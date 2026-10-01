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Europa buscaría bloquear un diálogo Rusia-EEUU sobre la estabilidad estratégica, opina una experta

Europa buscaría bloquear un diálogo Rusia-EEUU sobre la estabilidad estratégica, opina una experta

Sputnik Mundo

Los países europeos podrían obstaculizar un posible acercamiento entre Moscú y Washington, comentó a Sputnik la investigadora del Instituto Internacional de... 01.10.2026, Sputnik Mundo

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Analistas europeos especializados en seguridad mundial han expresado en foros internacionales sus temores respecto a las iniciativas de las élites europeas sobre la disuasión nuclear, mediante la involucración de los países del continente, compartió Saalman.Según la analista, los europeos no están dispuestos a respaldar la participación de Moscú en este tipo de diálogos en medio de la actual crisis ucraniana."Últimamente, su retórica se ha endurecido, y sus acciones hacen temer que no acepten ni estén dispuestos a participar en un escenario futuro en el que Rusia y Moscú busquen mejorar sus relaciones", cerró Saalman.

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