espriella inició su gestión prometiendo retomar las fumigaciones para eliminar estos cultivos, ya encontró su primer revés en el terreno judicial a mediados de septiembre, cuando un juez del departamento de Putumayo decretó una medida cautelar que establece "la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio" en su jurisdicción.La medida, sustentada en los peligros que el elemento químico utilizado para las fumigaciones causa en la salud de los pobladores, así como de la tierra y los cursos de agua, paralizó el plan piloto con el que el Gobierno pretendía retomar la erradicación forzosa de los cultivos.Guzmán recordó que el uso de químicos para la eliminación de cultivos ilícitos ha sido parte de "una disputa histórica" en la nación sudamericana, vinculada a las tensiones entre las políticas de seguridad y el riesgo comprobado sobre la salud de las personas. El experto recordó que ya otros gobiernos se han encontrado con fallos adversos de la Corte Constitucional y de diferentes jueces.Asimismo, Guzmán mencionó que otros gobiernos como el de Iván Duque ya han sufrido lo que los académicos relacionados con el tema denominan "efecto globo": cuando las fumigaciones en terrenos sembrados solo provocan que los campesinos dedicados a esa tarea "resiembren" en otras tierras.En esos casos, apuntó el experto, no solo no se consigue reducir el total de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, sino que estos acaban por "desplazarse aún más por el territorio".¿Falta de resultados tensionará el vínculo con EEUU?Para Guzmán, las barreras que el Gobierno de De la Espriella puede encontrar en este terreno podrían generarle una tensión con la Administración Trump, en caso de que Colombia no consiga obtener los resultados esperados por Washington."Está claro que el interés de EEUU y la cooperación militar, política y económica está supeditada a que Colombia ayude a los intereses estadounidenses", apuntó el analista, advirtiendo que, en caso de que eso no suceda, EEUU podría rever su respaldo.Así las cosas, el Gobierno de De la Espriella podría pasar de ser un aliado estratégico a comenzar a sufrir recortes en las ayudas económicas, militares y de inteligencia prometidas durante las primeras semanas de gestión del nuevo Gobierno colombiano.

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