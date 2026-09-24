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¿Cómo se convirtió Argentina en el máximo deudor de la historia del FMI?

¿Cómo se convirtió Argentina en el máximo deudor de la historia del FMI?

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Argentina cumple 70 años como miembro del Fondo Monetario Internacional con una cantidad récord de acuerdos de distinto tipo y el 35% de toda la cartera de... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisa esta semana en Buenos Aires el programa de 20.000 millones de dólares firmado en 2025, en coincidencia con los 70 años del ingreso de Argentina al organismo. El aniversario encuentra al país con una cantidad récord de 29 acuerdos de distinto tipo y como principal deudor del organismo, en una dependencia que se volvió estructural.Argentina, tercera economía de América Latina, tiene hoy un crédito pendiente de devolución de 59.147 millones de dólares con el FMI, equivalente al 35% de toda la cartera de préstamos que el organismo mantiene vigente en todo el mundo. La cifra supera en más de cuatro veces la deuda de Ucrania, el segundo mayor deudor de la entidad con sede en Washington.La relación comenzó a fines de 1958, cuando el Gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) firmó un primer préstamo stand-by de 75 millones de dólares para estabilizar una economía local golpeada por la inflación y la escasez de divisas. Los resultados no fueron los esperados y en los tres años siguientes el mismo Gobierno cerró otros tres acuerdos con el organismo.Según los registros del propio Fondo, Argentina pasó casi la mitad de sus 70 años como miembro con un programa formal vigente. Entre 1982 y 2004 estuvo bajo acuerdos o negociándolos de forma casi permanente, en un período que atravesó el regreso de la democracia, dos hiperinflaciones y la crisis de 2001, entonces la mayor cesación de pagos soberana del mundo.De aquel crédito se desembolsaron finalmente unos 44.500 millones de dólares, que la Administración de Alberto Fernández refinanció en 2022 mediante un programa de facilidades extendidas. En 2025, el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares sobre esa deuda y amplió la exposición del organismo a un país que ya era, por amplio margen, su principal deudor.Detrás de esa recurrencia aparece un problema que economistas de distintas corrientes señalan como central: la falta crónica de dólares. Según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 15 de las últimas 16 recesiones de la nación desde la Segunda Guerra Mundial se produjeron porque el país se quedó sin divisas.Al mismo tiempo, y paradójicamente, los argentinos atesoran una enorme masa de divisas fuera del circuito formal. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, al cierre del primer trimestre de 2026, guardaban 220.854 millones de dólares fuera del sistema bancario local, más de cinco veces las reservas brutas del Banco Central.No obstante, existen señales de esperanza. En 2025, la balanza energética argentina registró un superávit récord de 7.815 millones de dólares, mientras que en 2013, apenas 12 años antes, el sector arrastraba un déficit cercano a 7.000 millones. La recuperación tiene nombre y apellido: Vaca Muerta, el yacimiento hidrocarburífero que no hace más que expandirse al calor del aumento de los precios internacionales de petróleo y gas, prometiendo mayor generación de divisas en los próximos años.El huevo y la gallina"La deuda de Argentina no viene de la nada: el país llegó a saldar toda su deuda, y es muy importante entender esto, porque, si no, es como una historia inevitable. No es que el país siempre esté endeudado y no entendemos por qué", planteó a Sputnik Ricardo Aronskind, economista e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento.Según el especialista, el quiebre se ubica en la última dictadura militar (1976-1983). "Hasta 1976, Argentina había sido un país que tenía algo de deuda externa, pero completamente irrelevante. Es durante la dictadura cuando la deuda externa se transforma de una cosa muy menor en un problema serio. La deuda pasa de 8.000 millones de dólares a 46.000 millones en siete años, y eso es algo de lo cual nunca pudimos recuperarnos", afirmó.Las lecturas no son homogéneas. En diálogo con este medio, el economista y consultor Eduardo Jacobs centró la responsabilidad en la dirigencia política. "Alcanza con solo decir que el país lleva décadas de estancamiento, lo cual exhibe por qué hubo que recurrir constantemente a estos créditos externos". En su lectura, durante las cuatro décadas de democracia, "era recurrente el tema de que los Gobiernos quisieran hacer más de lo que les permitía su situación fiscal".Para el economista, los programas del organismo fracasaron porque "no atacaban de fondo el problema central de la Argentina en todos estos años, que era el problema fiscal". De allí la desconfianza de los mercados: "En Argentina sí creen, porque ya lo ha hecho nueve veces. Nueve veces entró en default, no pagó lo que debía, rompió los contratos", remarcó.Un jugador geopolíticoCon una metáfora deportiva, Jacobs describió un país con reglas propias: "Nosotros en Argentina queremos jugar al fútbol con la mano". Según explicó, el Fondo actuaba de otra forma: "Cuando venía un partido político que trataba de ordenar las cosas, el FMI trataba de ayudar prestando dinero, pero el problema es que nunca se sostenían esas políticas".Aronskind ofreció una lectura opuesta: "Yo tiendo a pensar que el FMI es un intermediario entre las grandes potencias, lideradas por Estados Unidos, y Argentina". Además, planteó que "hay una élite argentina que prefiere, dado que su propia capacidad política de imponer ajustes hasta ahora era limitada, lo que prefería, en general, era que fuera el Fondo Monetario el que impusiera políticas de ajuste".El economista admitió el potencial exportador del país: "Es claro que va a haber un incremento muy significativo en las exportaciones, sobre todo si vienen inversiones mineras muy grandes". Pero advirtió que la duda es "cuánto de esa masa, muy importante de dólares que Argentina va a ser capaz de exportar, va a entrar a la economía local o va a ser apropiada directamente por los grandes inversores".

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