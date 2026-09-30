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Ucrania es en un participante activo del contrabando de productos de uso militar, postula Moscú | Video

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Sputnik Mundo

El armamento, que se está esparciendo por todo el mundo desde Ucrania, puede llegar sin obstáculos a manos de los criminales de cualquier país europeo, indicó... 30.09.2026, Sputnik Mundo

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Los europeos, que suministran armas al régimen de Kiev, actúan "claramente en detrimento de sus propios intereses", comentó Zajárova. En palabras de la vocera rusa, algunos en Europa consideran a Ucrania como "un bastión del mundo occidental" destinado a velar por la seguridad de Europa Occidental, pero "es un razonamiento ingenuo".Explicó que las armas dispersadas desde el territorio ucraniano pueden llegar prácticamente sin obstáculos a manos de criminales "en cualquier país europeo" y ser utilizadas "contra quienes, con su propio dinero, sostienen al régimen nazi y corrupto de Volodímir Zelenski".La "participación directa" de Europa en la crisis ucranianaZajárova declaró que Europa no solo "hace todo lo posible por impedir una solución pacífica" en Ucrania, sino que además se está involucrando cada vez más en el conflicto.Además, los países occidentales "siguen trabajando metódicamente" para convertir también a Moldavia en una base de tránsito para abastecer al régimen de Kiev, agregó la vocera.En este sentido, la portavoz recordó que las plantas de fabricación de armas para Ucrania en países europeos constituyen "objetivos militares potenciales" para las FFAA de Rusia.¿Nueva edición del montaje de Bucha?El régimen de Kiev genera una situación humanitaria compleja en la localidad de Alioshki, en la región rusa de Jersón, tratando de culpar a Moscú, manifestó Zajárova.Al mismo tiempo, Kiev oculta quién es el verdadero responsable de la situación. Así, el 1 de septiembre, en contra de sus propias afirmaciones de que no se estaban bloqueando los envíos de ayuda humanitaria a la población civil, las FFAA de Ucrania atacaron con drones una caravana de voluntarios que se dirigía a Alioshki transportando 10 toneladas de alimentos y medicamentos, recordó la titular."Por lo tanto, es evidente que Ucrania está creando una catástrofe humanitaria con sus propias manos, mientras intenta culpar a Rusia, como suele hacer. Las vidas de las personas a quienes el régimen de [Volodímir] Zelenski llama hipócritamente 'las nuestras' no significan nada para él", resumió Zajárova.La localidad de Alioshki se ubica en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, que está bajo el control de las FFAA de Ucrania. Anteriormente, las autoridades locales informaron que los militares ucranianos minan a distancia las vías de acceso y atacan con drones los medios de transporte, en un intento por bloquear el suministro de alimentos, combustible y medicamentos, además de lanzar ataques contra la ciudad para crear una situación humanitaria complicada.

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