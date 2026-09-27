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¿El conflicto por las Malvinas vuelve a escalar? Reino Unido no descarta una respuesta militar ante los reclamos de Argentina
¿El conflicto por las Malvinas vuelve a escalar? Reino Unido no descarta una respuesta militar ante los reclamos de Argentina
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Reino Unido está preparado para defender las Islas Malvinas por la fuerza si fuera necesario, declaró el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, en una... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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También señaló que los reclamos del presidente Javier Milei sobre las islas no son nuevos y forman parte de la posición que Buenos Aires mantiene desde hace años.Añadió que Londres seguirá respaldando a los habitantes del archipiélago.Las declaraciones del ministro británico se producen después de que Buenos Aires intensificara su posición sobre la disputa. El 23 de septiembre, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei reiteró que Argentina seguirá buscando recuperar las Islas Malvinas. El presidente afirmó que "los vientos de cambio" favorecen los reclamos argentinos y señaló que el país no esperará indefinidamente una respuesta de la ONU y de la comunidad internacional.En paralelo, Argentina aumentó la presión sobre las compañías petroleras que operan en la zona de las islas. El 4 de septiembre, el Gobierno anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que, según Buenos Aires, participaron en tareas de exploración y extracción de hidrocarburos en el territorio disputado. Cuatro días después, informó sobre otros 15 casos sometidos a procedimientos similares.El Gobierno británico mantiene su posición sobre el archipiélago. El 4 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, afirmó que esta postura es "inquebrantable" y sostuvo que las islas son británicas y seguirán siéndolo. Asimismo, aseguró que Reino Unido defenderá "firmemente" el derecho de sus habitantes a la autodeterminación.En 2013, los habitantes de las Malvinas votaron mayoritariamente por mantener el estatus de territorio británico de ultramar con autogobierno: el 99,8% de los votantes respaldó esa opción, con una participación cercana al 92%. Argentina no considera que ese referéndum resuelva la disputa de soberanía y sostiene que la cuestión debe abordarse mediante negociaciones bilaterales, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.
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¿El conflicto por las Malvinas vuelve a escalar? Reino Unido no descarta una respuesta militar ante los reclamos de Argentina
Reino Unido está preparado para defender las Islas Malvinas por la fuerza si fuera necesario, declaró el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, en una entrevista con medios de su país. En sus palabras, Argentina no dispone actualmente de los medios para tomar el archipiélago.
"Los argentinos no tienen capacidad para tomar las Malvinas. Reino Unido tiene capacidad para defenderlas", afirmó.
También señaló que los reclamos del presidente Javier Milei sobre las islas no son nuevos y forman parte de la posición que Buenos Aires mantiene desde hace años.
"Esta cuestión quedó resuelta en 1982 y sigue reflejando la voluntad de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, prefiere ser británica", sostuvo Streeting.
Añadió que Londres seguirá respaldando a los habitantes del archipiélago.
Las declaraciones del ministro británico se producen después de que Buenos Aires intensificara su posición sobre la disputa. El 23 de septiembre, en su discurso
ante la Asamblea General de la ONU, Milei reiteró que Argentina seguirá buscando recuperar las Islas Malvinas. El presidente afirmó que "los vientos de cambio" favorecen los reclamos argentinos
y señaló que el país no esperará indefinidamente una respuesta de la ONU y de la comunidad internacional.
En paralelo, Argentina aumentó la presión sobre las compañías petroleras que operan en la zona de las islas. El 4 de septiembre, el Gobierno anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas
y empresas que
, según Buenos Aires, participaron en tareas de exploración y extracción de hidrocarburos en el territorio disputado
. Cuatro días después, informó sobre otros 15 casos sometidos a procedimientos similares.
El Gobierno británico mantiene su posición sobre el archipiélago. El 4 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, afirmó que esta postura es "inquebrantable" y sostuvo que las islas son británicas y seguirán siéndolo. Asimismo, aseguró que Reino Unido defenderá "firmemente" el derecho de sus habitantes a la autodeterminación.
La disputa por la soberanía de las islas llevó a Argentina y Reino Unido a un conflicto armado en 1982, que terminó 74 días después con la recuperación del control del archipiélago por parte de las fuerzas británicas.
En 2013, los habitantes de las Malvinas votaron mayoritariamente por mantener el estatus de territorio británico de ultramar con autogobierno: el 99,8% de los votantes respaldó esa opción, con una participación cercana al 92%. Argentina no considera que ese referéndum resuelva la disputa de soberanía y sostiene que la cuestión debe abordarse mediante negociaciones bilaterales, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.
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