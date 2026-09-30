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La decisión de Donbás y Novorossiya de unirse a Rusia fue clara e inequívoca, destaca Putin

La decisión de Donbás y Novorossiya de unirse a Rusia fue clara e inequívoca, destaca Putin

Sputnik Mundo

Millones de personas participaron en los referendos, celebrados en estricta conformidad con el derecho internacional, y tomaron una decisión inequívoca de... 30.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-30T13:10+0000

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Todo el país participa en la realización del programa de su desarrollo integral, continuó. "Las entidades federales brindan asistencia patrocinadora. Con dedicación, a veces arriesgando la vida. Y quiero subrayarlo especialmente. No es una figura retórica", señaló el presidente ruso.En este contexto, Putin felicitó a sus conciudadanos con motivo del Día de la Reunificación de las Nuevas Regiones con Rusia. Este día se ha convertido en un símbolo de la lucha justa por la libertad del pueblo ruso de todo el país, de los habitantes de Donbás y de Novorossiya, resumió Putin. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia el 30 de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

https://noticiaslatam.lat/20260918/como-votan-las-nuevas-regiones-de-rusia-explican-en-la-comision-electoral-rusa-1175100760.html

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