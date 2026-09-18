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¿Cómo votan las nuevas regiones de Rusia?: explican en la Comisión Electoral rusa
¿Cómo votan las nuevas regiones de Rusia?: explican en la Comisión Electoral rusa
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Las nuevas regiones de Rusia, que incluyen las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhie y Jersón, están plenamente... 18.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-18T11:15+0000
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"A día de hoy, los cuatro territorios reincorporados están plenamente integrados en todos los aspectos en el sistema electoral general de Rusia. Sinceramente, cuando formulé esta idea, me sorprendió lo rápido que lo conseguimos", declaró el funcionario durante una reunión de la Comisión Electoral Central.Las tecnologías electorales aplicadas en las nuevas regiones no difieren de las utilizadas en los demás territorios de Rusia, apuntó Buláyev."Hoy, en estos territorios, el sistema electoral y las tecnologías utilizadas no se diferencian en nada de los de cualquier otro territorio de Rusia. En cada uno de los territorios existe actualmente un segmento del sistema de automatización de las comisiones electorales regionales. Las cuatro [nuevas regiones] cuentan con estos sistemas", señaló.Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.Las elecciones de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) se celebrarán del 18 al 20 de septiembre. En la jornada electoral única en Rusia tendrán lugar las elecciones de:En total, durante los días de votación se celebrarán más de 2.200 procesos electorales de distintos niveles, en los que está previsto cubrir 20.700 escaños y cargos electivos.
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¿Cómo votan las nuevas regiones de Rusia?: explican en la Comisión Electoral rusa
Las nuevas regiones de Rusia, que incluyen las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhie y Jersón, están plenamente integradas en el sistema electoral del país euroasiático, informó el vicepresidente de la Comisión Electoral Central de Rusia, Nikolái Buláyev.
"A día de hoy, los cuatro territorios reincorporados están plenamente integrados en todos los aspectos en el sistema electoral general de Rusia. Sinceramente, cuando formulé esta idea, me sorprendió lo rápido que lo conseguimos", declaró el funcionario durante una reunión de la Comisión Electoral Central.
Las tecnologías electorales aplicadas en las nuevas regiones no difieren de las utilizadas en los demás territorios de Rusia, apuntó Buláyev.
"Hoy, en estos territorios, el sistema electoral y las tecnologías utilizadas no se diferencian en nada de los de cualquier otro territorio de Rusia. En cada uno de los territorios existe actualmente un segmento del sistema de automatización de las comisiones electorales regionales. Las cuatro [nuevas regiones] cuentan con estos sistemas", señaló.
16 de septiembre, 16:27 GMT
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia
en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos
de autodeterminación.
Las elecciones de diputados de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) se celebrarán del 18 al 20 de septiembre. En la jornada electoral única en Rusia tendrán lugar las elecciones de:
diputados de la Duma Estatal,
diputados de las asambleas legislativas,
dirigentes de varias regiones y de los órganos de gobierno municipal.
En total, durante los días de votación se celebrarán más de 2.200 procesos electorales de distintos niveles, en los que está previsto cubrir 20.700 escaños y cargos electivos.
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