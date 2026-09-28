El 70% de las armas que usa el crimen organizado en México son de EEUU, según autoridades

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó a finales de agosto que la Administración mexicana reportó, para su análisis, 32.144 armas decomisadas durante 2025.De la cifra total, 22.817 eran de origen estadounidense, equivalente al 71% de todo el armamento decomisado durante el año.Según los medios locales, de las casi 23.000 armas estadounidenses detectadas, 16.406 fueron fabricadas en EEUU, lo que supone el 51% de todas las armas decomisadas. El resto (6.411) eran de otros países, pero habían entrado en territorio mexicano a través del mercado estadounidense.Las cifras dadas a conocer por la ATF son las más altas desde que inició operaciones la agencia, en 2015. En su primer año de labores, la dependencia registró 18.044 armas provenientes de Washington, 78% menos que las reportadas en lo que va del 2025.El número de armas de origen estadounidense reportado subió un 20% frente a las unidades registradas el año anterior (26.759), manteniendo un alza constante desde 2022.Apenas esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revivió el tema al responder a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.https://noticiaslatam.lat/20260926/por-que-eeuu-mantiene-un-consumo-alto-de-drogas-tras-mas-de-50-anos-de-combate-al-narco-1175194396.htmlEn una de sus conferencias matutinas, la mandataria mexicana ironizó al decir que ella también podría decir "que es difícil" tener de vecino a un país con altos niveles de producción de armas y consumo de drogas."Podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir, porque tenemos buena relación", declaró Sheinbaum.
Siete de cada 10 armas decomisadas en México provienen de EEUU, según datos oficiales del Gobierno estadounidense.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó a finales de agosto que la Administración mexicana reportó, para su análisis, 32.144 armas decomisadas durante 2025.
Según los medios locales, de las casi 23.000 armas estadounidenses detectadas, 16.406 fueron fabricadas en EEUU, lo que supone el 51% de todas las armas decomisadas. El resto (6.411) eran de otros países, pero habían entrado en territorio mexicano a través del mercado estadounidense.
Las cifras dadas a conocer por la ATF son las más altas desde que inició operaciones la agencia, en 2015. En su primer año de labores, la dependencia registró 18.044 armas provenientes de Washington, 78% menos que las reportadas en lo que va del 2025.
El número de armas de origen estadounidense reportado subió un 20% frente a las unidades registradas el año anterior (26.759), manteniendo un alza constante desde 2022.
La ATF precisó que, del total de armas revisadas, 9.327 (casi el 30%) son de origen desconocido por errores en las solicitudes o por contar con datos insuficientes, por lo que no se descarta que en este grupo también se localice armamento estadounidense.
Apenas esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revivió el tema al responder a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.
En una de sus conferencias matutinas, la mandataria mexicana ironizó al decir que ella también podría decir "que es difícil" tener de vecino a un país con altos niveles de producción de armas y consumo de drogas.
"Podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir, porque tenemos buena relación", declaró Sheinbaum.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).