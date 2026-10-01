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La intención de algunos países de desplegar armas nucleares cerca de las fronteras rusas conduce a una escalada, advierte el Kremlin

La intención de algunos países de desplegar armas nucleares cerca de las fronteras rusas conduce a una escalada, advierte el Kremlin

Sputnik Mundo

Los países que buscan colocar armas nucleares cerca de las fronteras de Rusia cometen un error, ya que esa acción no contribuye a la seguridad, aseveró el... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T11:58+0000

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Además, el funcionario alertó que Europa decidió formar su identidad de seguridad a ejemplo de la OTAN, que se creó como un mecanismo de confrontación, no de defensa.En este contexto, Rusia señala las posibles consecuencias de un intento de bloquear Kaliningrado, aunque subraya que sus declaraciones sobre la protección de la región no deben interpretarse como una amenaza o declaración beligerante."¿En qué contexto se han hecho estas declaraciones? En el contexto del proceso en curso de una militarización bastante acelerada de Europa y de los Estados europeos", comentó Peskov.Así, subrayó que la mayoría de los Estados de la UE y otros socios occidentales participan directamente en el conflicto ucraniano del lado de Kiev, suministrándole armas, municiones y enviando instructores. Al mismo tiempo, destacó que Ucrania y Europa no se acercaron en este último año a una solución negociada de la crisis ucraniana.Durante la reunión anterior del Club Internacional de Debates Valdái, hace un año, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó la esperanza de que Ucrania se armara de valor para sentarse a negociar, y alertó de la creciente militarización de Europa.Las relaciones entre Rusia y EEUUEEUU vincula el restablecimiento de las relaciones económicas con Rusia a la resolución del conflicto en Ucrania, mientras Moscú considera que no debería esperarse a ello y que el trabajo podría comenzar ya, lamentó Peskov.Sin embargo, en este caso, añadió el portavoz, el diálogo continúa, lo que calificó de "un proceso muy positivo".Además, notó que Dmítriev informa a Putin sobre sus contactos con representantes de EEUU.

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