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Del voto a la realidad: ¿cómo siguen Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón tras cuatro años de su adhesión a Rusia?
Del voto a la realidad: ¿cómo siguen Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón tras cuatro años de su adhesión a Rusia?
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El 30 de septiembre de 2022, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhie y Jersón se adhirieron a Rusia tras celebrar... 30.09.2026, Sputnik Mundo
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Desde la experiencia de quien vivió la realidad local en junio de 2022, poco antes de concretarse la incorporación a Rusia, el periodista y autor del libro El pueblo olvidado: una historia de genocidio y resistencia en Donbás, compartió hasta qué punto los habitantes de las regiones sentían su vínculo con Rusia."Estuve en Lugansk en junio de 2022. En ese momento, la ciudad en sí ya había sido liberada desde hacía algún tiempo de la ocupación ucraniana, pero algunas zonas aún estaban en disputa, alrededor del 10%. Y la mayoría de las personas con las que tuve contacto se consideraban rusas y tenían una identidad histórica, cultural y lingüística correspondientes. Era como si realmente estuviera en el interior de la Rusia europea", relata Vasco.Ese mismo año, en septiembre, los referendos históricos marcaron el punto culminante en el que los habitantes de dichas regiones ejercieron su derecho a la autodeterminación, optando oficialmente por unirse a Rusia."Más del 80% de los votantes se pronunció a favor de la integración con Rusia (...) La mayoría creía, en ese momento, que la incorporación a Rusia era como regresar a casa, a un lugar del que nunca deberían haber salido", señala Vasco.A pesar del conflicto en curso, el Gobierno ruso y los empresarios privados están reconstruyendo activamente nuevas regiones, lo que impulsa el proceso de integración, destacó el autor brasileño."[Tras la adhesión], se pusieron en marcha varios proyectos infraestructurales para reconstruir lo que Ucrania había destruido durante esos años de guerra (...) Se han restaurado y construido varios complejos residenciales para que la población pueda volver a llevar una vida normal", argumenta el periodista.Vasco recuerda que uno de los factores decisivos que influyeron en el deseo de estas regiones de independizarse de Ucrania fue la necesidad de proteger sus derechos como rusos étnicos."Cuando se produjo el golpe [de Estado que derrocó al presidente electo Víktor Yanukóvich] a finales de 2013 en Kiev y, sobre todo, a partir del momento en que los golpistas ucranianos intentaron invadir Crimea y ocurrió la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odesa, los habitantes de Donbás se dieron cuenta de que podrían ser blanco de esas fuerzas golpistas", concluyó.
https://noticiaslatam.lat/20260918/como-votan-las-nuevas-regiones-de-rusia-explican-en-la-comision-electoral-rusa-1175100760.html
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Del voto a la realidad: ¿cómo siguen Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón tras cuatro años de su adhesión a Rusia?
El 30 de septiembre de 2022, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhie y Jersón se adhirieron a Rusia tras celebrar sendos referendos de autodeterminación. La incorporación a la nación euroasiática fue un paso muy esperado por la población local, señaló a Sputnik el periodista brasileño, Eduardo Vasco.
Desde la experiencia de quien vivió la realidad local en junio de 2022, poco antes de concretarse la incorporación a Rusia, el periodista y autor del libro El pueblo olvidado: una historia de genocidio y resistencia en Donbás, compartió hasta qué punto los habitantes de las regiones sentían su vínculo con Rusia.
"Estuve en Lugansk en junio de 2022. En ese momento, la ciudad en sí ya había sido liberada desde hacía algún tiempo de la ocupación ucraniana, pero algunas zonas aún estaban en disputa, alrededor del 10%. Y la mayoría de las personas con las que tuve contacto se consideraban rusas y tenían una identidad histórica, cultural y lingüística correspondientes. Era como si realmente estuviera en el interior de la Rusia europea", relata Vasco.
Ese mismo año, en septiembre, los referendos históricos marcaron el punto culminante en el que los habitantes de dichas regiones ejercieron su derecho a la autodeterminación, optando oficialmente por unirse a Rusia
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18 de septiembre, 11:15 GMT
"Más del 80% de los votantes se pronunció a favor de la integración con Rusia (...) La mayoría creía, en ese momento, que la incorporación a Rusia era como regresar a casa, a un lugar del que nunca deberían haber salido", señala Vasco.
A pesar del conflicto en curso
, el Gobierno ruso y los empresarios privados están reconstruyendo activamente nuevas regiones, lo que impulsa el proceso de integración, destacó el autor brasileño.
"[Tras la adhesión], se pusieron en marcha varios proyectos infraestructurales para reconstruir lo que Ucrania había destruido durante esos años de guerra (...) Se han restaurado y construido varios complejos residenciales para que la población pueda volver a llevar una vida normal", argumenta el periodista.
Vasco recuerda que uno de los factores decisivos que influyeron en el deseo de estas regiones de independizarse de Ucrania fue la necesidad de proteger sus derechos como rusos étnicos.
"Cuando se produjo el golpe
[de Estado que derrocó al presidente electo Víktor Yanukóvich] a finales de 2013 en Kiev y, sobre todo, a partir del momento en que los golpistas ucranianos intentaron invadir Crimea y ocurrió la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odesa
, los habitantes de Donbás se dieron cuenta de que podrían ser blanco de esas fuerzas golpistas", concluyó.
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