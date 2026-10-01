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Europa buscaría bloquear un diálogo Rusia-EEUU sobre la estabilidad estratégica, opina una experta
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Los países europeos podrían obstaculizar un posible acercamiento entre Moscú y Washington, comentó a Sputnik la investigadora del Instituto Internacional de... 01.10.2026, Sputnik Mundo
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Analistas europeos especializados en seguridad mundial han expresado en foros internacionales sus temores respecto a las iniciativas de las élites europeas sobre la disuasión nuclear, mediante la involucración de los países del continente, compartió Saalman.Según la analista, los europeos no están dispuestos a respaldar la participación de Moscú en este tipo de diálogos en medio de la actual crisis ucraniana."Últimamente, su retórica se ha endurecido, y sus acciones hacen temer que no acepten ni estén dispuestos a participar en un escenario futuro en el que Rusia y Moscú busquen mejorar sus relaciones", cerró Saalman.
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Europa buscaría bloquear un diálogo Rusia-EEUU sobre la estabilidad estratégica, opina una experta

09:55 GMT 01.10.2026
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Europa se siente descontenta ante el acercamiento Rusia-EEUU (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
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Los países europeos podrían obstaculizar un posible acercamiento entre Moscú y Washington, comentó a Sputnik la investigadora del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Lora Saalman. La razón es el interés de Europa en el prolongamiento del conflicto ucraniano, sugirió.
Analistas europeos especializados en seguridad mundial han expresado en foros internacionales sus temores respecto a las iniciativas de las élites europeas sobre la disuasión nuclear, mediante la involucración de los países del continente, compartió Saalman.

"Creo que algunos expertos europeos están preocupados por que esta tendencia continúe. Por ejemplo, si en el futuro EEUU y Rusia quisieran negociar y participar en algún diálogo sobre cuestiones de estabilidad, Europa podría interferir o frustrar sus negociaciones", comentó.

Según la analista, los europeos no están dispuestos a respaldar la participación de Moscú en este tipo de diálogos en medio de la actual crisis ucraniana.
"Últimamente, su retórica se ha endurecido, y sus acciones hacen temer que no acepten ni estén dispuestos a participar en un escenario futuro en el que Rusia y Moscú busquen mejorar sus relaciones", cerró Saalman.
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