https://noticiaslatam.lat/20260928/el-70-de-las-armas-que-usa-el-crimen-organizado-en-mexico-son-de-eeuu-segun-autoridades-1175215449.html

El 70% de las armas que usa el crimen organizado en México son de EEUU, según autoridades

El 70% de las armas que usa el crimen organizado en México son de EEUU, según autoridades

Sputnik Mundo

Siete de cada 10 armas decomisadas en México provienen de EEUU, según datos oficiales del Gobierno estadounidense. 28.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-28T07:09+0000

2026-09-28T07:09+0000

2026-09-28T07:09+0000

américa latina

seguridad

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0a/14/1131703342_0:110:3000:1798_1920x0_80_0_0_1755b0bb6ea2a3dd5fd3733ea74bd196.jpg

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó a finales de agosto que la Administración mexicana reportó, para su análisis, 32.144 armas decomisadas durante 2025.De la cifra total, 22.817 eran de origen estadounidense, equivalente al 71% de todo el armamento decomisado durante el año.Según los medios locales, de las casi 23.000 armas estadounidenses detectadas, 16.406 fueron fabricadas en EEUU, lo que supone el 51% de todas las armas decomisadas. El resto (6.411) eran de otros países, pero habían entrado en territorio mexicano a través del mercado estadounidense.Las cifras dadas a conocer por la ATF son las más altas desde que inició operaciones la agencia, en 2015. En su primer año de labores, la dependencia registró 18.044 armas provenientes de Washington, 78% menos que las reportadas en lo que va del 2025.El número de armas de origen estadounidense reportado subió un 20% frente a las unidades registradas el año anterior (26.759), manteniendo un alza constante desde 2022.Apenas esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revivió el tema al responder a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.https://noticiaslatam.lat/20260926/por-que-eeuu-mantiene-un-consumo-alto-de-drogas-tras-mas-de-50-anos-de-combate-al-narco-1175194396.htmlEn una de sus conferencias matutinas, la mandataria mexicana ironizó al decir que ella también podría decir "que es difícil" tener de vecino a un país con altos niveles de producción de armas y consumo de drogas."Podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir, porque tenemos buena relación", declaró Sheinbaum.

https://noticiaslatam.lat/20260927/los-mexicanos-no-queremos-injerencias-reitera-sheinbaum----1175212551.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, claudia sheinbaum, méxico, eeuu