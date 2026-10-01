https://noticiaslatam.lat/20261001/la-intencion-de-algunos-paises-de-desplegar-armas-nucleares-cerca-de-las-fronteras-rusas-conduce-a-1175256024.html
La intención de algunos países de desplegar armas nucleares cerca de las fronteras rusas conduce a una escalada, advierte el Kremlin
La intención de algunos países de desplegar armas nucleares cerca de las fronteras rusas conduce a una escalada, advierte el Kremlin
Sputnik Mundo
Los países que buscan colocar armas nucleares cerca de las fronteras de Rusia cometen un error, ya que esa acción no contribuye a la seguridad, aseveró el... 01.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-01T11:58+0000
2026-10-01T11:58+0000
2026-10-01T13:02+0000
defensa
rusia
ucrania
eeuu
kremlin
otan
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0b/1173844212_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_b9823c7bb3f25a52432f3a86ec929acc.jpg
Además, el funcionario alertó que Europa decidió formar su identidad de seguridad a ejemplo de la OTAN, que se creó como un mecanismo de confrontación, no de defensa.En este contexto, Rusia señala las posibles consecuencias de un intento de bloquear Kaliningrado, aunque subraya que sus declaraciones sobre la protección de la región no deben interpretarse como una amenaza o declaración beligerante."¿En qué contexto se han hecho estas declaraciones? En el contexto del proceso en curso de una militarización bastante acelerada de Europa y de los Estados europeos", comentó Peskov.Así, subrayó que la mayoría de los Estados de la UE y otros socios occidentales participan directamente en el conflicto ucraniano del lado de Kiev, suministrándole armas, municiones y enviando instructores. Al mismo tiempo, destacó que Ucrania y Europa no se acercaron en este último año a una solución negociada de la crisis ucraniana.Durante la reunión anterior del Club Internacional de Debates Valdái, hace un año, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó la esperanza de que Ucrania se armara de valor para sentarse a negociar, y alertó de la creciente militarización de Europa.Las relaciones entre Rusia y EEUUEEUU vincula el restablecimiento de las relaciones económicas con Rusia a la resolución del conflicto en Ucrania, mientras Moscú considera que no debería esperarse a ello y que el trabajo podría comenzar ya, lamentó Peskov.Sin embargo, en este caso, añadió el portavoz, el diálogo continúa, lo que calificó de "un proceso muy positivo".Además, notó que Dmítriev informa a Putin sobre sus contactos con representantes de EEUU.
https://noticiaslatam.lat/20260930/ucrania-es-en-un-participante-activo-del-contrabando-de-productos-de-uso-militar-postula-moscu--1175247199.html
https://noticiaslatam.lat/20261001/europa-buscaria-bloquear-un-dialogo-rusia-eeuu-sobre-la-estabilidad-estrategica-opina-una-experta-1175254480.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0b/1173844212_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fe33fe07bc3f41279bae3c40014533bd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, eeuu, kremlin, otan, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
rusia, ucrania, eeuu, kremlin, otan, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
La intención de algunos países de desplegar armas nucleares cerca de las fronteras rusas conduce a una escalada, advierte el Kremlin
11:58 GMT 01.10.2026 (actualizado: 13:02 GMT 01.10.2026)
Los países que buscan colocar armas nucleares cerca de las fronteras de Rusia cometen un error, ya que esa acción no contribuye a la seguridad, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ante los periodistas.
"La OTAN no les aportará ninguna seguridad aquí. Al contrario, será un instrumento que conducirá a una mayor escalada y a un aumento de la tensión", precisó.
Además, el funcionario alertó que Europa decidió formar su identidad de seguridad a ejemplo de la OTAN, que se creó como un mecanismo de confrontación, no de defensa.
En este contexto, Rusia señala las posibles consecuencias de un intento de bloquear Kaliningrado, aunque subraya que sus declaraciones sobre la protección de la región no deben interpretarse como una amenaza o declaración beligerante.
"¿En qué contexto se han hecho estas declaraciones? En el contexto del proceso en curso de una militarización bastante acelerada de Europa y de los Estados europeos", comentó Peskov.
Así, subrayó que la mayoría de los Estados de la UE y otros socios occidentales participan directamente en el conflicto ucraniano del lado de Kiev, suministrándole armas
, municiones y enviando instructores.
Al mismo tiempo, destacó que Ucrania y Europa no se acercaron en este último año a una solución negociada de la crisis ucraniana.
"Difícilmente podemos decir que Ucrania se haya acercado. Ucrania no está más cerca de negociar. Tampoco lo está Europa, que sigue poniendo trabas a la reapertura del proceso negociador", aclaró.
Durante la reunión anterior del Club Internacional de Debates Valdái, hace un año, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó la esperanza de que Ucrania se armara de valor para sentarse a negociar, y alertó de la creciente militarización de Europa.
Las relaciones entre Rusia y EEUU
EEUU vincula el restablecimiento de las relaciones económicas con Rusia a la resolución del conflicto en Ucrania, mientras Moscú considera que no debería esperarse a ello y que el trabajo podría comenzar ya, lamentó Peskov.
Sin embargo, en este caso, añadió el portavoz, el diálogo continúa, lo que calificó de "un proceso muy positivo".
"Se mantienen los contactos a nivel técnico con los representantes estadounidenses. [El enviado especial de Putin] Kiril Dmítriev sigue debatiendo cuestiones económicas, en el sentido de que la puesta en marcha de proyectos económicos en los más diversos ámbitos —incluidos los de gran envergadura— redundaría en gran beneficio tanto de Rusia como de EEUU", comentó el funcionario.
Además, notó que Dmítriev informa a Putin sobre sus contactos con representantes de EEUU.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.