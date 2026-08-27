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Moscú lanza una advertencia a Londres por el uso de armas británicas en ataques de Kiev | Video

Moscú lanza una advertencia a Londres por el uso de armas británicas en ataques de Kiev | Video

Sputnik Mundo

La respuesta de Rusia a los ataques de las FFAA de Ucrania con armamento británico podría dirigirse contra instalaciones militares del Reino Unido tanto en... 27.08.2026, Sputnik Mundo

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Recordó que Londres, al agravar el conflicto ucraniano —entre otras cosas, mediante el suministro de armamento a Kiev—, se guía por la idea de infligirle a Moscú una "derrota estratégica". Sin embargo, estos intentos están condenados al fracaso mientras que el Reino Unido termina "completamente manchado" por tales actos de agresión, postuló.A la vez, todos los responsables de la muerte de civiles rusos a causa de los ataques ucranianos con armas británicas contra territorio de Rusia serán castigados "de acuerdo con sus actos", advirtió la vocera de la Cancillería rusa.En este contexto, Zajárova hizo un llamado a los ciudadanos británicos para que tomen conciencia de las peligrosas consecuencias de la política de Londres.Anteriormente, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que la llamada "coalición de los dispuestos" llevaría a cabo ejercicios para preparar sus tropas para su despliegue en Ucrania. El traslado de los militares está previsto para inmediatamente después de que se alcance un acuerdo de alto el fuego, según los planes.Por su parte, Rusia ha manifestado en reiteradas oportunidades que no tolerará la presencia de tropas occidentales en el territorio de Ucrania y que las considerará parte del conflicto y un objetivo militar legítimo.

https://noticiaslatam.lat/20260701/atrapados-en-contradiccion-por-que-las-elites-britanicas-adoptan-una-postura-hostil-hacia-rusia-y-1174123691.html

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