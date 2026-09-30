https://noticiaslatam.lat/20260930/la-decision-de-donbas-y-novorossiya-de-unirse-a-rusia-fue-clara-e-inequivoca-destaca-putin-1175244787.html
La decisión de Donbás y Novorossiya de unirse a Rusia fue clara e inequívoca, destaca Putin
La decisión de Donbás y Novorossiya de unirse a Rusia fue clara e inequívoca, destaca Putin
Sputnik Mundo
Millones de personas participaron en los referendos, celebrados en estricta conformidad con el derecho internacional, y tomaron una decisión inequívoca de... 30.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-30T13:10+0000
2026-09-30T13:10+0000
2026-09-30T13:10+0000
internacional
rusia
📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie
vladímir putin
donbás
donetsk
lugansk
política
zaporozhie
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1e/1175244838_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_2fb257f6bd1ba8135d57c46360139024.jpg
Todo el país participa en la realización del programa de su desarrollo integral, continuó. "Las entidades federales brindan asistencia patrocinadora. Con dedicación, a veces arriesgando la vida. Y quiero subrayarlo especialmente. No es una figura retórica", señaló el presidente ruso.En este contexto, Putin felicitó a sus conciudadanos con motivo del Día de la Reunificación de las Nuevas Regiones con Rusia. Este día se ha convertido en un símbolo de la lucha justa por la libertad del pueblo ruso de todo el país, de los habitantes de Donbás y de Novorossiya, resumió Putin. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia el 30 de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.
https://noticiaslatam.lat/20260918/como-votan-las-nuevas-regiones-de-rusia-explican-en-la-comision-electoral-rusa-1175100760.html
donbás
donetsk
lugansk
zaporozhie
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1e/1175244838_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_6f3e10ce52b1532ac9b388ea0dc769de.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, vladímir putin, donbás, donetsk, lugansk, política, zaporozhie, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie, vladímir putin, donbás, donetsk, lugansk, política, zaporozhie, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
La decisión de Donbás y Novorossiya de unirse a Rusia fue clara e inequívoca, destaca Putin
Millones de personas participaron en los referendos, celebrados en estricta conformidad con el derecho internacional, y tomaron una decisión inequívoca de reunificarse con Rusia, enfatizó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su intervención en la sesión inaugural de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) de la novena legislatura.
"En las condiciones más difíciles, en plena zona cercana al frente, millones de personas participaron en los referendos. Quiero subrayar que, en estricta conformidad con el derecho internacional, hicieron su legítima elección. Fue muy clara y explícita. [Querían] reunificarse con Rusia, con su pueblo", apuntó Putin.
Todo el país participa en la realización del programa de su desarrollo integral, continuó.
"Las entidades federales brindan asistencia patrocinadora. Con dedicación, a veces arriesgando la vida. Y quiero subrayarlo especialmente. No es una figura retórica", señaló el presidente ruso.
En este contexto, Putin felicitó a sus conciudadanos con motivo del Día de la Reunificación de las Nuevas Regiones con Rusia. Este día se ha convertido en un símbolo de la lucha justa por la libertad del pueblo ruso de todo el país, de los habitantes de Donbás y de Novorossiya, resumió Putin.
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia
el 30 de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos
de autodeterminación.
18 de septiembre, 11:15 GMT